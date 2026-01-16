„Súlyos hiba volt” – már bánja a német kancellár az atomerőművek bezárását

Elítélte Friedrich Merz német kancellár (CDU) a németországi atomerőművek elmúlt években befejezett bezárását. A még az Angela Merkel korábbi német kancellár (Merz több évtizedes ellenlábasa) által eldöntött és elkezdett folyamat, ami Olaf Scholz baloldali kormánya alatt fejeződött be, Merz szerint súlyos hiba volt – írja a Bild.

A Halle/Saale üzleti közösség szerdai újévi fogadásán a kancellár az energiaárakról beszélt. Azt mondta, hogy végre újra elfogadható piaci árakat szeretne az energiatermelésben, hogy ne kelljen állandóan szövetségi alapokból támogatni az energiaárakat, ami hosszú távon nem működőképes.