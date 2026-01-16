Ft
Németország Friedrich Merz atomenergia Angela Merkel

„Súlyos hiba volt” – már bánja a német kancellár az atomerőművek bezárását

2026. január 16. 08:22

Friedrich Merz lesújtó véleménnyel van elődei stratégiai döntéseiről.

2026. január 16. 08:22
null

Elítélte Friedrich Merz német kancellár (CDU) a németországi atomerőművek elmúlt években befejezett bezárását. A még az Angela Merkel korábbi német kancellár (Merz több évtizedes ellenlábasa) által eldöntött és elkezdett folyamat, ami Olaf Scholz baloldali kormánya alatt fejeződött be, Merz szerint súlyos hiba volt – írja a Bild.

A Halle/Saale üzleti közösség szerdai újévi fogadásán a kancellár az energiaárakról beszélt. Azt mondta, hogy végre újra elfogadható piaci árakat szeretne az energiatermelésben, hogy ne kelljen állandóan szövetségi alapokból támogatni az energiaárakat, ami hosszú távon nem működőképes.

Ezután a magas költségekért felelősöknek – az akkori kancellár, Angela Merkel CDU vezette kormányoknak – és az őt követő koalíciós kormánynak (SPD-Zöldek-FDP) üzent: „Súlyos stratégiai hiba volt a nukleáris energia fokozatos kivezetése. Ha meg is akartuk tenni, legalább működőképesen kellett volna tartanunk az utolsó megmaradt németországi atomerőműveket, hogy legalább ugyanakkora villamosenergia-termelő kapacitásunk legyen, mint korábban volt.”

Mint folytatta: „Ennek eredményeként a világ legdrágább energiaátállását hajtjuk végre. 

Nem ismerek más országot, amelyik annyira megnehezítené és megdrágítaná ezt magának, mint Németország. Kitűztünk magunk elé egy célt, amelyet most korrigálnunk kell, de egyszerűen nincs elég energiatermelő kapacitásunk.”

Most a kormányának rendet kell tennie, mondta Merz: „Gyorsan jobban akarjuk csinálni a dolgokat. Erőműveket kell építeni. Épp most kapjuk meg az engedélyeket. Minden szükséges dokumentumot előkészítettünk, és akkor elkezdhetjük.”

A pályázatok hamarosan megkezdődhetnek. „Egyébként” – tette hozzá Merz –, „a régi telephelyeken is lehet építeni. A meglévő hálózatok használhatók. Ez más volt az előző kormány alatt. Mindent a nulláról akartak építeni. Nem akarták engedélyezni a régi telephelyeket.”

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

 

