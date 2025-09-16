Ft
09. 16.
kedd
testkamerák Kárpáti Igaz Szó jogszabály lakosság

Kényszersorozás: a testkamerák kötelezővé tétele mindent megváltoztatott, ömlenek a panaszok (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 13:18

Bár Sebestyén József halálát elmismásolták, az utóbbi két hétben óriási változások indultak meg.

2025. szeptember 16. 13:18
null

Az ukrán toborzóközpontok (TCK) katonái szeptember 1-je óta testkamerákat viselnek a hadkötelesek mozgósításáról való értesítések során, és az eszközök már több jogsértést is rögzítettek – írta meg a Kárpáti Igaz Szó, az ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Parancsnokságának sajtószolgálatára hivatkozva.

 Az eddigi felvételeket átadták a bűnüldöző szerveknek, amelyek eljárást indítottak az ügyekben.

A parancsnokság közleménye szerint a testkamerák bevezetése fontos lépés a mozgósítási intézkedések átláthatóságának és jogszerűségének biztosítása érdekében. 

A videórögzítés nemcsak a hadkötelesek, hanem a katonák jogait is védi, hiszen minden mozzanat dokumentált, így egyértelműen tisztázhatók a vitás helyzetek.

A katonai vezetés hangsúlyozta: a mozgósítás keretében történő polgári értesítés mostantól teljes egészében videofelvétellel történik, és minden jogsértőt felelősségre vonnak. 

A felvételek alapján eddig több szabálysértés is bizonyíthatóvá vált, amelyek ügyében a bűnüldöző hatóságok már megkezdték az eljárásokat.

„Minden intézkedést Ukrajna hatályos jogszabályainak keretein belül hajtunk végre” – áll a közleményben. 

A sajtószolgálat felszólította a lakosságot, hogy tartsa be a törvényeket, és segítse a mozgósítás folyamatát, amely a háborús helyzetben a védelem biztosításának kulcseleme.

Nyitókép: Narciso Contreras / AFP 

Összesen 6 komment

templar62
2025. szeptember 16. 14:16
XIII . LEO PÁPA , a mostani névrokona és elődje , felemelte a szavát , az addig még nem létező , ÁLTALÁNOS HADKÖTELEZETTSÉG ELTERJEDÉSE ELLEN . Az USA - ban 1904 - ben vezették be . Az akkori pápa szavai : " a totális hadkötelezettséget , totális háborúk fogják követni " .
patópál
2025. szeptember 16. 14:15 Szerkesztve
Tényleg beveszi bárki ezt az ócska dumát? A testkamera nem a TCK pribékjei ellen kell, hanem azok ellen, akik a kényszersorozásokat próbálják megakadályozni.
Mich99
2025. szeptember 16. 13:59
Ezek a felvételek természetesen a gyilkosok kezében lesznek.
Mich99
2025. szeptember 16. 13:57
Nem lesz több gyilkosság?! Akkor Zselének vége!
