Az ukrán toborzóközpontok (TCK) katonái szeptember 1-je óta testkamerákat viselnek a hadkötelesek mozgósításáról való értesítések során, és az eszközök már több jogsértést is rögzítettek – írta meg a Kárpáti Igaz Szó, az ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Parancsnokságának sajtószolgálatára hivatkozva.

Az eddigi felvételeket átadták a bűnüldöző szerveknek, amelyek eljárást indítottak az ügyekben.

A parancsnokság közleménye szerint a testkamerák bevezetése fontos lépés a mozgósítási intézkedések átláthatóságának és jogszerűségének biztosítása érdekében.

A videórögzítés nemcsak a hadkötelesek, hanem a katonák jogait is védi, hiszen minden mozzanat dokumentált, így egyértelműen tisztázhatók a vitás helyzetek.