Felháborító: nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva hurcoltak el egy újabb magyar férfit az ukrán kényszersorozók
A kárpátaljai férfinak írásos felmentése is volt a katonai szolgálat alól.
Bár Sebestyén József halálát elmismásolták, az utóbbi két hétben óriási változások indultak meg.
Az ukrán toborzóközpontok (TCK) katonái szeptember 1-je óta testkamerákat viselnek a hadkötelesek mozgósításáról való értesítések során, és az eszközök már több jogsértést is rögzítettek – írta meg a Kárpáti Igaz Szó, az ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Parancsnokságának sajtószolgálatára hivatkozva.
Az eddigi felvételeket átadták a bűnüldöző szerveknek, amelyek eljárást indítottak az ügyekben.
A parancsnokság közleménye szerint a testkamerák bevezetése fontos lépés a mozgósítási intézkedések átláthatóságának és jogszerűségének biztosítása érdekében.
A videórögzítés nemcsak a hadkötelesek, hanem a katonák jogait is védi, hiszen minden mozzanat dokumentált, így egyértelműen tisztázhatók a vitás helyzetek.
A katonai vezetés hangsúlyozta: a mozgósítás keretében történő polgári értesítés mostantól teljes egészében videofelvétellel történik, és minden jogsértőt felelősségre vonnak.
A felvételek alapján eddig több szabálysértés is bizonyíthatóvá vált, amelyek ügyében a bűnüldöző hatóságok már megkezdték az eljárásokat.
„Minden intézkedést Ukrajna hatályos jogszabályainak keretein belül hajtunk végre” – áll a közleményben.
A sajtószolgálat felszólította a lakosságot, hogy tartsa be a törvényeket, és segítse a mozgósítás folyamatát, amely a háborús helyzetben a védelem biztosításának kulcseleme.
