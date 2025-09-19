Ft
Ukrajna ukrajnai háború Kárpátalja

Brutális kényszersorozások: aki engedély nélkül akar kijönni Ukrajnából, azt akár egyből vihetik a frontra

2025. szeptember 19. 08:48

Hol máshol szigorítanák az ellenőrzést, mint Kárpátalján.

2025. szeptember 19. 08:48
null

Ez már gyakorlatilag kényszersorozás: akiket illegális határátlépési kísérleten érnek Ukrajnában, azoknak az adatait automatikusan átadják a toborzóirodáknak, írja a Kárpáti Igaz Szó

Andrij Demcsenko, az ukrán állami határőrség szóvivője elmondta: akik illegális módon próbálnak távozni az országból, arra számítsanak, hogy elfogásuk esetén a toborzóirodák ellenőrzik le katonai nyilvántartási adataikat. Hasonló a helyzet azokkal is, akik úgy jelentkeznek belépésre Ukrajnába, hogy előzőleg törvénytelen módon jutottak ki vagy időközben megszegték az ott-tartózkodási határidőket.

Kárpátalján gyakoriak a zöldhatáron történő menekülési kísérletek.

Emiatt a teljes kárpátaljai határszakaszon jelentősen megerősítették a határvédelmet. Szögesdrótok épülnek, drónokkal pásztázzák az érintett szakaszokat. Nyáron sokan a Tiszát átszelve próbálnak menekülni, más évszakokban a Kárpátok erdein keresztül próbálnak szerencsét.

A háború kitörése óta a hadkötelezettség alá eső férfiak nem hagyhatják el az országot, csupán a felmentéssel rendelkezők bizonyos hányada. A lap felidézi: a minap Artur Rugykót, a Dinamo Kijev és a Sahtar Doneck volt kapusát kapcsolták le a zöldhatáron, aki egykoron az Ungvári Hoverla hálóját is védte, de karrierje során megfordult Cipruson és Lengyelországban is.

 

Nyitóképen: aknamező Ukrajnában (Ivan SAMOILOV / AFP)

 

neszteklipschik
•••
2025. szeptember 19. 10:08 Szerkesztve
Előre a teljes győzelemig, hoholok! Ha kell az utolsó csecsemőig harcoljatok! Ezt az áldozatot MEG KELL HOZNOTOK a Szentséges Ursula Királynő és a Szent Zöldtakony szerint! Úgy készüljetek, hogy még az unokáitoknak is háborúban kell leélniük az életüket! Ne meneküljetek, hanem menjetek önként és dalolva harcolni "az európai értékek" védelmében! Melyek ezek? Szabadság, demokrácia, jogállamiság, szabad mozgás, szabad vélemény nyilvánítás...ilyesmik. :-)
kbexxx
•••
2025. szeptember 19. 09:57 Szerkesztve
Nem marad , fiatal.öreg férfi ,az ukrán földön . Mindenkinek a darálóban a helye, a vezetést Kivéve ..! Az újjáépítést ,nem láthatja egy új nemzedék.. ,az ukránokat halálra itélték Vezetöik és Eu
elégia
2025. szeptember 19. 09:19
Minket büntetnek, a zenebohóc kerítése meg rendben van. Brüsszel szerint nálunk porban a jogállamiság, Ukrajnában viszont tombol a demokrácia. De jó az ukránoknak! Az utolsó emberig jó nekik.
llnnhegyi
2025. szeptember 19. 09:13
Az USA kivonult Afganisztánbol. Nem ott harcol Oroszország ellen. Biden.Nuland Pelosi, Blinken, Soros NATO,CIA. Ukrajnán keresztül próbálkoznak. Ezt látjuk negyedik éve.
