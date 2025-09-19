Brutális kényszersorozások: aki engedély nélkül akar kijönni Ukrajnából, azt akár egyből vihetik a frontra

Ez már gyakorlatilag kényszersorozás: akiket illegális határátlépési kísérleten érnek Ukrajnában, azoknak az adatait automatikusan átadják a toborzóirodáknak, írja a Kárpáti Igaz Szó.

Andrij Demcsenko, az ukrán állami határőrség szóvivője elmondta: akik illegális módon próbálnak távozni az országból, arra számítsanak, hogy elfogásuk esetén a toborzóirodák ellenőrzik le katonai nyilvántartási adataikat. Hasonló a helyzet azokkal is, akik úgy jelentkeznek belépésre Ukrajnába, hogy előzőleg törvénytelen módon jutottak ki vagy időközben megszegték az ott-tartózkodási határidőket.

Kárpátalján gyakoriak a zöldhatáron történő menekülési kísérletek.

Emiatt a teljes kárpátaljai határszakaszon jelentősen megerősítették a határvédelmet. Szögesdrótok épülnek, drónokkal pásztázzák az érintett szakaszokat. Nyáron sokan a Tiszát átszelve próbálnak menekülni, más évszakokban a Kárpátok erdein keresztül próbálnak szerencsét.

A háború kitörése óta a hadkötelezettség alá eső férfiak nem hagyhatják el az országot, csupán a felmentéssel rendelkezők bizonyos hányada. A lap felidézi: a minap Artur Rugykót, a Dinamo Kijev és a Sahtar Doneck volt kapusát kapcsolták le a zöldhatáron, aki egykoron az Ungvári Hoverla hálóját is védte, de karrierje során megfordult Cipruson és Lengyelországban is.