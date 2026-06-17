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toborzóközpont TCK Ukrajna haláleset Kárpátalja

Tragédia: újabb kárpátaljai férfi halt meg az ukrán toborzóközpontban

2026. június 17. 13:03

Újabb tragikus haláleset ügyében indult vizsgálat Ukrajnában. Egy 29 éves kárpátaljai férfi a volóci járási toborzóközpontban lett rosszul, majd kórházba került, ahol később meghalt. Az eset körülményeit a hatóságok és a TCK is vizsgálja.

2026. június 17. 13:03
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A KISZó beszámolója szerint a Kárpátaljai Területi Toborzó- és Szociális Támogatási Központ reagált azokra az információkra, amelyek szerint egy férfi meghalt, miután mobilizációs eljárással összefüggésben a Volóci járási TCK-ban tartózkodott. Az ügyre korábban Andrij Krjucskov, az ukrán parlamenti emberi jogi biztos kárpátaljai képviselője is reagált.

A kárpátaljai TCK közlése szerint a 29 éves férfi azért tartózkodott az intézmény területén, hogy pontosítsák tényleges katonai nyilvántartási státuszát. Tájékoztatásuk szerint ottléte alatt hirtelen rosszul lett, ezért azonnal mentőt hívtak hozzá.

Vizsgálják a kárpátaljai férfi halálának körülményeit

A központ szerint az egészségügyi dolgozók megvizsgálták és ellátták a férfit, majd állapota stabilizálása után úgy ítélték meg, hogy nincs szükség további kórházi kezelésre. Másnap azonban ismét romlott az állapota, ezért újra egészségügyi segítséget hívtak hozzá.

Ezt követően kórházba szállították, ahol orvosi felügyelet alatt állt. A férfi később az egészségügyi intézményben meghalt.

Az ügyben a rendvédelmi szervek nyomozást indítottak. A kárpátaljai TCK közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a vizsgálattal, minden szükséges anyagot átad a hatóságoknak, és maga is érdekelt a tragédia objektív okainak feltárásában. A központ vezetése belső szolgálati vizsgálatot is elrendelt.

Az esetet az Állami Nyomozó Iroda (DBR) is vizsgálja.

A KISZó szerint a haláleset különösen érzékeny ügynek számít, mivel Ukrajnában az elmúlt időszakban több panasz és botrány is kapcsolódott a toborzóközpontok működéséhez. A hatósági vizsgálat feladata annak megállapítása lesz, hogy történt-e mulasztás, bántalmazás vagy más jogsértés, illetve pontosan mi vezetett a férfi halálához.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 2 komment

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Sorrend:
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. június 17. 13:59
na orbánka anita, bekérted már-e üvöltve az ukrán nagykövetet?
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0
0
Leskelődő
2026. június 17. 13:28
Rosszul lett? Újbeszélül így hívják az agyonverést?
Válasz erre
1
0
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