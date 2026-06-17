Tragédia: újabb kárpátaljai férfi halt meg az ukrán toborzóközpontban

A KISZó beszámolója szerint a Kárpátaljai Területi Toborzó- és Szociális Támogatási Központ reagált azokra az információkra, amelyek szerint egy férfi meghalt, miután mobilizációs eljárással összefüggésben a Volóci járási TCK-ban tartózkodott. Az ügyre korábban Andrij Krjucskov, az ukrán parlamenti emberi jogi biztos kárpátaljai képviselője is reagált.

A kárpátaljai TCK közlése szerint a 29 éves férfi azért tartózkodott az intézmény területén, hogy pontosítsák tényleges katonai nyilvántartási státuszát. Tájékoztatásuk szerint ottléte alatt hirtelen rosszul lett, ezért azonnal mentőt hívtak hozzá.