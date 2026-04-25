04. 25.
szombat
Szerzőink
tck gyilkosság erőszak bíróság vád kényszersorozás katona

Döntött a bíróság: vádat emeltek a sokkolóval gyilkoló ukrán kényszersorozók ellen

2026. április 25. 06:37

A vád szerint egy besorozott férfi életét vesztette, miután ukrán TCK-katonák fizikai erőszakot alkalmaztak vele szemben.

Vádat emelt a bíróság a kijevi toborzóközpont (TCK) két munkatársa ellen, egy, a mozgósítás folyamata alatt meggyilkolt férfi halálesete miatt – írja a ZN.

A vádlottak között szerepel a Sevcsenkói kerületi TCK egyik katonája, valamint a Podilszkij kerületi TCK helyettes vezetője. 

A nyomozás szerint a gyanúsítottak 2025 májusában mozgósított személyeket szállítottak Nyugat-Ukrajnából Kijevbe, köztük egy egészségügyi problémákkal küzdő férfit is. Az út során konfliktus alakult ki a beteg férfi és a kísérő katonák között. 

A vád szerint az egyik katona ekkor fizikai erőszakot alkalmazott, valamint elektromos sokkolót is használt, aminek következtében a férfi halálos sérüléseket szenvedett. A szállításért felelős helyettes vezető mindezt nem akadályozta meg, noha erre lehetősége lett volna.

A beszámolók szerint a jármű Kijevbe érkezése után a férfit kivitték a buszból, ahol a helyszínre érkező orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az ügyben a katonát hivatali visszaéléssel és súlyos következményekkel járó erőszak alkalmazásával vádolják, míg az érintett TCK vezetőt azzal, hogy szándékosan nem akadályozta meg alárendeltje jogellenes cselekedetét.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
•••
2026. április 25. 07:58 Szerkesztve
Felesleges vádat emelni, ez csak időhúzás. Azonnali hatállyal ki kell küldeni a frontra, az első vonalba! Ennyi !
juppiter
2026. április 25. 07:50
Nem értem, kik írják ezeket a címeket? Hogyan dönthetne a bíróság a vádemelésről? Vádat emel, aztán az ügyészség letárgyalja? Ennyi odafigyelésre sem képesek a Mandinernél?
angeleye
2026. április 25. 07:45
Öles léptekkel az európai szovjetbe.
belbuda
2026. április 25. 07:17
Na,ugye! 🤨
