Döntött a bíróság: vádat emeltek a sokkolóval gyilkoló ukrán kényszersorozók ellen

A vád szerint egy besorozott férfi életét vesztette, miután ukrán TCK-katonák fizikai erőszakot alkalmaztak vele szemben.
Vádat emelt a bíróság a kijevi toborzóközpont (TCK) két munkatársa ellen, egy, a mozgósítás folyamata alatt meggyilkolt férfi halálesete miatt – írja a ZN.
A vádlottak között szerepel a Sevcsenkói kerületi TCK egyik katonája, valamint a Podilszkij kerületi TCK helyettes vezetője.
A nyomozás szerint a gyanúsítottak 2025 májusában mozgósított személyeket szállítottak Nyugat-Ukrajnából Kijevbe, köztük egy egészségügyi problémákkal küzdő férfit is. Az út során konfliktus alakult ki a beteg férfi és a kísérő katonák között.
A vád szerint az egyik katona ekkor fizikai erőszakot alkalmazott, valamint elektromos sokkolót is használt, aminek következtében a férfi halálos sérüléseket szenvedett. A szállításért felelős helyettes vezető mindezt nem akadályozta meg, noha erre lehetősége lett volna.
A beszámolók szerint a jármű Kijevbe érkezése után a férfit kivitték a buszból, ahol a helyszínre érkező orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Az ügyben a katonát hivatali visszaéléssel és súlyos következményekkel járó erőszak alkalmazásával vádolják, míg az érintett TCK vezetőt azzal, hogy szándékosan nem akadályozta meg alárendeltje jogellenes cselekedetét.
Nyitókép: MTI / EPA / Adam Vaughan
