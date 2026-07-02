Mégis megkapják a leköszönő államtitkárok a nekik járó végkielégítést

„Az államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van” – közölte a Miniszterelnökség az RTL Híradó ezt firtató kérdésére. Arra viszont már nem kaptak választ, miért történik meg mindez annak ellenére, hogy

Magyar Péter éppen ennek az ellenkezőjére tett nemrégiben ígéretet.

A műsorban a Telex azon értesülésére hivatkoztak, miszerint több korábbi minisztérium, így mások mellett az Energiaügyi és a Külügyminisztérium érintett dolgozói számára már el is kezdődött a juttatások – technikailag végkielégítésének – folyósítása. A törvény szerint az államtitkárok, illetve a miniszterek számára három év „szolgálati idő” után hathavi fizetés jár a munkaviszonyok megszűnése utáni tizenöt napon belül. Ha ennél kevesebb ideig voltak hivatalban, háromhavi összeggel távozhatnak.