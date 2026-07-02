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rtl híradó fizetés végkielégítés Magyar Péter miniszterelnökség

Mégis megkapják a leköszönő államtitkárok a nekik járó végkielégítést

2026. július 02. 21:02

Magyar Péter korábban azt mondta, erre semmi szín alatt nem fog sor kerülni.

2026. július 02. 21:02
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Az államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van” – közölte a Miniszterelnökség az RTL Híradó ezt firtató kérdésére. Arra viszont már nem kaptak választ, miért történik meg mindez annak ellenére, hogy 

Magyar Péter éppen ennek az ellenkezőjére tett nemrégiben ígéretet. 

A műsorban a Telex azon értesülésére hivatkoztak, miszerint több korábbi minisztérium, így mások mellett az Energiaügyi és a Külügyminisztérium érintett dolgozói számára már el is kezdődött a juttatások – technikailag végkielégítésének – folyósítása. A törvény szerint az államtitkárok, illetve a miniszterek számára három év „szolgálati idő” után hathavi fizetés jár a munkaviszonyok megszűnése utáni tizenöt napon belül. Ha ennél kevesebb ideig voltak hivatalban, háromhavi összeggel távozhatnak.

 

Nyitókép: Szentgallay Bálint/AFP

 

Összesen 29 komment

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Sorrend:
Bitrex®
2026. július 02. 22:35
Ez 200 ezer proli tiszás szavazatába került Poloskának.
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3
0
mreinstand-5
2026. július 02. 22:24
A gecit ugyanígy hagyják majd elsétálni. A jegyszedőt fogják internálni.
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0
3
minarik
2026. július 02. 22:03
rofirofi 2026. július 02. 21:45 Nem fogják fel, hogy történelmi gyözelmet aratott a Tisza. Te is visszamész két hónap múlva a lottózóba, ha volt egy hármasod, lobogtatni a szelvényedet, igaz, duplaröfi?
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6
0
states-2
2026. július 02. 22:01
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt.
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4
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