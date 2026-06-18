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olaj benzin gázolaj védett üzemanyagár mol

Ha ma megszüntetnék a védett üzemanyagárat, 40 forinttal emelkedne a benzin meg a gázolaj ára

2026. június 18. 11:13

Egyelőre nem indokolt a védett üzemanyagár kivezetése, hetek múlva lehet csak az.

2026. június 18. 11:13
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Tóth Máté
Tóth Máté
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„Indokolt a védett ár kivezetése? 

Tények, remények és galvanikus korrózió

1. Ha ma megszüntetnék a védett üzemanyagárat, 40 forinttal emelkedne a benzin meg a gázolaj. Ezek a kiskereskedelmi piaci árak ma.

2. Ha nem foglalkozunk ezzel a ténnyel, nos a hazai nagykereskedelmi árakat (amelyeket a MOL határoz meg) sem közvetlenül a Brent nyersolaj pillanatnyi ára mozgatja, hanem a mediterrán és észak-európai régió szabadpiaci finomított termékárai (benzin és gázolaj jegyzésárai) ÉS a ténylegesen vásárolt nyersolaj ára együtt.

3. Ami a ténylegesen vásárolt nyersolaj árát és hatását illeti, az a vásárlás-szállítás-finomítás-értékesítés folyamata okán időben több hét késéssel jelentkezik. Ezért nem a »ma« számít most: a »ma« három hét múlva számít. Attól, hogy ma csökken az olaj ára, nem lesz visszamenőleges hatállyal olcsóbb a Mol által egy hónapja megvett és most finomított olaj. De ez a kisebb baj.

4. Ennél fontosabb, hogy ami a régiós finomított termék jegyzésárakat illeti, itt alapvetően együtt sírunk, együtt nevetünk. A régiós nagykereskedelmi árazásban a fizikai molekulák útját épp ezért nem várják meg: sem a lemaradók, sem az előreszaladók nem járnak jól. A Mol is egy gördülő heti átlagárazást alkalmaz, vagyis mindenki máshoz is igazodik; ahogy mindenki más meg hozzá is. Ez a nagyobb baj: ez védett üzemanyagár nélkül kiszolgáltatottság egy hirtelen geopolitikai sokknak.

5. Geopolitikai sokk pedig lehet még, hát az iráni-amerikai memorandum of understanding-et (MoU) még alá sem írták. Az amúgy is csak egy MoU: nem békeszerződés, hanem lauf a béketárgyalásokhoz, amelyekből vagy kisül valami, vagy nem. Végül ebbe az alá se írt MoU-ba is bele van előre kódolva a hiba, a »galvanikus korrózió«: Libanon.

6. Galvanikus korrózió a gépészetben és építészetben a kémiából fakadó előre kódolt hiba, az összeférhetetlen anyagok csapdája. Ha két különböző fém (például réz és alumínium) közvetlenül érintkezik egymással nedvesség jelenlétében, az egyik fém, az anód drasztikus gyorsasággal elkezd rozsdásodni és megsemmisül. A szerkezet pusztulása az első perctől garantált, csak idő kérdése. Libanon pont ilyen: Irán kijelentette, hogy a tűzszünet meg a leendő MoU amerikaiak általi megsértésének tekintik Iránnal szemben, ha Izrael Libanont támadja, Washington pedig Irán Izrael Libanon elleni csapására tett válaszlépéseit fogja nyilván annak értékelni. Az amerikai-iráni viszony a réz, az izraeli-libanoni meg az alumínium, ez a galvanikus korrózió, az összeférhetetlen anyagok csapdája: az előre kódolt hiba veszélye.

Σ. A lényeg, összefoglalva. A piaci kiskereskedelmi ár ma magasabb, mint a védett ár. A Mol által ma vásárolt olaj majd hetek múlva lesz üzemanyag a kutakon, a most a kutakon lévő üzemanyagot egy hónappal ezelőtt, akkori áron vásárolt olajból finomították. A nagykereskedelmi ár szempontjából fontos régiós árak meg hatalmas kiszolgáltatottságot jelentenek egy hirtelen geopolitikai sokknak védett ár nélkül, amire szerintem igen nagy most a kockázat, a törékeny helyzet és leginkább Libanon, az előre kódolt hiba miatt.

Szóval egyelőre nem indokolt a védett üzemanyagár kivezetése, hetek múlva lehet csak az.”

Nyitókép forrása: Soós Lajos / MTI

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

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zsanett-kúnrum
2026. június 18. 12:47
jau, de a tiszaros politika nem arról szól, hogy valamit reális időben reális mértékben tegyenek, hanem a fantáziált múltat felhánytorgatva valami mondvacsinált forint erősődésre meg ilyne olyna himihumi pánikbeteg piacokra hivatkozva a semmit tevésről szól, amit propagandisztikus melankóliával és őspunk erővel nyom az ember képébe, pediglen négy öt órás előadásba csomagolva, hogy az édesanyja is a szűnni nem akaró csuklása képpen a selyemmajmot szidja, ami nem akar abba maradni.
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Horst_Tappert
2026. június 18. 12:42
Dilettáns a kormány, dilettáns a miniszterelnök, dilettánsak a döntéseik. A szavazóik pedig faszkalapok.
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pandalala
2026. június 18. 12:17
de az a lényeg h a szita áradjon .....
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1
nuevas-reglas
2026. június 18. 12:03
Az van okoskak, hogy MA Revkomaromban a MOL kuton (Slovnaft) 595 ft a 95os, 565 ft a gazolaj Szoval a szarban adoval megbolonditott vedett ar Mo-n magasabb mint kulfoldon a nem vedett ar....ezen gondolkodjunk el egy pillanatra
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