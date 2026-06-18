5. Geopolitikai sokk pedig lehet még, hát az iráni-amerikai memorandum of understanding-et (MoU) még alá sem írták. Az amúgy is csak egy MoU: nem békeszerződés, hanem lauf a béketárgyalásokhoz, amelyekből vagy kisül valami, vagy nem. Végül ebbe az alá se írt MoU-ba is bele van előre kódolva a hiba, a »galvanikus korrózió«: Libanon.
6. Galvanikus korrózió a gépészetben és építészetben a kémiából fakadó előre kódolt hiba, az összeférhetetlen anyagok csapdája. Ha két különböző fém (például réz és alumínium) közvetlenül érintkezik egymással nedvesség jelenlétében, az egyik fém, az anód drasztikus gyorsasággal elkezd rozsdásodni és megsemmisül. A szerkezet pusztulása az első perctől garantált, csak idő kérdése. Libanon pont ilyen: Irán kijelentette, hogy a tűzszünet meg a leendő MoU amerikaiak általi megsértésének tekintik Iránnal szemben, ha Izrael Libanont támadja, Washington pedig Irán Izrael Libanon elleni csapására tett válaszlépéseit fogja nyilván annak értékelni. Az amerikai-iráni viszony a réz, az izraeli-libanoni meg az alumínium, ez a galvanikus korrózió, az összeférhetetlen anyagok csapdája: az előre kódolt hiba veszélye.
Σ. A lényeg, összefoglalva. A piaci kiskereskedelmi ár ma magasabb, mint a védett ár. A Mol által ma vásárolt olaj majd hetek múlva lesz üzemanyag a kutakon, a most a kutakon lévő üzemanyagot egy hónappal ezelőtt, akkori áron vásárolt olajból finomították. A nagykereskedelmi ár szempontjából fontos régiós árak meg hatalmas kiszolgáltatottságot jelentenek egy hirtelen geopolitikai sokknak védett ár nélkül, amire szerintem igen nagy most a kockázat, a törékeny helyzet és leginkább Libanon, az előre kódolt hiba miatt.