2. Ha nem foglalkozunk ezzel a ténnyel, nos a hazai nagykereskedelmi árakat (amelyeket a MOL határoz meg) sem közvetlenül a Brent nyersolaj pillanatnyi ára mozgatja, hanem a mediterrán és észak-európai régió szabadpiaci finomított termékárai (benzin és gázolaj jegyzésárai) ÉS a ténylegesen vásárolt nyersolaj ára együtt.

3. Ami a ténylegesen vásárolt nyersolaj árát és hatását illeti, az a vásárlás-szállítás-finomítás-értékesítés folyamata okán időben több hét késéssel jelentkezik. Ezért nem a »ma« számít most: a »ma« három hét múlva számít. Attól, hogy ma csökken az olaj ára, nem lesz visszamenőleges hatállyal olcsóbb a Mol által egy hónapja megvett és most finomított olaj. De ez a kisebb baj.

4. Ennél fontosabb, hogy ami a régiós finomított termék jegyzésárakat illeti, itt alapvetően együtt sírunk, együtt nevetünk. A régiós nagykereskedelmi árazásban a fizikai molekulák útját épp ezért nem várják meg: sem a lemaradók, sem az előreszaladók nem járnak jól. A Mol is egy gördülő heti átlagárazást alkalmaz, vagyis mindenki máshoz is igazodik; ahogy mindenki más meg hozzá is. Ez a nagyobb baj: ez védett üzemanyagár nélkül kiszolgáltatottság egy hirtelen geopolitikai sokknak.