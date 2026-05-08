Federico Valverde Aurélien Tchouaméni botrány Real Madrid verekedés

„Véletlenül nekiestem az asztalnak” – elképesztő magyarázattal állt elő a Real Madrid balhés sztárja

2026. május 08. 08:46

Óriási botrány robbant ki a Blancók háza táján alig három nappal a vasárnapi El Clásico előtt. A Real Madrid két labdarúgója olyan csúnyán összebalhézott, hogy a csapatkapitány Federico Valverdét fejsérüléssel kellett kórházba szállítani.

Rémálomszerű idényt fut a Real Madrid labdarúgócsapata, amely a bajnokságban 11 pontos hátránnyal nézi a Barcelona hátát, a Spanyol Kupától már a nyolcaddöntőben, a Bajnokok Ligájától pedig a negyeddöntőben búcsúzott, miközben januárban a Szuperkupa-döntőt is elveszítette a Barcával szemben. Mindezt azok után, hogy a közvélekedés szerint az önérzetes sztárjátékosok az évad közben kvázi együttes erővel megbuktatták a hierarchiát tartani próbáló vezetőedzőt, Xabi Alonsót... A gárda körüli problémák pedig mostanra eszkalálódtak olyan szintre, hogy az öltözőbeli konfliktusokat már lehetetlen a szőnyeg alá söpörni – még ha a klub mindent meg is tesz ennek érdekében. 

Fede Valverde és Aurélien Tchouaméni a Real Madrid öltözőjében ugrott egymásnak / Fotó: AFP/Ander Gillenea

Válságkezelés Real Madrid-módra: kórházban a balhézó csapatkapitány

Arról, hogy a csapategységben komoly problémák vannak, egy ideje nemcsak az eredmények (pontosabban azok hiánya), hanem az olyan, nyilvánosságra került öltözőbeli gondok is árulkodnak, mint korábban Antonio Rüdiger és Álvaro Carreras, vagy a napokban Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni csúnya veszekedése. Utóbbi egyértelműen a súlyosabb ügy, hiszen a feszültség immár annyira kicsúcsosodott, hogy a két klasszis egymást követő két nap is összebalhézott – előbb még éppen csak, de sikerült elkerülni a fizikai konfrontációt, csütörtökön viszont már valóban tettlegességig fajultak a dolgok. 

Ezt is ajánljuk a témában

A jelentések szerint a két focista öltözőbeli erőfitogtatásának Valverde itta meg jobban a levét, olyannyira, hogy 

az uruguayit kórházba is kellett szállítani – a Real Madrid hivatalos közleménye meglehetősen ijesztő módon eleinte egyenesen koponyasérülésről szólt.

Később kiderült, szerencsére „csak” egy kisebb homloksérülésről és valószínűleg agyrázkódásról van szó, ezért a 10-14 napos becsült felépülési idő. Ezzel együtt az ügy nyilván óriási imázsvesztés a Real számára, főleg, hogy magáról a csapatkapitányról van szó, úgyhogy a klub rögtön össze is rántotta egy válságértekezletre a játékosokat. 

 

A történtek súlyát érzékelteti, hogy a Real még aznap újabb közleményt adott ki, mely szerint fegyelmi eljárást indított a két játékosa ellen, nem sokkal később pedig Valverde üzenete is megérkezett a kórházból: 

a csapatkapitány ebben azt állítja, véletlenül esett neki egy asztalnak a vita hevében...

A szurkolók rendkívül csalódottak és dühösek

Ez már a drukkereknek is sok volt, a hazai Madrid-fanok például a poszt alatt akadtak ki, mondván: 

  • „A vita hevében véletlenül nekiestem egy asztalnak... Jézusom, ezt a kamut valaki elhiszi?!”
  • „Most már tényleg nincs egy darab értelmes játékos a keretben a két kapuson kívül. Ijesztő...”
  • „Lehet itt beszélni bármit, bocsánatkéréssel meg biztató szavakkal tele a padlás. Ő is vastagon kivette a részét Vinicius haverjával Xabi menesztéséből, igencsak nagy a felelőssége abban, hogy idáig fajult ez a szezon, ráadásul egyik csapatkapitányként!”
  • „Sokat rontott a megítélésén az Alonso elleni hadjáratban való részvétele! Most pedig ezzel a cicaharccal sem lett szimpatikusabb… Sajnálom, mert talán a legszerethetőbb játékosa volt a Realnak!”
  • „A csapat 90 százaléka nem érdemli meg, hogy a Real Madrid mezét magán hordja. Ez egy kiváltság, a világ legnagyobb klubjában játszani. De ez a klub már nem az, amibe én bele szerettem, amikor a játékosok többre tartják magukat a klubnál meg az edzőknél. Xabi elküldése óriási hiba volt, a játékosokat kellett volna elzavarni!”

A bajt csak tetézi, hogy az újabb világbotrány mindössze három nappal az ősi rivális Barcelona elleni, vasárnap esti El Clásico előtt robbant ki, tehát mondhatni, a lehető legrosszabbkor jött madridi szempontból – s nemcsak azért, mert Valverde a csúcsrangadót egészen biztosan kihagyja az öltözői csetepaténak „köszönhetően”...

 Nyitókép: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

