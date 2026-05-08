„Véletlenül nekiestem az asztalnak” – elképesztő magyarázattal állt elő a Real Madrid balhés sztárja

Újabb balhé Madridban: hajszálon múlt, hogy összebunyózzon a Real két világsztárja
Hatalmas a feszültség a Királyi Gárda öltözőjében a vasárnapi El Clásico előtt.
Óriási botrány robbant ki a Blancók háza táján alig három nappal a vasárnapi El Clásico előtt. A Real Madrid két labdarúgója olyan csúnyán összebalhézott, hogy a csapatkapitány Federico Valverdét fejsérüléssel kellett kórházba szállítani.
Rémálomszerű idényt fut a Real Madrid labdarúgócsapata, amely a bajnokságban 11 pontos hátránnyal nézi a Barcelona hátát, a Spanyol Kupától már a nyolcaddöntőben, a Bajnokok Ligájától pedig a negyeddöntőben búcsúzott, miközben januárban a Szuperkupa-döntőt is elveszítette a Barcával szemben. Mindezt azok után, hogy a közvélekedés szerint az önérzetes sztárjátékosok az évad közben kvázi együttes erővel megbuktatták a hierarchiát tartani próbáló vezetőedzőt, Xabi Alonsót... A gárda körüli problémák pedig mostanra eszkalálódtak olyan szintre, hogy az öltözőbeli konfliktusokat már lehetetlen a szőnyeg alá söpörni – még ha a klub mindent meg is tesz ennek érdekében.
Arról, hogy a csapategységben komoly problémák vannak, egy ideje nemcsak az eredmények (pontosabban azok hiánya), hanem az olyan, nyilvánosságra került öltözőbeli gondok is árulkodnak, mint korábban Antonio Rüdiger és Álvaro Carreras, vagy a napokban Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni csúnya veszekedése. Utóbbi egyértelműen a súlyosabb ügy, hiszen a feszültség immár annyira kicsúcsosodott, hogy a két klasszis egymást követő két nap is összebalhézott – előbb még éppen csak, de sikerült elkerülni a fizikai konfrontációt, csütörtökön viszont már valóban tettlegességig fajultak a dolgok.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas a feszültség a Királyi Gárda öltözőjében a vasárnapi El Clásico előtt.
A jelentések szerint a két focista öltözőbeli erőfitogtatásának Valverde itta meg jobban a levét, olyannyira, hogy
az uruguayit kórházba is kellett szállítani – a Real Madrid hivatalos közleménye meglehetősen ijesztő módon eleinte egyenesen koponyasérülésről szólt.
Később kiderült, szerencsére „csak” egy kisebb homloksérülésről és valószínűleg agyrázkódásról van szó, ezért a 10-14 napos becsült felépülési idő. Ezzel együtt az ügy nyilván óriási imázsvesztés a Real számára, főleg, hogy magáról a csapatkapitányról van szó, úgyhogy a klub rögtön össze is rántotta egy válságértekezletre a játékosokat.
A történtek súlyát érzékelteti, hogy a Real még aznap újabb közleményt adott ki, mely szerint fegyelmi eljárást indított a két játékosa ellen, nem sokkal később pedig Valverde üzenete is megérkezett a kórházból:
a csapatkapitány ebben azt állítja, véletlenül esett neki egy asztalnak a vita hevében...
Ez már a drukkereknek is sok volt, a hazai Madrid-fanok például a poszt alatt akadtak ki, mondván:
A bajt csak tetézi, hogy az újabb világbotrány mindössze három nappal az ősi rivális Barcelona elleni, vasárnap esti El Clásico előtt robbant ki, tehát mondhatni, a lehető legrosszabbkor jött madridi szempontból – s nemcsak azért, mert Valverde a csúcsrangadót egészen biztosan kihagyja az öltözői csetepaténak „köszönhetően”...
Nyitókép: Pierre-Philippe MARCOU / AFP