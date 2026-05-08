„Véletlenül nekiestem az asztalnak” – elképesztő magyarázattal állt elő a Real Madrid balhés sztárja

Rémálomszerű idényt fut a Real Madrid labdarúgócsapata, amely a bajnokságban 11 pontos hátránnyal nézi a Barcelona hátát, a Spanyol Kupától már a nyolcaddöntőben, a Bajnokok Ligájától pedig a negyeddöntőben búcsúzott, miközben januárban a Szuperkupa-döntőt is elveszítette a Barcával szemben. Mindezt azok után, hogy a közvélekedés szerint az önérzetes sztárjátékosok az évad közben kvázi együttes erővel megbuktatták a hierarchiát tartani próbáló vezetőedzőt, Xabi Alonsót... A gárda körüli problémák pedig mostanra eszkalálódtak olyan szintre, hogy az öltözőbeli konfliktusokat már lehetetlen a szőnyeg alá söpörni – még ha a klub mindent meg is tesz ennek érdekében.

Fede Valverde és Aurélien Tchouaméni a Real Madrid öltözőjében ugrott egymásnak / Fotó: AFP/Ander Gillenea

Válságkezelés Real Madrid-módra: kórházban a balhézó csapatkapitány

Arról, hogy a csapategységben komoly problémák vannak, egy ideje nemcsak az eredmények (pontosabban azok hiánya), hanem az olyan, nyilvánosságra került öltözőbeli gondok is árulkodnak, mint korábban Antonio Rüdiger és Álvaro Carreras, vagy a napokban Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni csúnya veszekedése. Utóbbi egyértelműen a súlyosabb ügy, hiszen a feszültség immár annyira kicsúcsosodott, hogy a két klasszis egymást követő két nap is összebalhézott – előbb még éppen csak, de sikerült elkerülni a fizikai konfrontációt, csütörtökön viszont már valóban tettlegességig fajultak a dolgok.