Elindult a térfoglalás: hatalmas Pride-zászlót tűztek ki a Budapest Parkban (VIDEÓ)

A Budapest Park, Európa egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye április 23-án, csütörtökön nyitja meg kapuit a 2026-os szezonra. A nyitás alkalmából Pride zászlót is kitűztek a helyszínen – osztotta meg a Budapest Eye Facebook-oldal. A szervezők szerint a szivárványzászló kihelyezése a nyitottság és elfogadás jelképe.

Céljuk, hogy a Pride szimbólum „természetes és állandó” része legyen a közösségi térnek.

A Budapest Park nyáron is kiemelt szerepet kap majd a Budapest Pride eseménysorozatában.