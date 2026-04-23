Elindult a térfoglalás: hatalmas Pride-zászlót tűztek ki a Budapest Parkban (VIDEÓ)

Az LMBTQ-pártiak a Tisza Pártnál kopogtatnak: ilyen változtatásokat követelnek Magyar Péteréktől
A nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek több területen is konkrét változtatásokat sürgetnek a magyarországi genderpolitikában.
Beindult az LMBTQ-lobbi.
A Budapest Park, Európa egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye április 23-án, csütörtökön nyitja meg kapuit a 2026-os szezonra. A nyitás alkalmából Pride zászlót is kitűztek a helyszínen – osztotta meg a Budapest Eye Facebook-oldal. A szervezők szerint a szivárványzászló kihelyezése a nyitottság és elfogadás jelképe.
Céljuk, hogy a Pride szimbólum „természetes és állandó” része legyen a közösségi térnek.
A Budapest Park nyáron is kiemelt szerepet kap majd a Budapest Pride eseménysorozatában.
Mint nemrég beszámoltunk róla,
az LMBTQ-lobbi követelésekkel állt elő Magyar Péter választási győzelme után.
A Tűzfalcsoport beszámolója szerint az LMBTQ-lobby aktivistái határozott elvárásokat fogalmaztak meg Magyar Péter felé egy német portálon keresztül. Ezek között szerepel a gyermekvédelmi szabályozás felülvizsgálata, amely jelenleg korlátozza az LMBTQ-témák megjelenését az oktatásban és a médiában.
Emellett szorgalmazzák a gyülekezési szabályok módosítását is, különösen azokat az elemeket, amelyek lehetővé tették pride-rendezvények korlátozását vagy betiltását. A követelések között szerepel továbbá a jogi nemváltás tilalmának megszüntetése, valamint az örökbefogadással és a házassággal kapcsolatos jelenlegi korlátozások enyhítése.
