Az LMBTQ-pártiak a Tisza Pártnál kopogtatnak: ilyen változtatásokat követelnek Magyar Péteréktől

Németország bíborosa elrendelte a homoszexuális párok megáldását
Reinhard Marx főegyházmegyéjében még speciális, „queer lelkipásztor” képzéseket is indítanak.
A nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek több területen is konkrét változtatásokat sürgetnek a magyarországi genderpolitikában.
A Tűzfalcsoport beszámolója szerint az LMBTQ-lobby aktivistái határozott elvárásokat fogalmaztak meg Magyar Péter felé egy német portálon keresztül. A Schwulissimo cikke szerint a Tisza kampánya során tapasztalt visszafogott kommunikáció nem volt elegendő az LMBTQ közösség számára, ezért a jövőben konkrét lépéseket várnak majd Magyar Péteréktől.
A megszólalók szerint nemzetközi és hazai szervezetek – köztük a Budapest Pride szervezői is – több változtatást sürgetnek.
Ezek között szerepel a gyermekvédelmi szabályozás felülvizsgálata, amely jelenleg korlátozza az LMBTQ-témák megjelenését az oktatásban és a médiában.
Emellett szorgalmazzák a gyülekezési szabályok módosítását is, különösen azokat az elemeket, amelyek lehetővé tették pride-rendezvények korlátozását vagy betiltását. A követelések között szerepel továbbá a jogi nemváltás tilalmának megszüntetése, valamint az örökbefogadással és a házassággal kapcsolatos jelenlegi korlátozások enyhítése.
Magyar Péter korábban többször hangsúlyozta, hogy támogatja a békés gyülekezés jogát, és nem tervezi a pride betiltását, ugyanakkor a szervezetek azt várják, hogy ez konkrét garanciákban is megjelenjen.
Emellett a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó szabályozás módosítását vagy eltörlését is felvetették.
Az érintett szervezetek tehát nem általános elvi nyilatkozatokat, hanem konkrét jogszabályi változtatásokat és egyértelmű politikai lépéseket várnak, amelyek a jelenlegi rendszer általuk vitatott elemeinek felülvizsgálatát is magukban foglalnák.
Ezt is ajánljuk a témában
Reinhard Marx főegyházmegyéjében még speciális, „queer lelkipásztor” képzéseket is indítanak.
