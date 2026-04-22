tisza budapest pride Magyar Péter lmbtq

Az LMBTQ-pártiak a Tisza Pártnál kopogtatnak: ilyen változtatásokat követelnek Magyar Péteréktől

2026. április 22. 14:07

A nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek több területen is konkrét változtatásokat sürgetnek a magyarországi genderpolitikában.

null

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint az LMBTQ-lobby aktivistái határozott elvárásokat fogalmaztak meg Magyar Péter felé egy német portálon keresztül. A Schwulissimo cikke szerint a Tisza kampánya során tapasztalt visszafogott kommunikáció nem volt elegendő az LMBTQ közösség számára, ezért a jövőben konkrét lépéseket várnak majd Magyar Péteréktől.

A megszólalók szerint nemzetközi és hazai szervezetek – köztük a Budapest Pride szervezői is – több változtatást sürgetnek. 

Ezek között szerepel a gyermekvédelmi szabályozás felülvizsgálata, amely jelenleg korlátozza az LMBTQ-témák megjelenését az oktatásban és a médiában.

Emellett szorgalmazzák a gyülekezési szabályok módosítását is, különösen azokat az elemeket, amelyek lehetővé tették pride-rendezvények korlátozását vagy betiltását. A követelések között szerepel továbbá a jogi nemváltás tilalmának megszüntetése, valamint az örökbefogadással és a házassággal kapcsolatos jelenlegi korlátozások enyhítése.

Magyar Péter korábban többször hangsúlyozta, hogy támogatja a békés gyülekezés jogát, és nem tervezi a pride betiltását, ugyanakkor a szervezetek azt várják, hogy ez konkrét garanciákban is megjelenjen.

Emellett a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó szabályozás módosítását vagy eltörlését is felvetették.

Az érintett szervezetek tehát nem általános elvi nyilatkozatokat, hanem konkrét jogszabályi változtatásokat és egyértelmű politikai lépéseket várnak, amelyek a jelenlegi rendszer általuk vitatott elemeinek felülvizsgálatát is magukban foglalnák.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Amerigo
2026. április 22. 15:02
Lehet, hogy kötelezö lesz? Szárazon, ahogy a selyem kanmajom szereti?
Hotten Totta
•••
2026. április 22. 14:51 Szerkesztve
Oktatási intézményekben? Vááá, pedotiSSa.
Picnic Niki
2026. április 22. 14:47
Az M1 híradó közölte, valótlanul híresztelték, hogy Tóta W. Árpád szado-mazo szexet népszerűsít gyerekeknek
hegyivadász
2026. április 22. 14:43
Kíváncsi lennék a buzipropaganda szabadsága vajon a 27 pont egyike, vagy ez ráadás?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!