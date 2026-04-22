Az LMBTQ-pártiak a Tisza Pártnál kopogtatnak: ilyen változtatásokat követelnek Magyar Péteréktől

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint az LMBTQ-lobby aktivistái határozott elvárásokat fogalmaztak meg Magyar Péter felé egy német portálon keresztül. A Schwulissimo cikke szerint a Tisza kampánya során tapasztalt visszafogott kommunikáció nem volt elegendő az LMBTQ közösség számára, ezért a jövőben konkrét lépéseket várnak majd Magyar Péteréktől.

A megszólalók szerint nemzetközi és hazai szervezetek – köztük a Budapest Pride szervezői is – több változtatást sürgetnek.