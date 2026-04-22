Németország bíborosa elrendelte a homoszexuális párok megáldását

Na ilyen még nem volt: hivatalosan is az Unió alapértékévé emelték az LMBTQ-lobbit
Nagyon beindultak.
Reinhard Marx főegyházmegyéjében még speciális, „queer lelkipásztor” képzéseket is indítanak.
Reinhard Marx bíboros, München és Freising érseke elrendelte, hogy főegyházmegyéjében hivatalosan is tartsanak áldási szertartásokat homoszexuális párok számára – írja a Junge Freiheit.
Az új iránymutatás – „Az áldás erőt ad a szeretetnek” – az müncheni és freisingi Főegyházmegye lelkipásztori gyakorlatának alapdokumentumává vált. A bíboros hangsúlyozta:
egyetlen párt sem szabad visszautasítani, és az egyháznak nyitottan kell fogadnia mindazokat, akik áldást kérnek kapcsolatukra.
Az intézkedés nemcsak az azonos nemű párokra terjed ki. Azok az elvált hívek is részesülhetnek áldásban, akik polgári házasságot kötnek újra. Azok a papok, akik lelkiismereti okokból nem kívánják vezetni az ilyen szertartásokat, más lelkipásztorhoz irányíthatják az érintetteket. Emellett júniustól speciális képzéseket is indítanak a lelkipásztori munkatársak számára, különös tekintettel az úgynevezett „queer lelkipásztorkodásra”.
Marx bíboros ugyanakkor világossá tette: ezek az áldások nem jelentenek szentségi házasságot. Hangsúlyozta azonban, hogy az érintett párok nem szorulhatnak az egyházi közösség peremére, hanem annak teljes jogú tagjaiként kell jelen lenniük.
A lépés ugyanakkor nagy feszültséget kelt a katolikus egyházon belül. A vita hátterében részben Ferenc pápa 2023-as „Fiducia supplicans” kezdetű dokumentuma áll, amely bizonyos keretek között lehetővé tette az áldások alkalmazását, ugyanakkor kizárta, hogy ezek házassági szertartásra emlékeztessenek, vagy magát a kapcsolatot szentesítsék.
A kérdésben a német egyházon belül is élénk diskurzus zajlik. Ludger Schepers, az esseni segédpüspök és a püspöki konferencia queerügyi megbízottja nemrég az egyházi tanítás felülvizsgálatát sürgette. Szerinte az emberi identitások sokfélesége Isten teremtési rendjének része, és az egyháznak határozottabban kell fellépnie a diszkrimináció ellen.
Nyitókép: Lennart Preiss / AFP
***