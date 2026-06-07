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A tudomány az ideológia szolgálóleánya

2026. június 07. 08:55

A Magyar Tudományos Akadémia elutasította annak a meghatározását, hogy mi a tudomány. Az igazság utáni világ a tudományt is utolérte.

2026. június 07. 08:55
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Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„A Magyar Tudományos Akadémia elutasította annak a meghatározását, hogy mi a tudomány. A többségi szavazással úgy döntött, hogy nem kívánja tisztázni a tudomány fogalmát. Mert abból csak baj lehet. Liszenko szelleme kísért. Az igazság utáni világ a tudományt is utolérte. Ahogy Szarka László MTA-s tudós, geofizikus így mesélt erről a vele készült interjúban: a valóság-alapúság akadályozza a társadalom szolgálatát. Szóval, ha a tények ellentmondanak a tudománynak, akkor az annál rosszabb a tényekre nézve. Ezek szerint a tudomány tulajdonképpen annyira sem meghatározható, mint a művészet; utóbbi esetében legalább tudjuk, mi nem az.

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Az elmúlt bő évtizedben klímapolitikák épültek mérhetetlen költségvetéssel mindenféle olyan modellekre, amik inkább nevezhetőek halálbagolykodásnak és jajjveszékelésnek, mint száraz, adatolt tényekből levont következtetéseknek. Ezért gondolta úgy Szarka, hogy legalább az MTA tisztázza, mint jelent a tudomány, mert ahol klímapolitikát lehet faragni tévedésekből és szociológusok álmaiból, ott nagyobb bajok is történhetnek. Pl. hibás atomreaktort építenek, ami felrobban. Vagy elterjesztik, hogy az ólmozott benzin egészséges.

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Mert úgy gondolják, ezek szolgálják a társadalom érdekét. A társadalom meg a marxista-leninista alapvetésekre épült szocialista kísérletek modern megfelelője. Korábban azt kellett szolgálni a tudománynak, akkor is, ha belehalnak az emberek. A MTA többsége úgy döntött, a liszenkoizmus élt, él és élni fog – az ideológiai magasabb rendű, mint a tudomány, a tudományos kérdésekről pedig lehet politikai alapon dönteni. Lelkük rajta. A magyar narancs és a magyar gyapot is hatalmas siker volt a ‘60-as években.

Miközben a természettudomány alapkövetelménye az elfogulatlanság (objektivitás), ma egyre inkább valamiféle elköteleződést várnak el. Az elfogulatlan, független tudományt elkezdték »value-neutral«-nak (értéksemlegesnek), vagy »value-free«-nek (értékmentesnek) nevezni, miközben egyre inkább nem ezt, hanem a »value-oriented« (értékalapú) jelleget teszik meg elvárásként a tudománnyal szemben – magyarázza el Szarka a már fentebb linkelt interjúban, hogy hova süllyedt a világunk. Nyilván szakterületét érintő az éghajlatváltozás köré fújt ordenáré hazudozással példálózik, ahol tényekké és adatokká nemesültek az érzelmek. És törvényi szintre emeltek egy nem túlságosan megalapozott teóriát. Pont úgy, mint mikor Szovjetunió első számú tudósa Liszenkó volt.

Az MTA többségi szavazása, hogy nem kívánja meghatározni, mi a tudomány, egy feltartott kéz. Nem mernek szembemenni a magát társadalomnak nevező NGO-világgal és az influenszereikkel. Félnek a csürhétől. Ahogy a szovjet tudósok is féltek a KGB-től, ezért nem szóltak, hogy a narancs akkor sem fog megteremni a sarkkörön túl, ha veréssel fenyegetik. Túl sok pénz van az olyan hamis teoriákban, mint az emberi tevékenység miatt módosult klíma és a két, egymás szerető férfi nászából született gyermek álma. Meg hogy az egalitáriánus társadalommérnökösködésből valami jobb, valami szebb fog létrejönni.

A jó hír, hogy a liszenkoizmus ellenfeleit később kiengedték a Gulágról, és amelyik tudós még élt, az elkezdhetett újra tudóskodni.”

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fotó: Földházi Árpád / Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

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Galerida
2026. június 07. 09:27
Ha valami pozitívumot kell az MTA mellett megemlíteni, akkor a rózsaszínű, szív alakú vízággyal felszerelt kutatószoba, aminek használóiról mély csend van! Van rá esély, hogy ott nem finghámozó elméletek születtek, hanem a gyakorlatba átültethető eredmények!
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1
0
lofejazagyban-2
2026. június 07. 09:20
mondanám, hogy Szókratészt a demokrácia ítélte halálra a "veszélyes tanításai" miatt. Innen tessék a tudomány és demokrácia fogalmát átgondolni: a tudósokat a kormányok fizetik, a kormányokat meg a nép választja, a nép meg azé, aki megműveli...
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4
0
kapor tyütyü
•••
2026. június 07. 09:04 Szerkesztve
Nem magyar, nem tudományos, és nem akadémia: ezt eddig is tudtuk. Szegény Széchenyi, ha ezt időben fölismeri, inkább elkártyázza a bele feccölt pénzét. Ha meg azt is látja, mit művelnek a mai "akadémikusok", lehet, korábban főbe lövi magát. Vicc nélkül folytatom. Makovecznek volt egy jó ötlete, hogy legyen végre egy tényleg magyar, ilyen jellegű köztestület, ami képviselte volna a magyarság érdekeit, szemben az áruló MTA-val, ezt lenne hivatott betölteni a Magyar Művészeti Akadémia. Sajnos azonban a kezdeti sikerek után a MMA is pusztán kifizetőhellyé vált. Tülekedtek a nyugdíjas művészek, közéleti figurák, hogy a havi apanázs fejében bekerüljönek rendes tagnak, aztán pedig többnyire szartak az egészre, csak a protézisüket csattogtatták, érdemi munka, szellemi építkezés nem történt. Ne értsen félre senki, fideszes létemre mondom, ez a Fidesz hibája volt, hogy mindezt eltűrte, engedte, félrenézett. Jól mondta valaki régen: mindig az értelmiségünk volt a nemzetünk legnagyobb árulója.
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