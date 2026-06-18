Ennek az oka egyszerű: nem létezik olyan, hogy valami »értéksemleges«. Az értékek, ha eltűnnek, űrt hagynak maguk után. Az űr pedig lehetőség másoknak. Ez történt akkor is, amikor a Nyugat elkezdett elfordulni a gyökereitől. Ilyen értelemben valóban felzárkóztunk a »nyugathoz«. A kisbetűshöz. Az ember életének a célja már nem valami magán túlmutató, hanem egyszerűen az ő pszichés boldogsága.

Isten célt, kötelezettségeket és korlátokat állított. Az életünk célja, hogy megismerjük Őt. Kötelezettségünk, hogy szolgáljuk Őt. Korlát pedig az, ami megvéd minket attól, hogy magunknak és másoknak ártsunk.”

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