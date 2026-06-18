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tudomány bíróság vallás kereszténység Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Erre tényleg nehéz szavakat találni

2026. június 18. 22:35

Elítéltek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, mert keresztény elveket érvényesít az oktatásában.

2026. június 18. 22:35
Pázmány
Giró-Szász Áron
Giró-Szász Áron
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„Elítéltek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, mert keresztény elveket érvényesít az oktatásában. Erre tényleg nehéz szavakat találni. Megérkeztünk »Nyugatra«.

A szekularizmusról sok szó esett mostanában. Egyik oldalról, hogy a keresztények ne szóljanak bele az állam ügyeibe a hitük alapján, másik oldalról, hogy az állam tartsa magát távol az egyházaktól. Hát ez utóbbi, úgy látszik, nem sikerül.

Mégis hogyan lehetséges, hogy egy világi bíróság arra kötelezi a Katolikus Egyházat, hogy a saját társadalmi tanítását ne érvényesítse?

Ennek az oka egyszerű: nem létezik olyan, hogy valami »értéksemleges«. Az értékek, ha eltűnnek, űrt hagynak maguk után. Az űr pedig lehetőség másoknak. Ez történt akkor is, amikor a Nyugat elkezdett elfordulni a gyökereitől. Ilyen értelemben valóban felzárkóztunk a »nyugathoz«. A kisbetűshöz. Az ember életének a célja már nem valami magán túlmutató, hanem egyszerűen az ő pszichés boldogsága.

Isten célt, kötelezettségeket és korlátokat állított. Az életünk célja, hogy megismerjük Őt. Kötelezettségünk, hogy szolgáljuk Őt. Korlát pedig az, ami megvéd minket attól, hogy magunknak és másoknak ártsunk.”

Nyitókép forrása: PPKE

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

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Sorrend:
CsG76
2026. június 18. 23:08
Mint általában egy katolikus oktatási intézmény, keresztény értékeket hirdet. Nem értem, mit vártak?
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