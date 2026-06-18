Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Elítéltek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, mert keresztény elveket érvényesít az oktatásában.
„Elítéltek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, mert keresztény elveket érvényesít az oktatásában. Erre tényleg nehéz szavakat találni. Megérkeztünk »Nyugatra«.
A szekularizmusról sok szó esett mostanában. Egyik oldalról, hogy a keresztények ne szóljanak bele az állam ügyeibe a hitük alapján, másik oldalról, hogy az állam tartsa magát távol az egyházaktól. Hát ez utóbbi, úgy látszik, nem sikerül.
Mégis hogyan lehetséges, hogy egy világi bíróság arra kötelezi a Katolikus Egyházat, hogy a saját társadalmi tanítását ne érvényesítse?
Ennek az oka egyszerű: nem létezik olyan, hogy valami »értéksemleges«. Az értékek, ha eltűnnek, űrt hagynak maguk után. Az űr pedig lehetőség másoknak. Ez történt akkor is, amikor a Nyugat elkezdett elfordulni a gyökereitől. Ilyen értelemben valóban felzárkóztunk a »nyugathoz«. A kisbetűshöz. Az ember életének a célja már nem valami magán túlmutató, hanem egyszerűen az ő pszichés boldogsága.
Isten célt, kötelezettségeket és korlátokat állított. Az életünk célja, hogy megismerjük Őt. Kötelezettségünk, hogy szolgáljuk Őt. Korlát pedig az, ami megvéd minket attól, hogy magunknak és másoknak ártsunk.”
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