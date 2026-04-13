Szerdától minden a feje tetejére áll: erre senki sem számított – teljesen ellepi Magyarországot a szaharai por

Egy légörvény szállít finom szemcséjű szaharai port Magyarország felé, a por miatt esetenként vastagabb felhőzetre, homályosabb, szűrtebb napsütésre, és hétfő estétől helyenként sáros esőre kell készülni – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.

Hozzátették: várhatóan jövő hét szerdán lesz Magyarország felett a legnagyobb koncentrációban a por,

a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék mennyisége a felszín közelében is feldúsulhat. Megjegyezték: ezek azok a részecskék, amelyek a tüdőbe is lejuthatnak. Mint írták, a délkeleti, keleti széllel melegebb légtömeg érkezik, amely a felszín közeléből is kiszorítja a hidegebb, szárazabb levegőt, emiatt keddtől várhatóan megszűnnek az éjszakai fagyok, a nappali felmelegedés pedig tovább erősödik.