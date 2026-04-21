Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás Tisza Párt országgyűlés alaptörvény Magyar Péter Fidesz Mi Hazánk egyeztetés

Magyar Péter nem jelent meg, de nélküle is folytatódik az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítése

2026. április 21. 11:17

A tárgyalásokat az OGY Hivatala főigazgatójának vezeti a Sándor-palota főigazgatójának jelenlétében.

Sulyok Tamás köztársasági elnök arról számolt be közösségi oldalán, hogy az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő egyeztetések második körére ültek össze a parlamenti pártok képviselői az OGY Hivatala főigazgatójának vezetésével, a Sándor-palota főigazgatójának jelenlétében.

Az Index összeállításának elején kiemelték, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter nincs jelen a mostani fordulón.

Majd ismertették, hogy mi várható a második körös egyeztetéseken. Mint írták, Az Alaptörvényben és a határozati házszabályban foglaltak alapján a tárgyalások fontosabb témakörei a következők:

  • A mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete,
  • az alakuló ülés előkészítése,
  • az ülésrend meghatározása,
  • a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
  • az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,
  • külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

A Tisza Párt részéről jelen van Bujdosó Andrea, a Tisza leendő frakcióvezetője, egyéniben győztes jelölt, Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke, egyéniben győztes jelölt, valamint Melléthei-Barna Márton, a Tisza jogi vezetője, listáról mandátumot nyert jelölt.

A Fidesz-KDNP-t Gulyás Gergely leköszönő miniszter, Rétvári Bence, leköszönő államtitkár, Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Simon Kinga, a Fidesz-frakció jogi osztályának vezetője, valamint Balla György fideszes politikus képviseli.

A cikkben kitértek arra is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke ezúttal nincs jelen az ülésteremben. A párt delegációja a következőképp állt fel: Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, alelnöke, Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, alelnöke, Sipos Richárd, a párt munkatársa, képviselő-jelöltje.

Az elsőkörös egyeztetés eredményeiről bővebben ITT olvashat.

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
paloma
2026. április 21. 13:55
Konszenzuálisan maradt távol, mit nem lehet ezen érteni, de lehet, hogy kacsákat és arany halakat telepít az állatkertben, vagy wc papírt hurcolász a kórházakba! Ehhez ért,nem kell bántani szegény pszihopatát!
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2026. április 21. 13:31
Színház az egész. Csak mi már nem a nézői vagyunk egy túlárazott előadásnak, hanem egy archetípus szerepét osztották ránk. Mi vagyunk a történet balekja. Kékek, sárgák, pirosak, zöldek és mindenki más, szépen együtt, ha tetszik, ha nem. Egy fecske is csinálhatna nyarat. De az az egy sem siet erre röppenni - talán túl sokszor verték már le a fészkét.
Válasz erre
1
0
sanya55-2
•••
2026. április 21. 12:58 Szerkesztve
Jó hogy megírták, mert senki nem vette észre
Válasz erre
1
0
Sapientisat
2026. április 21. 12:47
De mindenki mondjon le önként, mert különben eltávolítom. Ő meg sehol - jajj de szép kormányzásnak nézünk elébe kérem szépen. De a népnek ez kellett - cirkusz meg kenyér - haverok, buli, Fanta - szerintem össze is foglaltam a lényeget
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!