Magyar Péter nem jelent meg, de nélküle is folytatódik az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítése

- A mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete,
- az alakuló ülés előkészítése,
- az ülésrend meghatározása,
- a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
- az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,
- külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.
A Tisza Párt részéről jelen van Bujdosó Andrea, a Tisza leendő frakcióvezetője, egyéniben győztes jelölt, Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke, egyéniben győztes jelölt, valamint Melléthei-Barna Márton, a Tisza jogi vezetője, listáról mandátumot nyert jelölt.
A Fidesz-KDNP-t Gulyás Gergely leköszönő miniszter, Rétvári Bence, leköszönő államtitkár, Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Simon Kinga, a Fidesz-frakció jogi osztályának vezetője, valamint Balla György fideszes politikus képviseli.
A cikkben kitértek arra is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke ezúttal nincs jelen az ülésteremben. A párt delegációja a következőképp állt fel: Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, alelnöke, Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, alelnöke, Sipos Richárd, a párt munkatársa, képviselő-jelöltje.
