Magyar Péter nem jelent meg, de nélküle is folytatódik az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítése

A mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete,

az alakuló ülés előkészítése,

az ülésrend meghatározása,

a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása,

külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

A Tisza Párt részéről jelen van Bujdosó Andrea, a Tisza leendő frakcióvezetője, egyéniben győztes jelölt, Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke, egyéniben győztes jelölt, valamint Melléthei-Barna Márton, a Tisza jogi vezetője, listáról mandátumot nyert jelölt.

A Fidesz-KDNP-t Gulyás Gergely leköszönő miniszter, Rétvári Bence, leköszönő államtitkár, Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Simon Kinga, a Fidesz-frakció jogi osztályának vezetője, valamint Balla György fideszes politikus képviseli.

A cikkben kitértek arra is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke ezúttal nincs jelen az ülésteremben. A párt delegációja a következőképp állt fel: Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, alelnöke, Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, alelnöke, Sipos Richárd, a párt munkatársa, képviselő-jelöltje.

