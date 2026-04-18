Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
beregszászi járási rendőrség súlyos betegségben kárpátaljai magyar kényszersorozás ukrajna

Újabb döbbenetes jogsértés Ukrajnában: toborzóközpontban tartanak fogva egy súlyos betegségben szenvedő kárpátaljai magyart

2026. április 18. 09:15

A férfinek hivatalos igazolása van a katonai szolgálat halasztásának jogosultságáról.

null

Döbbenetes történetről számolt be egy kárpátaljai nő a Facebookon. A minap a Beregszászi Járási Rendőrség behívta a férjét adategyeztetés céljából, ahol egy tanú jelenlétében bemutatta a védettségét igazoló dokumentumait (hallgató a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem történelem szakán), amit a Rezerv+ alkalmazás is tanúsított. 

Az esetről beszámoló nő hozzáteszi, hogy férje súlyos betegségben is szenved, amit szintén orvosi dokumentumok bizonyítanak. Azonban miután ismét kérték az adatai frissítését az alkalmazáson keresztül, a Rezerv+ már nem működött. Ennek következményeként férjét rendőri kíséretben átszállították a Beregszászi Járási Toborzóközpontba, ahol jogait megsértve elvették a telefonját, és azóta nem engedik neki elhagyni az épületet.

A Beregszászi Járási Toborzóközpont eljárása teljes mértékben jogtalan és felháborító. Tettükkel sértik a férjem jogait. A hatályban lévő törvényeknek megfelelően jogi alap nélkül vették el a telefonját és tartják fogva annak ellenére, hogy hivatalos igazolása van a katonai szolgálat halasztásának jogosultságáról. Mindezen korlátozásokat Ukrajna egyetlen törvénye sem engedi meg.”  

– írta a sértett felesége.

Nyitókép: Pavlo Palamarcsuk / Anadolu Agency via AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. április 18. 09:20
Petike is beteg?! Vigyék, s adjanak neki ÁLOMPOLGÁRSÁGOT!
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. április 18. 09:19
Ez náluk jog, a sorozók joga
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!