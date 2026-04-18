Újabb döbbenetes jogsértés Ukrajnában: toborzóközpontban tartanak fogva egy súlyos betegségben szenvedő kárpátaljai magyart

Sokkoló jelentés Kárpátaljáról: jogtalanul, embertelen körülmények között tartják fogva a hadköteleseket az ungvári toborzóközpontban
A toborzóközpontban börtönszerű körülmények uralkodnak.
A férfinek hivatalos igazolása van a katonai szolgálat halasztásának jogosultságáról.
Döbbenetes történetről számolt be egy kárpátaljai nő a Facebookon. A minap a Beregszászi Járási Rendőrség behívta a férjét adategyeztetés céljából, ahol egy tanú jelenlétében bemutatta a védettségét igazoló dokumentumait (hallgató a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem történelem szakán), amit a Rezerv+ alkalmazás is tanúsított.
Az esetről beszámoló nő hozzáteszi, hogy férje súlyos betegségben is szenved, amit szintén orvosi dokumentumok bizonyítanak. Azonban miután ismét kérték az adatai frissítését az alkalmazáson keresztül, a Rezerv+ már nem működött. Ennek következményeként férjét rendőri kíséretben átszállították a Beregszászi Járási Toborzóközpontba, ahol jogait megsértve elvették a telefonját, és azóta nem engedik neki elhagyni az épületet.
A Beregszászi Járási Toborzóközpont eljárása teljes mértékben jogtalan és felháborító. Tettükkel sértik a férjem jogait. A hatályban lévő törvényeknek megfelelően jogi alap nélkül vették el a telefonját és tartják fogva annak ellenére, hogy hivatalos igazolása van a katonai szolgálat halasztásának jogosultságáról. Mindezen korlátozásokat Ukrajna egyetlen törvénye sem engedi meg.”
Ezt is ajánljuk a témában
– írta a sértett felesége.
Nyitókép: Pavlo Palamarcsuk / Anadolu Agency via AFP