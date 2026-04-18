Újabb döbbenetes jogsértés Ukrajnában: toborzóközpontban tartanak fogva egy súlyos betegségben szenvedő kárpátaljai magyart

Döbbenetes történetről számolt be egy kárpátaljai nő a Facebookon. A minap a Beregszászi Járási Rendőrség behívta a férjét adategyeztetés céljából, ahol egy tanú jelenlétében bemutatta a védettségét igazoló dokumentumait (hallgató a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem történelem szakán), amit a Rezerv+ alkalmazás is tanúsított.

Az esetről beszámoló nő hozzáteszi, hogy férje súlyos betegségben is szenved, amit szintén orvosi dokumentumok bizonyítanak. Azonban miután ismét kérték az adatai frissítését az alkalmazáson keresztül, a Rezerv+ már nem működött. Ennek következményeként férjét rendőri kíséretben átszállították a Beregszászi Járási Toborzóközpontba, ahol jogait megsértve elvették a telefonját, és azóta nem engedik neki elhagyni az épületet.