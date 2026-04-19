A klubelnök pofozta fel elájult játékosát a Fradi-meccsen – döntetlent értek el a magyar lányok hazai pályán

Már két góllal is vezetett az FTC

Vogel remek átlövésével a Fradi egyenlítésével kezdődött a második játékrész, közben Böde-Bíró elkapta a fonalat a kapuban, így Simon gyönyörű bejátszása után Ingstad gólja már a magyar csapat előnyét jelentette a 35. percben – másodszor a mérkőzésen. Ekkor már Albek is a pályán volt a francia együttesben, meg is szerezte első három gólját, de mindegyikre volt ferencvárosi válasz, és mivel Böde-Bírón továbbra is nehezen találtak fogást (ziccert is védett), Ingstad 4. találatával kettőre nőtt az előny, 22–20.

Kettős emberelőnyben támadhatott nem sokkal később az FTC, de Bundsen előbb ziccert védett, majd üres kapus gólt dobott, amivel egyenlített a Metz, majd már egyenlő látszámnál már a vezetést is átvette. Egy labdaszerzés után kétgólos előnybe kerülhettek volna a vendégek, de Böde-Bíró két ziccert is hárított egymás után, óriási jelenet volt! Az utolsó negyedóra mégis úgy kezdődött, hogy 24–22-re a Metz vezetett.

A Fradinak ismét szaladnia kellett az eredmény után, Simon és Klujber tartották a lépést, de 2-3 gólnál nem sikerült közelebb kerülni. Az utolsó hét percre végre igen Vogel lövésével, három perc múlva pedig Tranborg egyenlített is, 29–29-cel kezdődött a véghajrá! Folytatódott az adok-kapok, az utolsó percben a Ferencváros időkérése után Vogel pattintott góllal 31–31-re egyenlített, majd Böde-Bíró védett még egyet, így döntetlen lett a vége.