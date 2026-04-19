A klubelnök pofozta fel elájult játékosát a Fradi-meccsen – döntetlent értek el a magyar lányok hazai pályán

„Félre kell tenni a barátságot” – magyarok egymás ellen a budapesti BL-döntőért
Döntetlent ért el Ferencváros a Metz csapata ellen hazai pályán a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán. Az FTC 31–31-es döntetlent játszott az Érd Arénában.
FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz: a párosítás, ami három évvel ezelőtt is összejött a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Elek Gábor búcsúszezonjában a Fradi hatgólos hátrányba került hazai pályán, hogy aztán a franciaországi visszavágón óriási bravúrt végrehajtva története során előszőr – és máig utoljára – bejusson a budapesti négyes döntőbe (azóta egyébként 4-szer találkoztak egymással a BL-ben, mindegyik találkozót a francia csapat nyerte).
A terv nyilván nem ez volt előzetesen, a ferencvárosi lányok szerettek volna ezúttal már az Érd Arénában is ígéretes eredményt elérni, ami persze könnyűnek nem mutatkozott a francia bajnok ellen, amely két magyarját is benevezte a meccsre: Vámos Petrát és a nemrég sérüléssel bajlódó Albek Annát is. Egy hete a fradista magyar lányok még együtt szerepeltek a válogatottban Vámossal Érden, de ezúttal félre kellett tenni a barátságot. A magyar csapatnak két nagy hiányzója is volt a találkozóra Darja Dmitrijeva és Orlane Kanor személyében.
Egy értékesített francia hetessel kezdődött a mérkőzés, míg a hazaiak első találatát Vogel jegyezte már kétgólos hátrányban. Tapadt ellenfelére a Fradi, de előbb Malesteinnek, majd Simon Petrának sem sikerült az egyenlítés, aztán
Lylou Borg sérülése miatt állt a játék, a Metz kézilabdázója el is ájult egy ütközés után. Játékosát konkrétan a civilben orvos klubelnök, Thierry Weizman pofozgatta, hogy magához térjen, végül hordágyon hagyta el a pályát. Szerencsére később nem lett nagyobb baja, a kispadra is leült a folytatásra.
A kényszerszünet után végre összejött az egyenlítés, Ingstad góljával lett 5–5 a 14. percben.
Nem sokkal később pedig már a vezetést is megszerezte a Fradi az igen pörgős meccsen: Klujber Katrin látványos mozdulattal, cunderrel talált be, ezzel pedig már 9–8-ra vezettek a zöld-fehérek. Sokáig azonban nem tartott az öröm, egy háromgólos sorozattal ugyanis villámgyorsan kétgólos előnybe kerülte a vendégek, 9–11. Jött is Jesper Jansen időkérése, ami után Malestein szép ejtésből szerzett gólt – ezzel már 4 találatnál járt a holland. Mindhiába, mert Wajoka góljával előbb három, majd Graniar találatával már négy lett közte először a találkozón, 11–15.
A hajrá viszont a magyar csapaté volt, Márton Gréta kétszer is betalált – másodszor a csereként beálló Böde-Bíró Blankától kapta az indítást –, így végül 15–14-es metzi előnnyel mentek pihenőre a csapatok.
Vogel remek átlövésével a Fradi egyenlítésével kezdődött a második játékrész, közben Böde-Bíró elkapta a fonalat a kapuban, így Simon gyönyörű bejátszása után Ingstad gólja már a magyar csapat előnyét jelentette a 35. percben – másodszor a mérkőzésen. Ekkor már Albek is a pályán volt a francia együttesben, meg is szerezte első három gólját, de mindegyikre volt ferencvárosi válasz, és mivel Böde-Bírón továbbra is nehezen találtak fogást (ziccert is védett), Ingstad 4. találatával kettőre nőtt az előny, 22–20.
Kettős emberelőnyben támadhatott nem sokkal később az FTC, de Bundsen előbb ziccert védett, majd üres kapus gólt dobott, amivel egyenlített a Metz, majd már egyenlő látszámnál már a vezetést is átvette. Egy labdaszerzés után kétgólos előnybe kerülhettek volna a vendégek, de Böde-Bíró két ziccert is hárított egymás után, óriási jelenet volt! Az utolsó negyedóra mégis úgy kezdődött, hogy 24–22-re a Metz vezetett.
A Fradinak ismét szaladnia kellett az eredmény után, Simon és Klujber tartották a lépést, de 2-3 gólnál nem sikerült közelebb kerülni. Az utolsó hét percre végre igen Vogel lövésével, három perc múlva pedig Tranborg egyenlített is, 29–29-cel kezdődött a véghajrá! Folytatódott az adok-kapok, az utolsó percben a Ferencváros időkérése után Vogel pattintott góllal 31–31-re egyenlített, majd Böde-Bíró védett még egyet, így döntetlen lett a vége.
A visszavágót a jövő hétvégén rendezik Metzben.
Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés
FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz (francia) 31–31 (14–15)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert