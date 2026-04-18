Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
FTC-Rail Cargo Hungaria Bajnokok Ligája Győri Audi ETO

„Félre kell tenni a barátságot” – magyarok egymás ellen a budapesti BL-döntőért

2026. április 18. 09:25

Két magyar és egy „magyaros” csapatért szoríthatunk a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A címvédő Győr a dán Odense, míg az FTC a Vámos Petrát és Albek Annát foglalkoztató francia Metz ellen lép pályára a budapesti final fourért.

Nagy-Pál Tamás

A negyeddöntőkkel folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, és ahogy azt megszokhattuk, az elitsorozat továbbra is bővelkedik magyar szereplőkben. A címvédő Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria mellett ugyanis a két magyart is foglalkoztató francia Metz is megküzdhet a final fourért – utóbbi két csapat ráadásul egymás ellen.

FTC
Szemerey Zsófi már az FTC elleni kupaelődöntőre is készül / Fotó: MTI/Purger Tamás

A slágermeccs a legjobb nyolc között egyértelműen a Győr–Odense, miután a két csapat a legutóbbi kiírásban a BL-döntőben találkozott egymással. Ez tehát azt jelenti, hogy egyikük idén nem juthat el Budapestre. Csak a rend kedvéért: a 2025-ös finálét az ETO nyerte 29–27-re az MVM Dome-ban, a kétgólos vereségért a dánok biztosan szeretnének visszavágni.

„Nagyon várjuk már a negyeddöntőt – kezdte a Mandinernek a győriek kapusa, Szemerey Zsófi, aki még az előző évadban az elődöntőben éppen az Odensével szemben alulmaradó Metzet erősítette. – Mindenki tisztában van azzal, hogy ezért küzdöttünk az egész idényben. 

Bármit is értünk el eddig, most következik az a másfél hónap, ami az egész évünket megkoronázhatja.

Ahogy visszatértünk a válogatottakból, mindenkinek csak ez lebegett a szeme előtt, most már csak erről szól a munka.”

A dánok ezúttal sem tudtak a csoport első két helyén végezni, így megint játszaniuk kellett a negyeddöntőért, amely során a harmadik magyar BL-résztvevőt, a DVSC-t ejtették ki, de nem meggyőző fölénnyel, hiszen a debreceni győzelem után hazai pályán csak döntetlenre futotta a Loki ellen.

„Az Odense nagyon jó együttes, de ismerjük a gyengeségeit. Remélem, minél jobban ki is tudjuk ezeket használni, és akkor nem lesz gond. Nagyon bízom a csapatban, pozitívan állok a párharchoz, illetve utána a Magyar Kupa négyes döntőjéhez is” – szaladt már egy kicsit előre Szemerey a Fradi elleni kupaelődöntővel kapcsolatban.

FTC–Metz: barátok egymás ellen

És ha már Ferencváros: tavaly pont az Odense ütötte el a final fourtól, három éve viszont óriási meglepetésre éppen mostani riválisa, a Metz ellen jutott be a végjátékba. A franciák jelenleg két magyar játékost foglalkoztatnak Vámos Petra és a sérüléssel bajlódó Albek Anna személyében.

„Megint nyílt, kiegyenlített csatára számítok – ezzel egyetértettünk a fradistákkal és a metziekkel is a válogatottban” – árulta el lapunknak a Fradi balszélsője, Márton Gréta. – 

Az biztos, hogy Vámos nagyon fontos pillére a Metznek, az ő irányítójátékát kell megpróbálnunk valahogy hatástalanítani.

A válogatottban is tapasztalom, hogy nagyon jól lát a pályán, remek passzokat ad a körülötte lévőknek, nagyon oda kell rá figyelnünk.”

A már említett Vámos különleges helyzetben van: a múlt hétvégén még hazai pályán játszott az Érd Arénában címeres mezben – most pedig vendégként lép pályára ugyanabban a csarnokban.

„Nyilván nagyon jólesnek Márton Gréta szavai – reagált a fentiekre a Mandinernek. – Nagyon kemény meccsre számítok a Fradi ellen, bár a final fourért alap, hogy senki sem adja olcsón a bőrét. Nyilván beszélgettünk a párharcról a fradista lányokkal a válogatottban, de mindenki tudja, hogy mindkét klubnak nagyon fontos találkozók ezek. 

Most félre kell tenni a barátságot, mindenki a saját csapatáért fog küzdeni.

Két nagyon hasonló kaliberű együttes találkozik egymással, meglátjuk, az adott napon kinek jön ki jobban a lépés.”

A Metz egyébként remek idényt produkált eddig a BL-ben: mindössze két vereséget szenvedett el a csoportkörben, mindkettőt a Győrtől, ráadásul a címvédő mögött a második helyen jutott tovább, így pihenhetett az előző körben, miközben a Ferencvárosnak a Dortmunddal kellett megküzdenie, de oda-vissza nyerni tudott a németek ellen.

A párharc első felvonását

  • Érden rendezik vasárnap délután 2 órától, 
  • míg az ETO Odensében kezd két órával később. 
  • Ezen kívül a román Bistrita a francia Bresttel találkozik, 
  • míg a szintén román CSM Bucuresti a dán Esbjerggel küzd meg a budapesti négyes döntőért.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés
2026. április 18.
16.00: Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)
18.00: Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)
2026. április 19. 
14.00: FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Metz (francia)
16.00: Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC
 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

koklobox
2026. április 18. 10:53
„Félre kell tenni a barátságot” – magyarok egymás ellen a budapesti BL-döntőért A parlamentért is.
