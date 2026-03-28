FTC-Rail Cargo Hungaria Dortmund kézilabda Dortmund

Simon Petra vezérletével Bajnokok Ligája-negyeddöntőbe jutott a Fradi!

2026. március 28. 17:40

A dortmundi hatgólos győzelem után Érden döntetlent ért el a Ferencváros női kézilabdacsapata, így bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Az FTC-Rail Cargo Hungaria Vámos Petra és Albek Anna együttese, a francia Metz ellen játszik a final fourba jutásért.

Nagy-Pál Tamás

Hatgólos győzelmet aratott egy héttel ezelőtt a BVB Dortmund vendégeként az FTC-Rail Cargo Hungaria a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásáért, nagyon közel került tehát már az odavágó után a továbbjutáshoz a Fradi, ugyanakkor láttunk már ebben a sportágban bőven csodákat, úgyhogy az érdi visszavágót sem szabadott félvállról vennie Jesper Jensen együttesének.

A Ferencváros keretének két nagy hiányzója volt az egyaránt sérült Emily Vogel és Orlane Kanor személyében. Ott volt viszont a csapatban a mindössze 18 éves tehetség, Szeibert Anna, aki az odavágón három góllal mutatkozott be a legrangosabb európai kupasorozatban. A német csapattal pedig érkezett természetesen a korábbi ferencvárosi kapus, Szikora Melinda, aki már korábban bejelentette: visszavonul a szezon végén, vagyis könnyen lehet, hogy pályafutása utolsó BL-meccsére készült. Természetesen nem is feledkeztek meg arról a hazai szurkolók, hogy 6 évet húzott le csapatukban, óriási üdvrivalgás és taps fogadta, amikor bemutatta őt a műsorvezető.

Na és persze a Fradi sem: a klub emlékplakettel köszöntötte a kapust, aki láthatóan meghatódva vette át az elismerést. Mindeközben a kezdésre természetesen csurig megtelt az Érd Aréna, és a hangulatfelelős B-középre sem lehetett panasz.

Az elején beragadt kicsit a magyar csapat, már a 7. percben jártunk, amikor sikerült először gólt lőni Szikorának, Klujber Katrin talált be büntetőből. Közben a németek sem parádéztak támadásban, ráadásul a kapusok is remekeltek: Laura Glausel két büntetőt védett az első 10 percben, Szikora volt, hogy két ziccert hárított egymás után. Egy remek figura végén a 13. percben Hársfalvi Júliának sikerült először az egyenlítés (4–4), de a vezetést nem sikerült átvenni, többek közt a kapufáknak is „köszönhetően”.

FTC
Szikora Melinda éppen az FTC ellen búcsúzott a BL-től. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Szenvedett a Fradi, csak ment az eredmény után, persze baj egyáltalán nem volt, hiszen kétgólos hátrányban (6–8) is összesítésben négy találat volt az előnye. A 22. percben igen látványos volt, amikor a remekül védő Glauser a hazai térfél közepén szedett le az égből egy német indítást, nem sokkal később Vilde Ingstad góljával először vezetett a Ferencváros (9–8).

A kapufákkal viszont az egész első félidőben hadilábon állt a Fradi: 

Klujber időntúli hetese is a vason csattant, ez volt számításaink szerint a nyolcadik(!) zöld-fehér lövés, ami a kapufán végezte, így 12–12-es állással mentek pihenőre a csapatok.

A második félidő első gólját is a Dortmund szerezte, ráadásul gyorsan háromgólos előnybe került a vendégcsapat, így Jensen bő két perc után máris időt kért. Ezután majdnem 4 perc telt el, mire először betalált a Fradi, Malestein büntetőből volt eredményes. A holland szélső és Simon szállította ekkor a gólokat, úgyhogy háromnál nagyobb különbséggel nem tudtak meglépni a németek. A magyar lányok hátránya aztán egyre csak csökkent, a 43. percben pedig Malestein gyönyörűen kipókhálózta a jobb felső sarkot, amivel ismét egál volt az állás, összesítésben meg hatgólos FTC-előny (20–20).

A félidő közepére Glausel remek védéseinek és Ingstad góljának köszönhetően már vezetett is a Fradi, ettől láthatóan meg is nyugodott a csapat, hiszen a továbbjutást így már nem fenyegette semmilyen veszély (nem, mintha korábban reális veszélye lett volna). Simon Petra 7. góljával először vezetett két góllal a magyar csapat.

A végére a dortmundiak megint összeszedték magukat, és meg tudták fordítani a mérkőzést, de a 9 góllal záró Simonnal nagyon nem bírtak (bár az időntúli hetesét Szikora még kivédte), így 27–27-es döntetlennel zárult a mérkőzés, a Fradi 58–52-es összesítéssel jutott a negyeddöntőbe.

Áprilisban következik Albek Anna és Vámos Petra csapata, a francia Metz, a tét pedig már közvetlenül a budapesti final fourba jutás lesz.

  

Női kézilabda Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, 2. mérkőzés
FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (12–12) 27–27
Továbbjutott: az FTC 58–52-es összesítéssel

***

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Mich99
2026. március 28. 17:48
Hajrá Fradi, hajrá magyarok!
