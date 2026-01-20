Ft
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
FTC-Rail Cargo Hungaria Emily Bölk kézilabda

Magyarországon is otthon érzi magát a német, akit hatmillióan néztek a tv-ben

2026. január 20. 05:49

Emily Vogelt és a német válogatottat németek milliói nézték a női kézilabda-világbajnokság döntőjében. Az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosa hat éve él nálunk, és ugyanúgy otthon érzi magát Magyarországon, mint hazájában.

2026. január 20. 05:49
null
Nagy-Pál Tamás

Az FTC-Rail Cargo Hungaria vasárnap 31–23-as győzelmet aratott Érden a horvát Podravka Koprivnica ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában, így a harmadik helyen áll a csoportjában, mindössze egy ponttal lemaradva az automatikus negyeddöntőbe jutást érő második helyen álló dán Odensétől. Ezzel igen fontos és eredményes napokon vannak túl a ferencvárosi lányok, akik a BL-ben nyerni tudtak a dán Ikast vendégeként is, a két találkozó között pedig a bajnoki rivális Debrecen otthonában is diadalmaskodtak.

„Nagyon kellett ez a három győzelem, mind a két sorozatban borzasztóan értékes pontokat gyűjtöttünk” – mondta a Mandinernek a Fradi balátlövője, Emily Vogel. – A BL-csoportban már csak négy meccs vár ránk, de mindegyik nagyon fontos lesz, mert szeretnénk odaérni az első két hely valamelyikére, ahhoz pedig minden egyes pontra nagy szükségünk van.”

Az FTC német játékosa 4 gólt szerzett vasárnap, duzzad az önbizalomtól, ami nem is csoda, hiszen a tavaly év végén megrendezett női világbajnokságon ezüstérmet szerzett hazája válogatottjával, ráadásul a német–holland rendezésű világverseny All Star-csapatába is bekerült.

„Ez volt életem legjobb tornája. Nyilván nagyot dobott rajtunk, hogy hazai pályán játszhattunk, parádés volt a hangulat, óriási élmény volt a saját közönségünk előtt szerepelni. De Hollandiában is rengeteg volt a szurkoló. Ez tényleg egy álom volt számomra, de olyan, ami valóra is vált. Ez az első érmem a válogatottal, ami csodálatos érzés. Az már csak hab volt a tortán, hogy az All Star-csapatba is bekerültem. Tényleg fantasztikus volt az egész!”

FTC
Az FTC német légiósa a világbajnokság egyik legjobb játékosa volt / Fotó: MTI/EPA/ANP/Iris van den Broek

Vogel hozzátette: úgy érzi, már most sokat változott miattuk Németországban a női kézilabda megítélése, ami eddig messze nem volt egy szinten a férfi szakággal.

„Bízom benne, hogy nemcsak több szurkolója lesz a sportágnak, de minél több kislány is elkezd majd miattunk kézilabdázni. 

Nálunk csak az utolsó három meccsünket adta az ingyenes, közszolgálati televízió, a döntőt pedig majdnem hatmillió német nézte a tévében!

Úgyhogy nagyon remélem, tényleg változást hoztunk. Abban is bízom, hogy ezzel egy új korszak kezdődött a válogatott életében, és nem ez volt az utolsó érmünk nagy világversenyről.”

Nemrég hosszabbított az FTC-vel

Emily Vogel hat évvel ezelőtt még Emily Bölkként érkezett a Fradiba, de tavaly nyáron összeházasodott szerelmével, a vízilabdázó Vogel Simonnal. Nemrégiben ráadásul 2+1 évvel meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal. Az interjú során

magyarul kérdezhettünk tőle, és válaszaiban csak akkor használta az angolt, amikor valami nagyon nem akart eszébe jutni – élünk a gyanúperrel, hogy jól érzi magát hazánkban.

„Ez pontosan így van! Nemcsak kézilabdázni szeretek itt nagyon, hanem élni is. Imádom Budapestet, a Ferencvárost, a magyar embereket. Nekem itt minden tökéletes, úgyhogy nagyon örülök, hogy maradhatok, és tovább harcolhatok a Fradival az aranyérmekért. Nagyon tetszik az élet Magyarországon, nagy segítségemre van itt Simi és a családja. Amikor hat évvel ezelőtt megérkeztem az országba, rögtön azt éreztem, szeretettel fogadtak, és ez azóta sem változott. 

Egy évben kétszer megyek haza. Anyukám azért hiányzik, de jelenleg Magyarországon és Németországban is otthon érzem magam, és ez számomra a tökéletes szituáció.”

Többek között arra is kíváncsiak voltunk, ha már ennyire jól érzi magát, mennyi időre tervez nálunk. Vajon el tudja-e képzelni, hogy profi pályafutása befejezésével is itt éljen a férjével?

„Igen, el, de azt még nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Remélem, hosszú évekig tart még a pályafutásom. 

Ha a Fradi legalább azon a szinten lesz a jövőben, amilyenen az elmúlt hat évben, akkor magamtól biztosan nem akarok majd sehová eligazolni.

Simivel nagyon jól érezzük magunkat Magyarországon, úgyhogy akár itt is folytathatjuk az életünket, de ez majd elválik.”

De most még a rövidebb távú tervekre koncentrál, például a Ferencváros tavaszi szezonjára.

„A nagy cél természetesen 

  • a BL final four, 
  • de ott van még a Magyar Kupa és
  • a bajnokság is. 

Utóbbit nagyon nehéz megnyerni, de minden meccsen harcolunk érte, úgyhogy meglátjuk, hogyan alakul majd. Erre a tavaszra a legfontosabbnak ugyanakkor a Bajnokok Ligája négyes döntőjét mondanám.”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

