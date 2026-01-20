Magyarországon is otthon érzi magát a német, akit hatmillióan néztek a tv-ben

Az FTC-Rail Cargo Hungaria vasárnap 31–23-as győzelmet aratott Érden a horvát Podravka Koprivnica ellen a női kézilabda Bajnokok Ligájában, így a harmadik helyen áll a csoportjában, mindössze egy ponttal lemaradva az automatikus negyeddöntőbe jutást érő második helyen álló dán Odensétől. Ezzel igen fontos és eredményes napokon vannak túl a ferencvárosi lányok, akik a BL-ben nyerni tudtak a dán Ikast vendégeként is, a két találkozó között pedig a bajnoki rivális Debrecen otthonában is diadalmaskodtak.

„Nagyon kellett ez a három győzelem, mind a két sorozatban borzasztóan értékes pontokat gyűjtöttünk” – mondta a Mandinernek a Fradi balátlövője, Emily Vogel. – A BL-csoportban már csak négy meccs vár ránk, de mindegyik nagyon fontos lesz, mert szeretnénk odaérni az első két hely valamelyikére, ahhoz pedig minden egyes pontra nagy szükségünk van.”