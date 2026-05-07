FTC-Rail Cargo Hungaria Győri Audi-ETO kézilabda

Hatalmas balhé: több százmillióra perelnek egy céget a Fradi és az ETO játékosai

2026. május 07. 13:05

A dán kézilabdázásban hatalmas balhé van kialakulóban: a kézilabda-szövetség és játékosok súlyos követelésekkel perelnek egy céget. A Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdázói is érintettek.

Óriási botrány van kialakulóban a dán kézilabda világában – számolt be róla a daniasport.hu alapján a Blikk. A helyi kézilabda-szövetség, valamint több játékosa két tollaslabdázóval együtt 317 millió forintnak megfelelő összegben indított pert a dán sportmédia-ügynökség, a Better Collective ellen szerzői jogok megsértése miatt. Az ügyben ráadásul érintettek az FTC-Rail Cargo Hungaria és a Győri Audi ETO KC kézilabdázói is.

FTC
Ahogy az FTC dán játékosa, úgy a győri Helena Elver is perel. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Blikk beszámolója szerint a kereset összértéke 6,6 millió dán koronára, vagyis nagyjából 317 millió forintnak megfelelő összegre rúg.

Az FTC és a Győr játékosa is perel

Azt is tudni, hogy a Magyarországon kézilabdázó játékosok közül kik és pontosan mekkora összegért perelnek.

  • A győri irányító, Helena Elver 300 ezer koronát (14 millió forintot) követel, 
  • míg a Fradi jobbátlövője, Mette Tranborg 50 ezer koronát (2,4 millió forint). 
  • A Ferencvárosnak két leendő játékosa is érintett: Anna Kristensen (9,5 millió forintnak megfelelő korona) 
  • és Michala Möller (4,8 millió forint) szintén kárpótlást követel. 
  • Emil Nielsen is perel – ő nyártól lesz a One Veszprém kapusa.

Rajtuk kívül olyan korábban nálunk játszó kézilabdázók is érintettek, mint a volt győri átlövők, Anne Mette Hansen és Line Haugsted, valamint a korábbi veszprémi Rasmus Lauge.

A játékosok azért követelnek különböző összegeket, mert az alapján számolták ki a kártérítést, hogy kinek a képét hányszor használta fel a cég.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

