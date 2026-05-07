Hatalmas balhé: több százmillióra perelnek egy céget a Fradi és az ETO játékosai

Az FTC és a Győr játékosa is perel

Azt is tudni, hogy a Magyarországon kézilabdázó játékosok közül kik és pontosan mekkora összegért perelnek.

A győri irányító, Helena Elver 300 ezer koronát (14 millió forintot) követel,

míg a Fradi jobbátlövője, Mette Tranborg 50 ezer koronát (2,4 millió forint).

A Ferencvárosnak két leendő játékosa is érintett: Anna Kristensen (9,5 millió forintnak megfelelő korona)

és Michala Möller (4,8 millió forint) szintén kárpótlást követel.

Emil Nielsen is perel – ő nyártól lesz a One Veszprém kapusa.

Rajtuk kívül olyan korábban nálunk játszó kézilabdázók is érintettek, mint a volt győri átlövők, Anne Mette Hansen és Line Haugsted, valamint a korábbi veszprémi Rasmus Lauge.

A játékosok azért követelnek különböző összegeket, mert az alapján számolták ki a kártérítést, hogy kinek a képét hányszor használta fel a cég.