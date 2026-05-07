Hatalmas balhé: több százmillióra perelnek egy céget a Fradi és az ETO játékosai

A Ferencvárosnál nem így képzelték el, Győrben öt évet vártak erre
A Fradi edzője úgy véli, így nehéz trófeákat nyerni Magyarországon.
A dán kézilabdázásban hatalmas balhé van kialakulóban: a kézilabda-szövetség és játékosok súlyos követelésekkel perelnek egy céget. A Győri Audi ETO KC és az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdázói is érintettek.
Óriási botrány van kialakulóban a dán kézilabda világában – számolt be róla a daniasport.hu alapján a Blikk. A helyi kézilabda-szövetség, valamint több játékosa két tollaslabdázóval együtt 317 millió forintnak megfelelő összegben indított pert a dán sportmédia-ügynökség, a Better Collective ellen szerzői jogok megsértése miatt. Az ügyben ráadásul érintettek az FTC-Rail Cargo Hungaria és a Győri Audi ETO KC kézilabdázói is.
A véd szerint a cég engedély nélkül használta fel a sportolók képeit marketingcélokra, illetve a dán szövetség kereskedelmi jogait is megsérthette a válogatott mezének és logójának használatával.
A Blikk beszámolója szerint a kereset összértéke 6,6 millió dán koronára, vagyis nagyjából 317 millió forintnak megfelelő összegre rúg.
Azt is tudni, hogy a Magyarországon kézilabdázó játékosok közül kik és pontosan mekkora összegért perelnek.
Rajtuk kívül olyan korábban nálunk játszó kézilabdázók is érintettek, mint a volt győri átlövők, Anne Mette Hansen és Line Haugsted, valamint a korábbi veszprémi Rasmus Lauge.
A játékosok azért követelnek különböző összegeket, mert az alapján számolták ki a kártérítést, hogy kinek a képét hányszor használta fel a cég.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás