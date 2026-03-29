Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen kézilabda Bajnokok Ligája DVSC SHAEFFLER kézilabda Odense

Debrecenben büszkék arra, ami Dániában történt – de ez a lényegen nem változtat

2026. március 29. 20:13

Két magyar csapat maradt versenyben a női kézilabda Bajnokok Ligája mostani kiírásában. A Debrecennek nem sikerült a bravúr az Odense elleni playoffkörös párharc idegenbeli visszavágóján.

2026. március 29. 20:13
A DVSC női kézilabdacsapatának a hazai pályán elszenvedett ötgólos vereség (32–37) után Dániában óriási bravúrra lett volna szüksége ahhoz, hogy megfordítsa az esélyesebb Odense elleni párharcot a Bajnokok Ligája playoffkörében, és bejusson a legjobb nyolc közé.

A debreceni együttes a lehetetlent nem ismerve vetette bele magát a mérkőzésbe, és már a 10. percre ledolgozta a hátrányát – ekkor 9–4-re vezetett –, sőt még a 28. percben is ötgólos előnyben volt (15–10), de végül „csak” döntetlent ért el (34–34), így búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.

A mérkőzés összefoglalója

A visszavágó legeredményesebb játékosa kilenc góllal a hazaiak balátlövője, Thale Rushfeldt Deila volt, aki a következő idénytől már a Győri ETO játékosa lesz.

Büszkeséggel tölt el, hogy harmincnégy gólt szereztünk és ilyen teljesítményt nyújtottunk az Odense otthonában. A kiesés miatt természetesen szomorúak vagyunk, de összességében megérdemelten jutott tovább a dán csapat

– idézte a meccs után az EHF hivatalos honlapja Szilágyi Zoltánt, a DVSC vezetőedzőjét.

A debreceniek kiesésével a női Bajnokok Ligája mostani kiírásában két magyar csapat maradt versenyben, a Győr és a Ferencváros. Az ETO épp az Odensével játszik majd a final fourba jutásért, míg a Dortmundot kiejtő FTC a francia Metzcel találkozik a negyeddöntőben.

A négyes döntőt Budapesten, az MVM Dome-ban rendezik a június 6–7-i hétvégén.

Nyitókép: EHF

 

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!