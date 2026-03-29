Debrecenben büszkék arra, ami Dániában történt – de ez a lényegen nem változtat

A DVSC női kézilabdacsapatának a hazai pályán elszenvedett ötgólos vereség (32–37) után Dániában óriási bravúrra lett volna szüksége ahhoz, hogy megfordítsa az esélyesebb Odense elleni párharcot a Bajnokok Ligája playoffkörében, és bejusson a legjobb nyolc közé.

A debreceni együttes a lehetetlent nem ismerve vetette bele magát a mérkőzésbe, és már a 10. percre ledolgozta a hátrányát – ekkor 9–4-re vezetett –, sőt még a 28. percben is ötgólos előnyben volt (15–10), de végül „csak” döntetlent ért el (34–34), így búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.