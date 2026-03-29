Debrecenben büszkék arra, ami Dániában történt – de ez a lényegen nem változtat

Simon Petra vezérletével Bajnokok Ligája-negyeddöntőbe jutott a Fradi!
A Metz ellen már a budapesti final four lesz a tét.
Két magyar csapat maradt versenyben a női kézilabda Bajnokok Ligája mostani kiírásában. A Debrecennek nem sikerült a bravúr az Odense elleni playoffkörös párharc idegenbeli visszavágóján.
A DVSC női kézilabdacsapatának a hazai pályán elszenvedett ötgólos vereség (32–37) után Dániában óriási bravúrra lett volna szüksége ahhoz, hogy megfordítsa az esélyesebb Odense elleni párharcot a Bajnokok Ligája playoffkörében, és bejusson a legjobb nyolc közé.
A debreceni együttes a lehetetlent nem ismerve vetette bele magát a mérkőzésbe, és már a 10. percre ledolgozta a hátrányát – ekkor 9–4-re vezetett –, sőt még a 28. percben is ötgólos előnyben volt (15–10), de végül „csak” döntetlent ért el (34–34), így búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.
A mérkőzés összefoglalója
A visszavágó legeredményesebb játékosa kilenc góllal a hazaiak balátlövője, Thale Rushfeldt Deila volt, aki a következő idénytől már a Győri ETO játékosa lesz.
Büszkeséggel tölt el, hogy harmincnégy gólt szereztünk és ilyen teljesítményt nyújtottunk az Odense otthonában. A kiesés miatt természetesen szomorúak vagyunk, de összességében megérdemelten jutott tovább a dán csapat
– idézte a meccs után az EHF hivatalos honlapja Szilágyi Zoltánt, a DVSC vezetőedzőjét.
A debreceniek kiesésével a női Bajnokok Ligája mostani kiírásában két magyar csapat maradt versenyben, a Győr és a Ferencváros. Az ETO épp az Odensével játszik majd a final fourba jutásért, míg a Dortmundot kiejtő FTC a francia Metzcel találkozik a negyeddöntőben.
A négyes döntőt Budapesten, az MVM Dome-ban rendezik a június 6–7-i hétvégén.
Nyitókép: EHF
