Az EuraAsia Daily arról ír, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel kijelentette: pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, és

a Kijevnek nyújtott, mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.

A jobboldali politikus élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.