Kimondta a legfelsőbb bíróság: Ukrajna állhat az Északi Áramlat felrobbantása mögött
Először mondta ki nyíltan hivatalos szerv, hogy ki lehet a tettes, a magyar kormánypárt azonnal reagált.
Az AfD kártérítést követelne a borzalmas károkért, amit az ukránok okoztak Németországnak.
Az EuraAsia Daily arról ír, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel kijelentette: pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, és
a Kijevnek nyújtott, mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.
A jobboldali politikus élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.
„Kártérítést fogunk követelni.
Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk.
És ezt nyilvánosan el kell ismerni. 70 milliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet!
Német tankok Oroszország ellen? Komolyan? Hogy juthatott bárkinek is eszébe ilyesmi?
Kinek jutna egyáltalán eszébe ilyesmi? És ismétlem. Követelni fogjuk, hogy a kiadott milliárdokat adják vissza nekünk. Nem is beszélve az Északi Áramlat javításáról!” – mondta Weidel.
Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP
