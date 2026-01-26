Ft
volodimir zelenszkij friedrich merz alice weidel orosz-ukrán háború északi áramlat kártérítés ukrajna oroszország

Németországban síkra szálltak Ukrajna megbüntetéséért: Nem úszhatják meg az Északi Áramlat felrobbantását!

2026. január 26. 07:03

Az AfD kártérítést követelne a borzalmas károkért, amit az ukránok okoztak Németországnak.

2026. január 26. 07:03
null

Az EuraAsia Daily arról ír, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel kijelentette: pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt, és 

a Kijevnek nyújtott, mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné. 

A jobboldali politikus élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.

„Kártérítést fogunk követelni.

 Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk.

 És ezt nyilvánosan el kell ismerni. 70 milliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet! 

Német tankok Oroszország ellen? Komolyan? Hogy juthatott bárkinek is eszébe ilyesmi?

 Kinek jutna egyáltalán eszébe ilyesmi? És ismétlem. Követelni fogjuk, hogy a kiadott milliárdokat adják vissza nekünk. Nem is beszélve az Északi Áramlat javításáról!” – mondta Weidel.

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

