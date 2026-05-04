Nem szakad meg a hagyomány: idén is tartanak hálaadó szentmisét Orbán Viktorért

Orbán Viktor idén 63 éves lesz, és bár május 30-án már nem lesz Magyarország miniszterelnöke, születésnapját a hagyományokhoz hűen idén is megünneplik a Belvárosi Nagytemplomban. A szertartás 17 órakor kezdődik, ahol a hazáért, a nemzetért és a vezetőkért is imádkoznak majd – vette észre az Index.

A szentmisét Osztie Zoltán katolikus plébános celebrálja, aki a hagyomány szerint immár 16. alkalommal vállalta el a felkérést. A rendezvényhez kapcsolódó plakát szerint „hazánkért, népünkért, vezetőinkért” mondanak majd közös fohászt, követve az elmúlt évek gyakorlatát.