Bekérették a nagykövetet – három orosz diplomatát utasított ki Ausztria

Három orosz diplomatát utasított ki Ausztria kémkedés gyanúja miatt – erősítette meg a Politico. A bécsi hatóságok szerint az érintettek a diplomáciai épületek tetején elhelyezett műholdas berendezéseket használták megfigyelési célokra.

Az osztrák külügyminisztérium már április közepén bekérette Andrej Jurjevics Grozov nagykövetet, és kérte, hogy vonják vissza az említett diplomaták mentelmi jogát. Moszkva ezt elutasította, így Bécs a kiutasítás mellett döntött. A három érintett már el is hagyta az országot.