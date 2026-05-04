Bekérették a nagykövetet – három orosz diplomatát utasított ki Ausztria

Ausztria szigorít: keményebb jogi fellépés jön a kémek ellen – érdekes, senki sem kiált diktatúrát
Panyi Szabolcs és kollégái nem éreznék jól magukat a Lajtától nyugatra.
Műholdas eszközökkel figyelhették meg Bécset az orosz diplomaták – az osztrák kormány most keményebb fellépést ígér.
Három orosz diplomatát utasított ki Ausztria kémkedés gyanúja miatt – erősítette meg a Politico. A bécsi hatóságok szerint az érintettek a diplomáciai épületek tetején elhelyezett műholdas berendezéseket használták megfigyelési célokra.
Az osztrák külügyminisztérium már április közepén bekérette Andrej Jurjevics Grozov nagykövetet, és kérte, hogy vonják vissza az említett diplomaták mentelmi jogát. Moszkva ezt elutasította, így Bécs a kiutasítás mellett döntött. A három érintett már el is hagyta az országot.
Beate Meinl-Reisinger európai és nemzetközi ügyekért felelős szövetségi miniszter hangsúlyozta:
A kémkedés Ausztria számára biztonsági kérdés.”
Emlékeztetett, hogy a kormány nemrég teljes irányváltást hajtott vére, és az eddigieknél sokkal szigorúbban lép fel az ilyen tevékenységekkel szemben.
Külön kitért az orosz képviseleteken található úgynevezett „antennarengetegre”, amely szerinte komoly aggodalomra ad okot.
A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy diplomaták mentelmi jogukat kémkedésre használják, és jelezte:
Ausztria történelmi okokból régóta érzékeny terep a hírszerzési tevékenység számára. A hidegháború idején, a vasfüggöny közelsége miatt Bécs a kémek egyik központja volt, és a jogi környezet ma is jóval megengedőbb, mivel csak az Ausztria ellen irányuló kémkedést büntetik. Ezen akar hamarosan változtatni az osztrák kormány.
Az orosz–ukrán háború kezdete óta Ausztria már 14 orosz diplomatától vonta meg a státuszt hasonló okokból. Ennek ellenére a jelentések szerint még mindig mintegy 220 fő dolgozik az orosz diplomáciai képviseleteken az országban.
Fotó: Alex HALADA / AFP