Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Bécs kémkedés Oroszország Ausztria diplomácia

Bekérették a nagykövetet – három orosz diplomatát utasított ki Ausztria

2026. május 04. 22:11

Műholdas eszközökkel figyelhették meg Bécset az orosz diplomaták – az osztrák kormány most keményebb fellépést ígér.

null

Három orosz diplomatát utasított ki Ausztria kémkedés gyanúja miatt – erősítette meg a Politico. A bécsi hatóságok szerint az érintettek a diplomáciai épületek tetején elhelyezett műholdas berendezéseket használták megfigyelési célokra.

Az osztrák külügyminisztérium már április közepén bekérette Andrej Jurjevics Grozov nagykövetet, és kérte, hogy vonják vissza az említett diplomaták mentelmi jogát. Moszkva ezt elutasította, így Bécs a kiutasítás mellett döntött. A három érintett már el is hagyta az országot.

Beate Meinl-Reisinger európai és nemzetközi ügyekért felelős szövetségi miniszter hangsúlyozta:

A kémkedés Ausztria számára biztonsági kérdés.”

Emlékeztetett, hogy a kormány nemrég teljes irányváltást hajtott vére, és az eddigieknél sokkal szigorúbban lép fel az ilyen tevékenységekkel szemben.

Külön kitért az orosz képviseleteken található úgynevezett „antennarengetegre”, amely szerinte komoly aggodalomra ad okot.

A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy diplomaták mentelmi jogukat kémkedésre használják, és jelezte:

mindenképp szigorítani szeretnék a büntető törvénykönyv vonatkozó szabályait.

Ausztria történelmi okokból régóta érzékeny terep a hírszerzési tevékenység számára. A hidegháború idején, a vasfüggöny közelsége miatt Bécs a kémek egyik központja volt, és a jogi környezet ma is jóval megengedőbb, mivel csak az Ausztria ellen irányuló kémkedést büntetik. Ezen akar hamarosan változtatni az osztrák kormány.

Az orosz–ukrán háború kezdete óta Ausztria már 14 orosz diplomatától vonta meg a státuszt hasonló okokból. Ennek ellenére a jelentések szerint még mindig mintegy 220 fő dolgozik az orosz diplomáciai képviseleteken az országban.

Fotó: Alex HALADA / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
SyncBaer
2026. május 04. 22:40
Diplomáciai épületek tetején elhelyezett műholdas berendezések, meg antennák ... Ha ezekkel lehet kémkedni a 3. évezredben, akkor postagalambot kell röptetni!
alenka
2026. május 04. 22:29
Hülyeség: Ausztria semleges, semmi értelme kémkedni Bécsben a 3. Kerületből.
steinamanger-2
2026. május 04. 22:14
Kibaszni az összes ork kémet amíg nem késő.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!