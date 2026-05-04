Eldőlt az első dominó: távozik Budapest mellől az akkumulátorvállalat

A németek egy egész gázerőművet ajándékoznának Ukrajnának „humanitárius segítség” címszó alatt
Az AfD határozottan tiltakozik az „abszurd” elképzelés ellen.
Véglegesen távozik a CTPark érdi telephelyéről az akkumulátorokkal foglalkozó vállalat.
Véglegesen távozik a CTPark Budapest-Érd telephelyről az akkumulátorokkal foglalkozó NXT Logis Kft.
A Kft. a Portfolio megkeresésére megerősítette, az alvállalkozójával és albérlőjével együtt megkezdte a kivonulásának előkészületeit az érdi akkumulátorraktárból.
Jan Csoj, a vállalat ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott:
a cégük tevékenységét mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét.
Több információt a vállalat nem osztott meg.
Az NXT albérlője egy FSK L&S Hungary Kft. nevű logisztikai cég volt, amely akkumulátorok szállítmányozását, raktározását és címkézését végezte a központban.
Emellett az MTSC Hungary Kft., az NXT másik alvállalkozója akkumulátortesztelést is folytatott az csarnokban.
Az épületet kezelő CTP megerősítette, semmilyen tevékenység (csomagolás, vagy átmeneti tárolás) nem halytható végre továbbá a helyszínen. Ezen felül világossá tették, a jövőben nem dolgoznak együtt akumulátorokkal foglalkozó cégekkel.
