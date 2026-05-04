Varga Barnabás főnöke elismerte, hiába beszélt a játékosaival, nem hatott

Ez gyorsan ment: Varga Barnabás már most fejfájást okoz az edzőjének
Eddig hat gólnál és két gólpassznál jár.
Az AEK nem tudta kihasználni a nagy esélyt, amit kapott. Varga Barnabásék azonban így is a bajnoki cím kapujában állnak.
A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén vasárnap gól nélküli döntetlent játszott a Panathinaikosz vendégeként a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rájátszásában. Mindez azt jelenti, hogy három fordulóval a bajnokság vége előtt hatpontos Vargáék előnye az élen. A csapat vezetőedzője értékelt a mérkőzés után.
Marko Nikolics elismerte, hiába beszélt a játékosaival, nem hatott.
Talán túl nagy volt rajtunk a nyomás, de még van három forduló. Legközelebb is a Panathinaikosz ellen játszunk, büszke játékosaink vannak, ez pedig egy derbi. Láttátok, hogyan küzdöttek ma. Az utolsó meccsig harcolnunk kell”
– idézte az AEK trénerének szavait az Origo.
Varga végigjátszotta a mérkőzést, amelyen a hazaiak a 17. perctől kezdve emberhátrányban futballoztak. A helyzetek minősége alapján az AEK-nek nyernie kellett volna, de a vendégek nem tudtak a kapuba találni.
„Emberelőnyben játszottunk, mivel a Panathinaikosz piros lapot kapott a mérkőzés korai szakaszában. Visszahúzódtak és meglehetősen mélyen védekeztek, amire nem találtunk megoldást – jelentette ki Nikolics. –
Vargának volt egy óriási lehetősége, egy másik lövésünk a kapufán csattant és voltak más helyzeteink is, amelyekből nem sikerült betalálnunk.”
Mint írtuk, Vargáék előnye jelenleg hat pont a PAOK és az Olympiakosz előtt.
„Egy pontot szereztünk, az előnyünk hat pontosra nőtt a bajnokság vége előtt három meccsel. Ez nem rossz. Volt egy olyan forgatókönyv, amely szerint az idény vége előtt két-három fordulóval már bajnoki címet ünnepelhetünk. Ez nem valósult meg” – összegzett Nikolics.
A görög bajnokságot az alapszakasz után három részre osztották: az első négy helyen végző alkot egy csoportot, aztán a következő négy még egyet, valamint az utolsó hat a harmadikat. A bajnoki címért
Az AEK a rájátszás második felében, vagyis az utolsó három fordulóban a Panathinaikoszt fogadja, aztán a PAOK otthonába megy, végül az Olympiakoszt látja vendégül. Az első két helyezett a Bajnokok Ligája-selejtezőjében indulhat, a harmadik az Európa-ligájéban, míg a negyedik a Konferencia-ligájéban.
