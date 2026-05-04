Varga Barnabás főnöke elismerte, hiába beszélt a játékosaival, nem hatott

Varga végigjátszotta a mérkőzést, amelyen a hazaiak a 17. perctől kezdve emberhátrányban futballoztak. A helyzetek minősége alapján az AEK-nek nyernie kellett volna, de a vendégek nem tudtak a kapuba találni.

„Emberelőnyben játszottunk, mivel a Panathinaikosz piros lapot kapott a mérkőzés korai szakaszában. Visszahúzódtak és meglehetősen mélyen védekeztek, amire nem találtunk megoldást – jelentette ki Nikolics. –

Vargának volt egy óriási lehetősége, egy másik lövésünk a kapufán csattant és voltak más helyzeteink is, amelyekből nem sikerült betalálnunk.”

Varga Barnabásék a bajnoki cím kapujában

Mint írtuk, Vargáék előnye jelenleg hat pont a PAOK és az Olympiakosz előtt.