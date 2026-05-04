Görögoroszág Marko Nikolics AEK AEK Athén Varga Barnabás

Varga Barnabás főnöke elismerte, hiába beszélt a játékosaival, nem hatott

2026. május 04. 21:01

Az AEK nem tudta kihasználni a nagy esélyt, amit kapott. Varga Barnabásék azonban így is a bajnoki cím kapujában állnak.

A Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén vasárnap gól nélküli döntetlent játszott a Panathinaikosz vendégeként a görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rájátszásában. Mindez azt jelenti, hogy három fordulóval a bajnokság vége előtt hatpontos Vargáék előnye az élen. A csapat vezetőedzője értékelt a mérkőzés után.

Varga Barnabás bajnok lehet Görögországban (Fotó: AEK FC/Facebook)

Marko Nikolics elismerte, hiába beszélt a játékosaival, nem hatott.

Talán túl nagy volt rajtunk a nyomás, de még van három forduló. Legközelebb is a Panathinaikosz ellen játszunk, büszke játékosaink vannak, ez pedig egy derbi. Láttátok, hogyan küzdöttek ma. Az utolsó meccsig harcolnunk kell”

– idézte az AEK trénerének szavait az Origo.

Varga végigjátszotta a mérkőzést, amelyen a hazaiak a 17. perctől kezdve emberhátrányban futballoztak. A helyzetek minősége alapján az AEK-nek nyernie kellett volna, de a vendégek nem tudtak a kapuba találni.

„Emberelőnyben játszottunk, mivel a Panathinaikosz piros lapot kapott a mérkőzés korai szakaszában. Visszahúzódtak és meglehetősen mélyen védekeztek, amire nem találtunk megoldást – jelentette ki Nikolics. –

Vargának volt egy óriási lehetősége, egy másik lövésünk a kapufán csattant és voltak más helyzeteink is, amelyekből nem sikerült betalálnunk.”

Varga Barnabásék a bajnoki cím kapujában

Mint írtuk, Vargáék előnye jelenleg hat pont a PAOK és az Olympiakosz előtt.

„Egy pontot szereztünk, az előnyünk hat pontosra nőtt a bajnokság vége előtt három meccsel. Ez nem rossz. Volt egy olyan forgatókönyv, amely szerint az idény vége előtt két-három fordulóval már bajnoki címet ünnepelhetünk. Ez nem valósult meg” – összegzett Nikolics.

A görög bajnokságot az alapszakasz után három részre osztották: az első négy helyen végző alkot egy csoportot, aztán a következő négy még egyet, valamint az utolsó hat a harmadikat. A bajnoki címért

  1. az AEK Athén (67 pont),
  2. a PAOK (61 p.),
  3. az Olympiakosz (61 p.) és
  4. a Panathinaikosz (51 p.) küzd.

Az AEK a rájátszás második felében, vagyis az utolsó három fordulóban a Panathinaikoszt fogadja, aztán a PAOK otthonába megy, végül az Olympiakoszt látja vendégül. Az első két helyezett a Bajnokok Ligája-selejtezőjében indulhat, a harmadik az Európa-ligájéban, míg a negyedik a Konferencia-ligájéban.

