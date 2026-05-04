csatlakozás franciaország Európai Unió ukrajna

Nincs „rövidített út”: Franciaország szembefordult Ukrajnával, elutasítja a gyorsított csatlakozás lehetőségét

2026. május 04. 22:38

A jogállamisági és korrupcióellenes reformok terén nincs helye kompromisszumnak – nyilatkozta Benjamin Haddad európai ügyekért felelős miniszter.

Franciaország határozottan elutasítja az Ukrajna számára biztosított gyorsított uniós csatlakozás lehetőségét, és továbbra is a fokozatos integráció mellett érvel. Benjamin Haddad európai ügyekért felelős miniszter a Le Figarónak nyilatkozva hangsúlyozta: a jogállamisági és korrupcióellenes reformok terén nincs helye kompromisszumnak, minden tagjelöltnek maradéktalanul teljesítenie kell az uniós normákat. Párizs álláspontja szerint 

Ukrajna, Moldova és a Nyugat-Balkán integrációja hosszú folyamat lesz, amelyben nem létezik politikai alapon biztosított „rövidített út”.

A francia elképzelés ugyanakkor nem zárja ki az együttműködés elmélyítését: Haddad egyfajta köztes státusz kialakítását is felvetette, amely lehetővé tenné, hogy a tagjelölt országok bizonyos uniós politikákban már a teljes jogú tagság előtt részt vegyenek. A miniszter az orosz–ukrán háború kapcsán úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin számítása az európai egység meggyengülésére nem vált be, sőt, Franciaország a kontinens „stratégiai ébredésének” egyik motorjává vált a biztonsági együttműködés és a támogatások koordinálása terén.

Kijev ezzel párhuzamosan ambiciózus menetrendet követ: a tervek szerint a következő 12–18 hónapban végrehajtják a legfontosabb csatlakozási reformokat, és 2027-re elérhető közelségbe kerülhet a csatlakozási szerződés aláírása. Az ukrán vezetés – Tarasz Kacska miniszterhelyettes, Andrij Szibiha külügyminiszter és Volodimir Zelenszkij elnök nyilatkozatai alapján – egyértelművé tette, hogy nem elégszik meg részmegoldásokkal: célja kizárólag a teljes jogú uniós tagság megszerzése.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. május 04. 23:17
tyaff
Válasz erre
0
0
Treeoflife
•••
2026. május 04. 23:06 Szerkesztve
Mekkora patkányok...? Mindegyik lapult a fűben, és minden vétót és ellenállást Orbán bűneként könyveltek el. Nincs aki mögé bújhatnak, és most jönnek a "mesedélutánok".... Micsoda körítést adnak magyarázatként, amiről eddig mélyen hallgattak.
Válasz erre
3
0
savrena
2026. május 04. 23:04
Francba, nincs már Orbán
Válasz erre
2
0
Gubbio
2026. május 04. 22:48
Alakul. Többé már nem lehet a csúnya Orbánra hivatkozni. Kezdenek a naygágyúk is kibújni a szekrényből. 10 év múlva...? Lesz kedve Oroszországnak belelépnie az EU-ba?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!