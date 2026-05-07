robert koch intézet diftéria HIV migráció tuberkulózis németország hepatitis járvány

Importált betegségek: a migránsokkal együtt a járványok is megjelentek Németországban

2026. május 07. 08:18

Olyan Európában már legyőzött kórok térnek vissza, mint a tuberkulózis, vagy a diftéria.

Németországban a tuberkulózisban szenvedő betegek háromnegyede külföldön született, derül ki a Robert Koch Intézet (RKI) 2026. március 1-jei adataiból. Az információt az Alternatíva Németországnak (AfD) párt Martin Sichert parlamenti képviselőjének kérdésére hozták nyilvánosságra.

2025-ben összesen 4070 tuberkulózis esetet jelentettek, ebből 3036 esetben a beteg külföldön született, ami az összes eset 74,6 százalékát jelenti

– számolt be a Nius hírportál.

Németországban az elmúlt években egyre nagyobb problémává vált, hogy az országba érkező egyre több külföldivel súlyos, sokszor Európában már régóta ismeretlen betegségek is újra megjelentek.

Diftéria

A diftéria évtizedekig rendkívül ritka volt Németországban, ez azonban megváltozott, amikor 2022-ben jelentős számú „importált” eset jelent meg, főleg afganisztáni és szíriai menekültek körében. 2023 márciusáig legalább 167 igazolt esetet jelentettek az újonnan érkezett menekültek körében az RKI-nak. A járvány 2025-ben is folytatódott.

Hepatitis

Az RKI által készített tanulmány szerint Németországban a hepatitis B-fertőzöttek több mint fele migráns. Az RKI 2022-es éves jelentése jelentős növekedést regisztrált a hepatitis B- és C-esetek számában is.

HIV

2022-ben jelentősen emelkedett az új HIV-diagnózisok száma Németországban, elsősorban az Ukrajnából érkező menekültek miatt. Szomszédos országok, például Lengyelország is drámai HIV-növekedést tapasztalt – öt év alatt megháromszorozódott az arány az ukrán migráció következtében. 

Mentális betegségek 

Ezeken a betegségeken túl komoly problémát jelent, hogy az egészségügyi hatóságok szerint az országba érkező migránsok mintegy 30 százaléka szenved mentális betegségben. Ez nemcsak a közegészségügyre, de a közbiztonságra is komoly negatív hatással van.

Nyitókép forrása: Punit PARANJPE / AFP

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 07. 08:46
Difteria se kutya, de az ukran HIV lesz az igazi...
survivor
2026. május 07. 08:45
Mar 5-6 éve van GER-ban multirezisztens TBC.
kbexxx
•••
2026. május 07. 08:40 Szerkesztve
Ha minden jól megy az évvégén már Brüsszel el áraszt már minket efféle egzotikummal. Remélhetőleg egy szigorú egészségügyi vizsgálatokon Vesznek részt de lehet-e?van e jogalap rá ?..hogy pl egy TBC - s (tudva levő hogy fertőző ) korlátozni vagy kötelezni lehett bármivel mielőtt az emberek közé.engednék őket vagy az a jogaiban korlátozást jelentené.? Pl az iskolapadba keruléskor vagy bármilyen más esetben?! Ha nemi erőszak úton HIV-vel fertőzés esetén súlyosbítja körülménynek veszik az egészség karosítást vagy mindegy is ez velejáró.
