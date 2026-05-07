Importált betegségek: a migránsokkal együtt a járványok is megjelentek Németországban

Olyan Európában már legyőzött kórok térnek vissza, mint a tuberkulózis, vagy a diftéria.
Németországban a tuberkulózisban szenvedő betegek háromnegyede külföldön született, derül ki a Robert Koch Intézet (RKI) 2026. március 1-jei adataiból. Az információt az Alternatíva Németországnak (AfD) párt Martin Sichert parlamenti képviselőjének kérdésére hozták nyilvánosságra.
2025-ben összesen 4070 tuberkulózis esetet jelentettek, ebből 3036 esetben a beteg külföldön született, ami az összes eset 74,6 százalékát jelenti
– számolt be a Nius hírportál.
Németországban az elmúlt években egyre nagyobb problémává vált, hogy az országba érkező egyre több külföldivel súlyos, sokszor Európában már régóta ismeretlen betegségek is újra megjelentek.
A diftéria évtizedekig rendkívül ritka volt Németországban, ez azonban megváltozott, amikor 2022-ben jelentős számú „importált” eset jelent meg, főleg afganisztáni és szíriai menekültek körében. 2023 márciusáig legalább 167 igazolt esetet jelentettek az újonnan érkezett menekültek körében az RKI-nak. A járvány 2025-ben is folytatódott.
Az RKI által készített tanulmány szerint Németországban a hepatitis B-fertőzöttek több mint fele migráns. Az RKI 2022-es éves jelentése jelentős növekedést regisztrált a hepatitis B- és C-esetek számában is.
2022-ben jelentősen emelkedett az új HIV-diagnózisok száma Németországban, elsősorban az Ukrajnából érkező menekültek miatt. Szomszédos országok, például Lengyelország is drámai HIV-növekedést tapasztalt – öt év alatt megháromszorozódott az arány az ukrán migráció következtében.
Ezeken a betegségeken túl komoly problémát jelent, hogy az egészségügyi hatóságok szerint az országba érkező migránsok mintegy 30 százaléka szenved mentális betegségben. Ez nemcsak a közegészségügyre, de a közbiztonságra is komoly negatív hatással van.
Nyitókép forrása: Punit PARANJPE / AFP
