Importált betegségek: a migránsokkal együtt a járványok is megjelentek Németországban

A diftéria évtizedekig rendkívül ritka volt Németországban, ez azonban megváltozott, amikor 2022-ben jelentős számú „importált” eset jelent meg, főleg afganisztáni és szíriai menekültek körében. 2023 márciusáig legalább 167 igazolt esetet jelentettek az újonnan érkezett menekültek körében az RKI-nak. A járvány 2025-ben is folytatódott.

Hepatitis

Az RKI által készített tanulmány szerint Németországban a hepatitis B-fertőzöttek több mint fele migráns. Az RKI 2022-es éves jelentése jelentős növekedést regisztrált a hepatitis B- és C-esetek számában is.

HIV

2022-ben jelentősen emelkedett az új HIV-diagnózisok száma Németországban, elsősorban az Ukrajnából érkező menekültek miatt. Szomszédos országok, például Lengyelország is drámai HIV-növekedést tapasztalt – öt év alatt megháromszorozódott az arány az ukrán migráció következtében.