Összenő, ami összetartozik: „Slava Ukraini”-zve támogatta Orbán Anita és Bajnai Gordon Zelenszkij hazáját

Bárki számára elérhető egy dokumentum az interneten, amelyből kiderül, hogy a GLOBSEC nevű atlantista-globalista biztonságpolitikai intézet még 2022-ben Pozsonyban egy memorandumot fogadott el Ukrajna támogatásáról.

Ebben többek között azt írták hogy „mi, a GLOBSEC Bratislava Forum éves rendezvényének résztvevői, rendíthetetlen szolidaritásunkat és támogatásunkat fejezzük ki a bátor ukrán nép iránt, amely nemcsak a saját, hanem közös európai szabadságunkat, értékeinket és jövőnket is védi”.