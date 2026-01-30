Ft
bajnai gordon Tisza Párt magyar péter orbán anita korányi dávid támogatás Globsec ukrajna

Összenő, ami összetartozik: „Slava Ukraini”-zve támogatta Orbán Anita és Bajnai Gordon Zelenszkij hazáját

2026. január 30. 12:12

A GLOBSEC pozsonyi fórumán elfogadott memorandumban úgy fogalmaztak, „rendíthetetlen szolidaritásunkat és támogatásunkat fejezzük ki a bátor ukrán nép iránt”.

2026. január 30. 12:12
null

Bárki számára elérhető egy dokumentum az interneten, amelyből kiderül, hogy a GLOBSEC nevű atlantista-globalista biztonságpolitikai intézet még 2022-ben Pozsonyban egy memorandumot fogadott el Ukrajna támogatásáról. 

Ebben többek között azt írták hogy „mi, a GLOBSEC Bratislava Forum éves rendezvényének résztvevői, rendíthetetlen szolidaritásunkat és támogatásunkat fejezzük ki a bátor ukrán nép iránt, amely nemcsak a saját, hanem közös európai szabadságunkat, értékeinket és jövőnket is védi”.

Ezért az alábbi kötelező kötelezettségvállalásokat tették többek között:

  • humanitárius segítségnyújtás az ukrán háborús áldozatoknak;
  • Oroszországra vonatkozó szigorúbb szankciók kiterjesztése, hogy a Kreml azonnali hatállyal véget vessen agressziójának;
  • az Ukrajna védelméhez szükséges fegyverek és lőszerek azonnali szállítása az orosz agresszió ellen;
  • az európai intézményeknél való lobbizás a tagjelölti státusz megszerzésének egyértelmű útjának biztosítása érdekében;
  • végül az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök megbüntetése;

A memorandumot azzal zárták, hogy „fáradhatatlanul együtt fogunk működni partnereinkkel Ukrajnában és szerte a világon, hogy elérjük ezeket a célokat, békét teremtsünk Európában. (...) Ez mindannyiunk számára kulcsfontosságú feladat – a döntéshozók, vállalkozók, civil társadalom képviselői, a GLOBSEC Pozsonyi Fórum résztvevői és a nemzetközi közösség tagjai számára egyaránt.

Dicsőség Ukrajnának és hősies népének!”

– szögezték le.

Az aláírók között pedig ott szerepel igazgatósági tagként Orbán Anita, Magyar Péter nemrég igazolt külügyi főtanácsadója és Bajnai Gordon, hajdani miniszterelnök.

Felbukkant egy újabb Bajnai-szál

Ahogy arról a Mandiner már korábban beszámolt, Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi vezetője a mai napig szerepet vállal olyan transznacionális szervezetekben, mint a European Council on Foreign Relations (ECFR). A szervezet tagjai között mások mellett megtalálható a tőzsdespekuláns Soros György, a milliárdos fia, Alex Soros, továbbá Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid – a 2022-es külföldi kampány- és pártfinanszírozási botrányban megismert Action for Democracy vezetője –, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke.

Orbán emellett az atlantista–globalista irányultságú biztonságpolitikai intézetnél, a GLOBSEC-nél is tevékenykedik, ahol szintén együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

madre79
2026. január 30. 14:07
Takarodjanak oda!
thehun
2026. január 30. 13:58
A kepen egy Weber faszan csungo es egy Soros ribanc lathato....mendketto hazaarulo rakas szar!
csulak
2026. január 30. 13:46
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
rasputin
2026. január 30. 12:50
""""A Fidesz számára rendkívül érdekes közvélemény-kutatási adatokat közölt a napokban a Századvég Ukrajna uniós tagságának támogatottságáról – hívta fel rá a figyelmet a Vox Populi Facebook-oldal. Eszerint a magyarok bő többsége, egészen pontosan 56 százaléka támogatja Ukrajna EU-tagságát, míg csak 43 százalék ellenzi azt.""""
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.