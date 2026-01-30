Összenő, ami összetartozik: „Slava Ukraini”-zve támogatta Orbán Anita és Bajnai Gordon Zelenszkij hazáját

Orbán Anita nem csak 2008-ban támogatta Ukrajna NATO-tagságát: Magyar Péter elképesztően kínos magyarázkodásba kezdett a Mandiner cikke után
A terelés nem ad választ arra, mit képviselt Orbán Anita az elmúlt években.
A GLOBSEC pozsonyi fórumán elfogadott memorandumban úgy fogalmaztak, „rendíthetetlen szolidaritásunkat és támogatásunkat fejezzük ki a bátor ukrán nép iránt”.
Bárki számára elérhető egy dokumentum az interneten, amelyből kiderül, hogy a GLOBSEC nevű atlantista-globalista biztonságpolitikai intézet még 2022-ben Pozsonyban egy memorandumot fogadott el Ukrajna támogatásáról.
Ebben többek között azt írták hogy „mi, a GLOBSEC Bratislava Forum éves rendezvényének résztvevői, rendíthetetlen szolidaritásunkat és támogatásunkat fejezzük ki a bátor ukrán nép iránt, amely nemcsak a saját, hanem közös európai szabadságunkat, értékeinket és jövőnket is védi”.
Ezért az alábbi kötelező kötelezettségvállalásokat tették többek között:
A memorandumot azzal zárták, hogy „fáradhatatlanul együtt fogunk működni partnereinkkel Ukrajnában és szerte a világon, hogy elérjük ezeket a célokat, békét teremtsünk Európában. (...) Ez mindannyiunk számára kulcsfontosságú feladat – a döntéshozók, vállalkozók, civil társadalom képviselői, a GLOBSEC Pozsonyi Fórum résztvevői és a nemzetközi közösség tagjai számára egyaránt.
Dicsőség Ukrajnának és hősies népének!”
– szögezték le.
Az aláírók között pedig ott szerepel igazgatósági tagként Orbán Anita, Magyar Péter nemrég igazolt külügyi főtanácsadója és Bajnai Gordon, hajdani miniszterelnök.
Ahogy arról a Mandiner már korábban beszámolt, Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi vezetője a mai napig szerepet vállal olyan transznacionális szervezetekben, mint a European Council on Foreign Relations (ECFR). A szervezet tagjai között mások mellett megtalálható a tőzsdespekuláns Soros György, a milliárdos fia, Alex Soros, továbbá Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök, Korányi Dávid – a 2022-es külföldi kampány- és pártfinanszírozási botrányban megismert Action for Democracy vezetője –, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke.
Orbán emellett az atlantista–globalista irányultságú biztonságpolitikai intézetnél, a GLOBSEC-nél is tevékenykedik, ahol szintén együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A terelés nem ad választ arra, mit képviselt Orbán Anita az elmúlt években.