Tseber Roland az ukrán vezetésig rohant, hogy Magyar Péter győzelméről jelentsen: Kárpátalja sorsa is szóba került

A Magyarországról kitiltott Tseber Roland szombaton közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint találkozott Kijevben Kirilo Budanovval, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjével, az ukrán titkosszolgálat korábbi első emberével. Mint írta, több témát is érintettek, köztük a kárpátaljai magyar közösség helyzetét.

Kirilo Budanov egyértelműen jelezte az ukrán fél készségét a valódi párbeszédre és a magyar közösséget érintő kérdések konstruktív rendezésére”

– közölte Tseber, aki egy munkacsoportot is létre kíván hozni, olyan feladatokkal, melyeknek célja az ukrán-magyar kapcsolatok javítása. „Ezeknek olyan konkrét pontoknak kell lenniük, amelyeket Kijevben és Budapesten az új vezetés — Magyar Péter vezetésével — egyaránt figyelembe vesz.