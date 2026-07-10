Feltételezett orosz ügynököket fogtak a szerb-magyar határon

Meggyilkolhatták a brit Konzervatív Párt korábbi miniszterét
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A két férfi állítólag Németországba készült szabotázsakcióra.
A szabadkai felsőbíróság két személy őrizetbe vételét rendelte el – ezt a tájékoztatást adta a testület a Szabad Európa Rádió balkáni irodájának, amikor az a német sajtó beszámolóira hivatkozva információt kért azokról a feltételezett orosz ügynökökről, akiket állítólag a szerb-magyar határon fogtak el, amikor Németországba utaztak volna, hogy ott szabotázsakciót hajtsanak végre.
A szabadkai felsőbíróság tájékoztatása szerint a két férfit, B.D.-t és Đ.S.-t június 12-én fogták el, akkor egy hónapos előzetes letartóztatásba helyezték őket, majd ezt júliusban egy hónappal meghosszabbították, így augusztus 10-ig előzetes letartóztatásban maradnak.
A bíróság kijelentette, hogy magáról az eljárásról nem tudnak további információt adni. A Szabad Európa Rádió nem kapott választ sem a szerb rendőrségtől, sem a nyomozást vezető szabadkai főügyészségtől. Az értesülést nem erősítette meg a német rendőrség sem, ahogyan az európai uniós rendőrségi együttműködést koordináló Europol részéről sem érkezett válasz a szerkesztőséghez.
A Bild című német napilap számolt be kedden arról, hogy a szerb-magyar határon két orosz ügynököt fogtak el, akik egy németországi hadiipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni.
Az újság jelentése szerint robbanóanyagokat találtak a gyanúsítottak poggyászában, de az nem derült ki, mi lett volna a pontos célpont.
A nyomozók a cikk szerint úgy vélik, olyan létesítmény ellen terveztek szabotázsakciót, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít.
A német belügyminiszter a múlt hónap közepén közölte, hogy a hatóságok meghiúsítottak egy robbantásos merényletet Németországban, részleteket azonban nem ismertetett.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Pavel Byrkin / POOL / AFP
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