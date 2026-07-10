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bild orosz europol ügynök németország

Feltételezett orosz ügynököket fogtak a szerb-magyar határon

2026. július 10. 20:16

A két férfi állítólag Németországba készült szabotázsakcióra.

2026. július 10. 20:16
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A szabadkai felsőbíróság két személy őrizetbe vételét rendelte el – ezt a tájékoztatást adta a testület a Szabad Európa Rádió balkáni irodájának, amikor az a német sajtó beszámolóira hivatkozva információt kért azokról a feltételezett orosz ügynökökről, akiket állítólag a szerb-magyar határon fogtak el, amikor Németországba utaztak volna, hogy ott szabotázsakciót hajtsanak végre.

A szabadkai felsőbíróság tájékoztatása szerint a két férfit, B.D.-t és Đ.S.-t június 12-én fogták el, akkor egy hónapos előzetes letartóztatásba helyezték őket, majd ezt júliusban egy hónappal meghosszabbították, így augusztus 10-ig előzetes letartóztatásban maradnak.

A bíróság kijelentette, hogy magáról az eljárásról nem tudnak további információt adni. A Szabad Európa Rádió nem kapott választ sem a szerb rendőrségtől, sem a nyomozást vezető szabadkai főügyészségtől. Az értesülést nem erősítette meg a német rendőrség sem, ahogyan az európai uniós rendőrségi együttműködést koordináló Europol részéről sem érkezett válasz a szerkesztőséghez.

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A Bild című német napilap számolt be kedden arról, hogy a szerb-magyar határon két orosz ügynököt fogtak el, akik egy németországi hadiipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni.

Az újság jelentése szerint robbanóanyagokat találtak a gyanúsítottak poggyászában, de az nem derült ki, mi lett volna a pontos célpont. 

A nyomozók a cikk szerint úgy vélik, olyan létesítmény ellen terveztek szabotázsakciót, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít.

A német belügyminiszter a múlt hónap közepén közölte, hogy a hatóságok meghiúsítottak egy robbantásos merényletet Németországban, részleteket azonban nem ismertetett.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Pavel Byrkin / POOL / AFP

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 10. 22:02
SzundÍtok! SZER ÉS BBC már 25-35 éve nincseN!
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0
0
rottyos-ducse
2026. július 10. 21:47
remeljuk szarbanra vallanak
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0
1
Palatin
2026. július 10. 21:39
Ha Poloska még sokáig miniszterelnök lesz, akkor nemcsak az orosz ügynökök lesznek "feltételezettek", hanem a magyar határ is.
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1
0
tikkadt-szocske
•••
2026. július 10. 21:38 Szerkesztve
Eredetileg Putyin Spanyolország felől akarta megközelíteni Németországot ugy, hogy a terroristák kétszáz kiló TNT - vel a hátizsákjukban végigfutják az El Caminot, de aztán pechjükre rövidítettek és az éber szerbek elkapták őket.
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