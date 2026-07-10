Feltételezett orosz ügynököket fogtak a szerb-magyar határon

A szabadkai felsőbíróság két személy őrizetbe vételét rendelte el – ezt a tájékoztatást adta a testület a Szabad Európa Rádió balkáni irodájának, amikor az a német sajtó beszámolóira hivatkozva információt kért azokról a feltételezett orosz ügynökökről, akiket állítólag a szerb-magyar határon fogtak el, amikor Németországba utaztak volna, hogy ott szabotázsakciót hajtsanak végre.

A szabadkai felsőbíróság tájékoztatása szerint a két férfit, B.D.-t és Đ.S.-t június 12-én fogták el, akkor egy hónapos előzetes letartóztatásba helyezték őket, majd ezt júliusban egy hónappal meghosszabbították, így augusztus 10-ig előzetes letartóztatásban maradnak.

A bíróság kijelentette, hogy magáról az eljárásról nem tudnak további információt adni. A Szabad Európa Rádió nem kapott választ sem a szerb rendőrségtől, sem a nyomozást vezető szabadkai főügyészségtől. Az értesülést nem erősítette meg a német rendőrség sem, ahogyan az európai uniós rendőrségi együttműködést koordináló Europol részéről sem érkezett válasz a szerkesztőséghez.