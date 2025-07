Elege van már abból, hogy férfinak nézik: Macron felesége a Legfőbb Bírósághoz fordul

A francia közbeszédben régóta kering egy összeesküvés elmélet, miszerint a a köztársasági elnök felesége, Brigitte Macron valójában soha nem is létezett. Az elmélet szerint a first lady nem más, mint bátyja, Jean-Michel Trogneux, aki állítólag azután vette fel ezt a személyazonosságot, miután nemet változtatott – írta meg a Le Monde.

Macron felesége egyre nehezebben viseli a pletykákat, és felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Semmítőszékhez azt követően, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság felmentette azt a két újságírónőt, Amandine Roy-t és Natacha Rey-t, akik az interneten terjesztették azt a pletykát, miszerint a Köztársasági Elnök felesége egy transznemű– közölte ügyvédje, Jean Ennochi az AFP-vel július 14-én, hétfőn. A lap azt is kiderítette, hogy Brigitte Macron testvére is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.

A bíróság felmentette a két vádlottat, akikkel szemben 2024 szeptemberében született első fokon ítélet.

Akkor felfüggesztett 500 eurós pénzbírságot szabtak ki rájuk, továbbá összesen 8 000 euró kártérítés megfizetésére kötelezték őket Brigitte Macron javára. Szintén 5 000 euró kártérítést kell fizetniük Jean-Michel Trogneux-nek, aki, nővéréhez hasonlóan polgári félként vett részt az eljárásban.

Egy YouTube videóval kezdődött minden

Amandine Roy és Natacha Rey indította a Brigitte Macron nemi identitását megkérdőjelező pletykát egy 2021-es négyórás YouTube interjúval, amelyben Amandine Roy kérdezte saját csatornáján a magát független újságírónak nevező Natacha Rey-t. A videóban, ami nem csak Franciaországban, de az egész világon gyorsan elterjedt, Brigitte Macronról és a családjáról mutatnak képeket, kielemzik, hogy milyen műtéti beavatkozáson eshetett át, továbbá azt állítják, nem ő a gyermeki anyja.

