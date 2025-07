Erős kritikát kapott Magyar Péter a Telex korábbi főszerkesztőjétől

A médiáról és annak mai helyzetéről beszélgetett Tusványoson péntek délután Bednárik Imre, az ATV hírigazgatója, Dull Szabolcs, újságíró, a Telex és az Index korábbi főszerkesztője és Bukovics Martin újságíró, az azóta megszűnt Azonnali korábbi főszerkesztője Balogh Ákos Gergely, az Informatika a Társadalomért Egyesület szerkesztőjének moderálásával.

Bednárik szerint jelentősen megváltozott 2025-re a sajtó helyzete és szerepe, ugyanis óriási erővel tört előre a digitális média, a közösségi oldalak, a Facebook, a TikTok és az Instagram, amely teljesen megváltoztatta a szakmát.

Dull Szabolcs felelevenítette, hogy tíz évvel ezelőtt, ha írt egy cikket az Indexre, az reggel megjelent, és az volt akkor a koreográfia, hogy utána a közösségi médiában elkezdtek róla beszélni, érkeztek a reakciók, ez diktálta a trendet. Úgy érzi, ez azonban megváltozott, mert

a hagyományos média már követő üzemmódban van, arra reagálnak, ami megjelenik a közösségi oldalakon.

Azzal folytatta, hogy ennek is az oka, hogy Magyar Péter már direktben a közösségi médián keresztül kommunikál. Másik példaként felhozta, hogy megjelentek az előfizetéses rendszerek a médiában, hiszen ingyen tartalom nincs, valakinek ki kell fizetnie azokat, ebben pedig egyre többen vonják be az olvasókat. Mint fogalmazott, a lapoknál nagyon fontos a közösségépítés, erre volt jó eszköz az Indexnél az Index fórum, ahol az újságírók is hozzászóltak a kommentekhez.

Az ATV hírigazgatója szerint az Index átalakulása, valamint a Telex létrejötte sajtótörténeti tanulság, hiszen történhet tulajdonosváltás, az adott lap stílusának, a szerkesztőségeknek és személyeknek meg fog teremtődni a jövője egy új szájt formájában. Az Index korábbi szétesésével kapcsolatban Balogh Ákos Gergely arról kérdezte Dull Szabolcsot, hogy öt évvel ezelőtt, mikor mindenki távozott, mennyire volt a kezében mint főszerkesztő a kontroll, mennyire volt előkészítve a történet?

A Telex első főszerkesztője elmondta, nem okozott meglepetést számára, mikor kirúgták, igazolva látja akkori döntéseit, és előre tudta, ha egy szerkesztőség szuverenitásához hozzányúlnak kívülről, akkor érdemes hevesen tiltakozni.

A külső nyomás természete az, hogy ha a farkast kicsit beengedjük, akkor előbb utóbb bemegy a farkas a szobába”

– említette.

Szóba került az is ezek után, hogy Bukovics Martin szerint a Partizán YouTube-csatorna műfajt teremtett, ráadásul második fajta közmédia sokak számára, csak immáron az online térben. Bednárik Imre úgy látja, a YouTube a különböző lapok számára is egyre nagyobb jelentőséggel bír. Mint elmondta, az ATV számára is nagyon fontos lett a videómegosztó platform, nem elég már a sugárzott műsor, felteszik az anyagokat a YouTube-ra is, ahonnan a csatorna jelentős bevételt szerez.

Dull Szabolcs fontos kérdése azt volt, hogy az ATV mostanra egy televíziós vagy már YouTube-csatorna, mert szerinte minél több embert kérdezünk, azt kapjuk, hogy már nem ülnek le 19:25-kor megnézni az Egyenes Beszédet, sokkal inkább adás után szokták visszanézni a tartalmakat. Bednárik Imre elárulta, már vannak olyan műsorok a cégcsoporton belül, amelyeket csak az online videómegosztóra tesznek fel. A politikai befolyással kapcsolatos kérdésre elárulta, az ATV-nél csak a hírekkel foglalkoznak, az alapján válogatnak, hogy van-e valaminek hírértéke vagy nincs.

Nincs politikai nyomás az ATV-n, ha szólnának és nyomást próbálnának ránk helyezni, előre szólok, felesleges”

– közölte.

Az ATV hírigazgatója úgy folytatta, az a lényeg, hogy minden érintett felet és minden érdekelt álláspontot meg kell szólaltatni egy téma során, így lehet objektívnek megmaradni. Szóba került az is, lehet-e üzleti vállalkozásként tekinteni egy újságra, mire Dull Szabolcs elmondta, ha valaki azt hiszi, hogy a média egy jó üzlet, nagyon téved. Hiszen a kiadási oldalon iszonyatos költségek vannak, rengeteg embert kell fizetni.

Ez okozza a változást, hogy sokkal kisebb tartalomgyártó csapatok vagy influenszerek ugyanazt a befolyást és elérést tudják elérni, mint mondjuk nagy szerkesztőségek, ezt okozza a közösségi média”

– említette meg.

A szakember szerint az elérés és a befolyásszerzés a legfontosabb szempont, Dull Szabolcs szerint vannak már politikus-influenszerek is, de amit ők művelnek, az nem médiamunka, hiszen a nagy kérdés, az adott interjú mögött mondjuk van-e politikai cél. Felelevenítette, hogy Vona Gábor a Jobbikból való távozása után elkezdett médiamunkát végezni, ami egy legitim dolog, de nem újságírás, ha politikai szándék van mögötte, ezért sem újságírás, ha Magyar Péter interjút csinál azzal a sráccal, aki Lázár Jánost kérdezte az egyik Lázárinfón.

Kijelentette, Magyar Péter akkor sem újságírói munkát végez, ha a Facebookra ír, mert az nem publicisztika.

Nyitókép: Mandiner/Vékás Albert