Magyar Péter, Mellár Tamás, Kaltenbach – van itt minden, mint a vásárban!

Valahol katartikus élmény, hogy

hirtelen előkerült A Csalódott Fideszes,

aki keresett-kutatott a fotói között, majd felkiáltott, hogy „ez az,

ez a jachton napszemüvegben pózolós profilkép lesz az,

amellyel hitelesen illusztrálom böjtelő havában, hogy mennyire totálisan szakítottam most egyszerre ezzel az urizáló világgal, mennyire megvetem azt a rongyrázós NER-közeget (konkrétan bele is borzongok), és mennyivel inkább azonosulok a szegény kis ázó-fázó borsodi lurkókkal”, hogy aztán erre a képre ájultan nyomkodják a lájkokat ugyanazok a meggyőződéses ellenzékiek is, akik néhány nappal korábban gyűlöletvihart, respektíve

gyűlöletcunamit zúdítottak Novák Katalin semmiféle anyagi juttatásban nem részesült tanácsadóira,

amiért azok egyáltalán valaha is szóba mertek állni olyasvalakivel, aki 2018-ban egy választási eredményvárón fideszes fülbevalót viselt.

Méghozzá azért katartikus élmény a Csalódott Fideszes felbukkanása, mert így kiderülhetett:

a kétfogú tájékozatlan nyuggerek pártjának tartott politikai közösség valójában egy tekintélyes tehetségbázis, ahonnan fiatalos, intelligens és gerinces messiások bukkanhatnak elő bármelyik pillanatban.

Hogy balosok tömegei készek két lábon járó reménysugárnak tekinteni egy olyan figurát, aki Gulyás Márton stúdiójában higgadtan elmagyarázza, miért nincs semmi látnivaló a Pegasus körül; aki rámutat, hogy a fideszesek „nagyon nagy többsége” jóravaló, becsületes emberként dolgozik honfitársainak boldogulásáért; aki leszögezi, hogy a bíróságok függetlenek; aki elmondja, hogy bár szubjektíve nem rajongunk a plakátkampányokért, de azért álszentek se legyünk, profi kommunikáció nélkül nincs választási győzelem, anélkül pedig bizony nem hajtható végre a kívánt politikai program; továbbá

aki jelzi, hogy egyébként egy csomó területen jó irányba mennek a dolgok

(lásd egyébként az említett borsodi gyerekeket, akiknek szülei a G7 szerint immár akár napi 25 ezret is meg tudnak keresni, ha odateszik magukat – lehet erre azt mondani, hogy jó, de a Tiborcznak mennyivel több pénze van, épeszű ember azonban nem irigyli azt, akinek milliárdokkal kell majd tételesen elszámolnia az Úr előtt).

Eddig hiába próbált udvariasan előhozakodni az ember Magyar Péter meglátásainak akár csak felével, máris a propagandistabélyeget kapta a homlokára – ezért klassz, hogy egy hangos R1G-be és divatos nyakkendőbe csomagolva végre be- és elfogadhatóvá, sőt, lájkolhatóvá váltak ezek az érvek.

Már csak azért is előremutató, ha balos barátaink kezdenek némileg nyitni a jobboldali-konzervatív világmegfejtések felé, mert az például tényleg kétségbeejtő érzés lehet, amikor a Schmitt Pál helyesírásán éveken át hahotázó és Áder Jánost is vállalhatatlanul elfogultnak érző ellenzéki értelmiségi az arcába kapja, hogy szeretett Karácsony Gergelyének pártja azt a Kaltenbach Jenőt jelöli „a nemzet egységét valóban megjelenítő” köztársasági elnöknek, akinek számára egy szimpla magyar „é” betű létrehozása is megugorhatatlan kihívás, és aki szerint igen sajnálatos, hogy

„a mandiner borzasztó szájú ès izlèsű, álnèv mögè bujkáló törzsközönsège” is ennek a nemzetnek a része

(kommentben jöhetnek az idézetek, amelyekben a „fidesznyik” Novák Katalin hasonlóan nyilatkozik akár csak a Nyugati Fénynek is a rajongótáboráról). „Mèg egy országot, ennyi ostoba, önsorsrontó, nacionalista fajankóval(janinával) amennyi ebben az országban van, lámpással kell keresni” – mutat rá Karácsonyék államfőjelöltje, és szinte érezzük, mennyit emelne az ország megítélésén, ha ilyen ügyvédünk lenne a nemzetközi porondon.

Aki mègegyszer bàrmit megoszt a Prosti Sràcoktòl azt azonnal letiltom” – szögezte le máskor indulatosan a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság egykori elnöke;

„Az adatok alapján szerintem eldőlt, hogy a második fordulót Karácsony Gergely fogja megnyerni” – elemezte az ellenzéki előválasztást a dörzsölt vátesz.

Ha a Párbeszéd szerint ő a legalkalmasabb, milyen lehet a többi?