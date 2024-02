Gyere, megyünk tüntetni! Hová, hová, de hülye kérdés, hát a Sándor-palota elé!

A Novák Katalin miatt, tudod, mert bement a börtönbe, és kihozta azt a pedofilt. Jó, jó, hát nem a pedofilt, hanem azt, aki segítette a pedofilt. Jó, persze, igaz, nem volt már börtönben, de akkor is.

Jaj már, persze, hogy tudom, hogy lemondott, naná, hogy lemondott, ez a minimum, neked most ezért nincs kedved jönni? Meg hogy most így minek, vállalta a felelősséget? Milyen felelősséget, te? Hát nem látod a lényeget, ez nem változtat semmin!

Eleve mit képzel ez a nő, meg ott van neki a szolgálati autó meg a többi, és eddig is hogy élt, mekkora fizetése volt, milyen ruhákra meg cuccokra telt neki,

hát én biztos nem adtam volna neki, legfeljebb az átlagbért, de azt se, a minimálbért, járjon Trabanttal, egyen teszkós krémsajtos vizes zsemlét az ilyen,

a rohadt politikus, tudja meg, milyen a népnek! Az ilyennek nem elég ha lemond, és különben is, hogy lehet ekkorát tévedni, mit tévedni, összejátszott ez a Varga Judittal, hogy az is mondjon le. Mi? Hogy ő is? Persze, tudom, de nem érdekel! Mit bánom én, hogy lemondott! Mondjon le még egyszer, mindennap mondjon le! Neked ennyi elég? Komolyan?

Gondolod, hogy nem az Orbán áll az egész mögött? Minden mögött ő áll, miatta van minden, ő is mondjon le, sőt, ő mondjon le a legjobban!

És ne csak ő!

Az egész kormány mondjon le.

Nem is, minden fideszes, sőt minden jobboldali mondjon le. Mondjon le és kérjen bocsánatot, akkor talán kvittek leszünk. Addig nem tágítunk a Sándor-palota elől, amíg le nem mondott mindegyik. Takarodjanak a közéletből! Tudom, hogy a kormány nem a Sándor-palotában van, ne nézz már hülyének, akkor megyünk a Parlament elé, na, úgy értettem. Ott tüntetünk, amíg akik lemondtak mind, bocsánatot nem kérnek.

De szép alázatosan! Dehogy, nem fogunk megbocsátani.

Ha lemondtak, és töredelmesen, egyenként bocsánatot kértek, aztán jöhet a vagyonelkobzás.

Milyen bizonyíték kell neked? Hát nézz csak rájuk, bakker!

Kimondja majd a bíróság... de egy demokratikus bíróság, nem ilyen fideszes csicskahad, még a végén kimentenék őket! Hogy mi?

Hogy ez a bíróság ítélte el a pedofilt meg a bűnsegédjét? Hát az csak véletlen lehetett, ez az egy kivétel, talán, de ennyi,

a többit mind felül kell vizsgálni, és ha olyan ítéletet hozott, hogy az fideszesnek kedvezett, akkor azonnal el kell tiltani a szakmájától, menjen szépen utcát sepregetni a politikus haverjaival. Szóval, hol is tartottam? Igen, itt. Vissza minden petákot, amit valaha kerestek, éljenek mostantól meg a két kezük munkájából, haha.

De a fideszes szavazók is bűnrészesek, megszavazták ezt a rezsimet, nekik nem jár semmi!

Már akit le nem csukunk. Az nem érdekel, hány diplomája van, söpörjön utcát, szedjen kutyaszart, és éljen élete végéig ő is meg a családja is kenyéren és vízen,

sőt, ne éljen, dögöljön meg!

Mert csak az hozna ide igazi változást, mert különben bármikor visszakapaszkodnak ezek a hatalomba, megvezetnek megint egy országot, és ugyanitt tartunk. De talán még közénk is lövetnek, titkon mind azt sajnálja, hogy már nem a Horthy-rendszerben élünk, hogy lövethessen a tüntetőkre, vagyis de, olyan, mert ezek a rohadékok szítják a gyűlöletet, de... Jaj, hagyjál már ezzel a gyurcsányozással, az nem úgy volt,

ne keverd ide az igazságbeszédet, meg a demokratikus oszlatást, az narancsos meg náci csőcselék volt,

nem emberek, megérdemelték, minek mentek oda?

Szóval gyere tüntetni, mert különben nem lesz itt semmilyen változás. Gyere, ott lesz mindenki, aki számít, meg aki számol. Ne legyél birka!

