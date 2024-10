Íme, a KEHI-jelentés öt legerősebb állítása – így vezette a Diákhitel Központot Magyar Péter

Az Átlátszó szerint a KEHI összesen 52 darab, 2018 és 2020 közötti, összesen 1,4 milliárd forint értékű szerződést vizsgált meg részletesen. A vizsgálat szerint több esetben nem volt valós verseny, vagy éppen túlárazás történt.

Mindeközben Magyar gond nélkül felmarkolt havi 3,5 millió forintot a Diákhitel Központnál – írja a Magyra Nemzet. A lap rámutatott a jelentés öt legerősebb pontjára:

1. Többszörösen túlárazott szerződések

„A megrendelt kutatások, elemzések, tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással” – fogalmazott a KEHI. Például prezentációkészítés 244 ezer forint/dia áron, vagy 14,8 millió forintos kifizetés egy valós értékén 500 ezer forintos szolgáltatásért. De ugyanilyenek voltak a 14,5 millió forintért és 12,4 millió forintért megrendelt kérdőíves felmérések, amelyek kétmillióért is megrendelhetőek lettek volna. Akadt emellett kampány-lebonyolítás 14,7 millió forintért, amiben két Facebook-bejegyzés született és a valós költség ennek a töredéke lehetett.

2. Kamu megbízások

„Előfordul, hogy a megrendelt kutatások, elemzések triviális, az interneten számos helyen ingyenesen is elérhető megállapításra jutottak” – írták a KEHI-nél. Példaként hozható fel erre, hogy százezer forintot fizettek oldalanként olyan tanulmányért, amit az internetről másoltak.

3. Kamu ajánlatkérések

„Több esetben nem is volt valós verseny szerződéskötés előtt. Olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítése eleve kétséges.” A KEHI felsorolt konkrét eseteket is, amikor az ajánlattételre felkért cégnek még csak honlapja sem volt, ajánlatot se nyújtottak be, láthatóan nem működő, referenciák nélküli társaságok voltak. A győztes vállalkozások között volt a Tisza-párttal ma is kapcsolatban lévő Trentin Balázs Lajoshoz köthető egyik társaság.