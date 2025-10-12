Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt Dúró Dóra Magyar Péter

Újabb hazugságon értük Magyar Pétert: nem igaz, hogy ne hívnánk tiszás politikusokat műsorainkba

2025. október 12. 19:13

Arról nem mi tehetünk, hogy a Tisza Párt elnöke minden kollégáját eltiltotta a szerepléstől.

2025. október 12. 19:13
null

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kiemelt figyelemmel kísérte a legutóbbi Hotel Lentulai adását, amelynek vendége Dúró Dóra volt. Magyar többek között azzal vádolta a Mi Hazánkat, hogy az valójában egy álellenzéki párt, mivel Dúró Dóra szerepelt a Mandiner műsorában. Magyar Péter továbbá arra is utalt, hogy a Mandiner nem hívja műsoraiba a Tisza Párt politikusait.

Ezzel szemben az igazság az, hogy már számtalanszor hívtuk meg a Tisza Párt politikusait műsorainkba, ám ők nem jelentek meg.

Legutóbb szeptember 4-én fordultunk a Tisza Párthoz annak apropóján, hogy Dálnoki Áron közölte: kész élő adásban nyilatkozni a párt adópolitikai elképzeléseiről. Levelünkben konkrét meghívást küldtünk: szeretettel várjuk Dálnoki urat egy élő, vágatlan Mandiner-műsorba, ahol lehetőség nyílik megkérdezni őt a Tisza kiszivárgott javaslatáról, valamint az etyeki fórumon elhangzottakról.

Levelünkben arra is kitértünk, hogy a témában Tarr Zoltán képviselő úrral is szívesen készítünk interjút, így amennyiben ő rendelkezésünkre tud állni, megköszönjük, ha időpontjavaslattal élnek felénk. A Tisza Párttól azonban nem kaptunk választ levelünkre, annak ellenére, hogy Dálnoki korábban azt mondta újságírónknak, kész élő adásban nyilatkozni a párt adópolitikai elképzeléseiről.

A Mandiner stúdiója továbbra is nyitva áll: amennyiben a Tisza Párt két említett képviselője valóban szeretne élőben válaszolni a botrányt kavaró kijelentések kapcsán, a lehetőséget mi biztosítjuk számukra.

Az elmúlt hónapokban egyébként számos alkalommal lett volna lehetősége a Tisza Párt politikusainak, akár élő közönség előtt is, vitázni a kormányoldal képviselőivel, de mint ismert, a Tisza Párt politikusai sem Tusnádfürdőn, sem az MCC Feszten, sem a Tranziton nem jelentek meg, hiába hívták őket a szervezők az említett eseményekre.

