Újabb hazugságon értük Magyar Pétert: nem igaz, hogy ne hívnánk tiszás politikusokat műsorainkba

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kiemelt figyelemmel kísérte a legutóbbi Hotel Lentulai adását, amelynek vendége Dúró Dóra volt. Magyar többek között azzal vádolta a Mi Hazánkat, hogy az valójában egy álellenzéki párt, mivel Dúró Dóra szerepelt a Mandiner műsorában. Magyar Péter továbbá arra is utalt, hogy a Mandiner nem hívja műsoraiba a Tisza Párt politikusait.

Ezzel szemben az igazság az, hogy már számtalanszor hívtuk meg a Tisza Párt politikusait műsorainkba, ám ők nem jelentek meg.

Legutóbb szeptember 4-én fordultunk a Tisza Párthoz annak apropóján, hogy Dálnoki Áron közölte: kész élő adásban nyilatkozni a párt adópolitikai elképzeléseiről. Levelünkben konkrét meghívást küldtünk: szeretettel várjuk Dálnoki urat egy élő, vágatlan Mandiner-műsorba, ahol lehetőség nyílik megkérdezni őt a Tisza kiszivárgott javaslatáról, valamint az etyeki fórumon elhangzottakról.