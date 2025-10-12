Elvesztette a fejét Magyar Péter: vasárnap is a Mandiner műsorával van elfoglalva

Magyar Péter zokon vette Dúró Dóra szavait, de a Telex ezúttal is megkapta a magáét
A Mi Hazánk elnökhelyettese a Hotel Lentulaiban fejtette ki véleményét a Tisza Párt elnökéről, aki ismét helyretette a hozzá lojális ellenzéki portált.
A Tisza Párt vezetője nem tudja letenni a Facebookot.
Magyar Péter hétvégi facebookos ámokfutásából végül a Mandiner sem maradhatott ki. A Tisza Párt vezére kéretlen promóciót adott a legutóbbi Hotel Lentulai című műsorunknak is – ezt egyébként innen is köszönjük a Tisza Párt elnökének –, amelynek vendége Dúró Dóra volt.
Magyar azért támadta Dúró Dórát és a Mi Hazánkat, mert szerinte ők csak álellenzékiek. Ezt azzal „támasztotta alá”, hogy a párt elnökhelyettese olyan véleményeket fogalmazott meg, amelyek nem tetszettek neki.
Magyar feltűnően nagy közösségi média-aktivitása már a 444-nek is szemet szúrt, amely néhány ironikus megjegyzés mellett szinte élő közvetítést szentelt a Tisza Párt elnökének Facebookon előadott műsorának. Szokása szerint Magyar a 444 cikke alá is kommentelt, és azt ígérte, hogy a nap folyamán még tovább posztol a Facebookon.
Az ellenzéki médiumok közül a Telexnek sem sikerült Magyar kedvében járnia, pedig csak annyi „hibát vétettek”, hogy beszámoltak Dúró Dóra szerepléséről műsorunkban. Láthatóan nem viselte jól a Tisza Párt vezetője, hogy olyan cikk is megjelenhetett a – vele egyébként szimpatizáló – médiumban, amely nem vele foglalkozik.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mi Hazánk elnökhelyettese a Hotel Lentulaiban fejtette ki véleményét a Tisza Párt elnökéről, aki ismét helyretette a hozzá lojális ellenzéki portált.
Ahogy arról a Mandiner is írt, a hétvégén Magyar Péter önmagához képest is aktívabb volt a Facebookon, főként Orbán Viktort és a Fideszt gyalázta. Minden jel szerint nem viselte jól, hogy a hétvége folyamán Orbán Viktor szintén igen aktív volt: kolozsvári látogatása során megosztott videója vasárnapig már több mint 4,5 milliós nézettséget ért el. A pesterzsébeti piacon pedig újra megmutatta a miniszterelnök, hogy mer emberek közé menni, és a felvételek alapján a választók kíváncsiak is rá.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Dúró Dóra a Tisza Párt „globalista” irányát és Magyar Péter EP-távolmaradását bírálta Ilaria Salis mentelmi szavazása kapcsán.
***