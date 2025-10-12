Elvesztette a fejét Magyar Péter: vasárnap is a Mandiner műsorával van elfoglalva

Magyar Péter hétvégi facebookos ámokfutásából végül a Mandiner sem maradhatott ki. A Tisza Párt vezére kéretlen promóciót adott a legutóbbi Hotel Lentulai című műsorunknak is – ezt egyébként innen is köszönjük a Tisza Párt elnökének –, amelynek vendége Dúró Dóra volt.

Magyar azért támadta Dúró Dórát és a Mi Hazánkat, mert szerinte ők csak álellenzékiek. Ezt azzal „támasztotta alá”, hogy a párt elnökhelyettese olyan véleményeket fogalmazott meg, amelyek nem tetszettek neki.

Magyar feltűnően nagy közösségi média-aktivitása már a 444-nek is szemet szúrt, amely néhány ironikus megjegyzés mellett szinte élő közvetítést szentelt a Tisza Párt elnökének Facebookon előadott műsorának. Szokása szerint Magyar a 444 cikke alá is kommentelt, és azt ígérte, hogy a nap folyamán még tovább posztol a Facebookon.