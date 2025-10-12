Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Dúró Dóra Facebook Lentulai Krisztián Magyar Péter

Elvesztette a fejét Magyar Péter: vasárnap is a Mandiner műsorával van elfoglalva

2025. október 12. 17:23

A Tisza Párt vezetője nem tudja letenni a Facebookot.

2025. október 12. 17:23
null

Magyar Péter hétvégi facebookos ámokfutásából végül a Mandiner sem maradhatott ki. A Tisza Párt vezére kéretlen promóciót adott a legutóbbi Hotel Lentulai című műsorunknak is – ezt egyébként innen is köszönjük a Tisza Párt elnökének –, amelynek vendége Dúró Dóra volt.

Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar azért támadta Dúró Dórát és a Mi Hazánkat, mert szerinte ők csak álellenzékiek. Ezt azzal „támasztotta alá”, hogy a párt elnökhelyettese olyan véleményeket fogalmazott meg, amelyek nem tetszettek neki.

Magyar feltűnően nagy közösségi média-aktivitása már a 444-nek is szemet szúrt, amely néhány ironikus megjegyzés mellett szinte élő közvetítést szentelt a Tisza Párt elnökének Facebookon előadott műsorának. Szokása szerint Magyar a 444 cikke alá is kommentelt, és azt ígérte, hogy a nap folyamán még tovább posztol a Facebookon.

Forrás: 444 Facebook-oldala/képernyőfelvétel

Az ellenzéki médiumok közül a Telexnek sem sikerült Magyar kedvében járnia, pedig csak annyi „hibát vétettek”, hogy beszámoltak Dúró Dóra szerepléséről műsorunkban. Láthatóan nem viselte jól a Tisza Párt vezetője, hogy olyan cikk is megjelenhetett a – vele egyébként szimpatizáló – médiumban, amely nem vele foglalkozik.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy arról a Mandiner is írt, a hétvégén Magyar Péter önmagához képest is aktívabb volt a Facebookon, főként Orbán Viktort és a Fideszt gyalázta. Minden jel szerint nem viselte jól, hogy a hétvége folyamán Orbán Viktor szintén igen aktív volt: kolozsvári látogatása során megosztott videója vasárnapig már több mint 4,5 milliós nézettséget ért el. A pesterzsébeti piacon pedig újra megmutatta a miniszterelnök, hogy mer emberek közé menni, és a felvételek alapján a választók kíváncsiak is rá.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Titi
2025. október 12. 19:12
Ülj már le az avas seggedre brüsszeli csavargók seggnyalója!Azt mondja ez a majom,hogy a Fidesz rászervezte a békemenetet az ő nemzeti menetére!Az ember esze megáll,ennek nincs saját ötlete,szaladgál a futóbolond az országban,és Orbánt majmolja.Semmi baja nem volt a kormánnyal, amíg ki nem vágták,a felesége pedig ki nem hajította ezt a sehonnait,mint a macskát.A szarházit csak személyes bosszúvágy fűti,nem törődött a családjával,hol érdekli ezt a férget idegen emberek sorsa?Csak az a baj,hogy egyből akart a létra tetejére ugrani,nem ismerve a fokozatosság elvét.Ráadásul elmebeteg,kiállhatatlan,tele botrányokkal.Az ő lufija nem pukkadt ki,hanem szép lassan ereszt,de az ágrólszakadt ezt nem hajlandó tudomásul venni.Ezért lesz óriási a pofára esés áprilisban,ezért kell majd kényszerzubbonyban elvinni,mert a félkegyelmű elhitte magáról,hogy miniszterelnök lesz belőle.Qrva nagy pofon vár még Müszikére,a hullámok minden felől csapnak majd össze a feje fölött itthon,és a brüsszeli bordélyban.
Válasz erre
Dunhill67
2025. október 12. 18:53
pszcihopata puhapöcs
Válasz erre
satanistazsido
•••
2025. október 12. 18:52 Szerkesztve
Hajrá Tisza párt ! Majd szurkolni fogunk nektek jövőre is... hogy bekerüljetek a Parlamentbe ! Majd szorítani fogunk, hogy nektek is jöjjön össze az 1.3 millió Facebook követő, mint Orbánnak, és ne csak a töredéke!
Válasz erre
Szerintem
2025. október 12. 18:42
Mennyire gyerekesen komolytalan ez a magát államférfinek képzelő tiszafostos. Röhej, ahogy kétségbeesetten vergődik, ahogy a saját hazugság cunamijába gabalyodik.
Válasz erre
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!