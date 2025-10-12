Ft
Tisza Párt Dúró Dóra Lentulai Krisztián Magyar Péter telex Mandiner

Magyar Péter zokon vette Dúró Dóra szavait, de a Telex ezúttal is megkapta a magáét

2025. október 12. 16:39

A Mi Hazánk elnökhelyettese a Hotel Lentulaiban fejtette ki véleményét a Tisza Párt elnökéről, aki ismét helyretette a hozzá lojális ellenzéki portált.

2025. október 12. 16:39
null

Ezúttal sem tudott Magyar Péter kedvében járni a Telex: az ellenzéki portált most azért bírálta a Tisza Párt elnöke, mert egy viszonylag részletes cikkben összegezte, miről beszélt Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese a Mandiner műsorában. Dúró Dóra a Hotel Lentulai című műsorunk vendége volt, az ellenzéki politikus pedig nem csak a kormánnyal és a többi ellenzéki párttal szemben fogalmazott meg kritikát, de Magyar Péterről és a Tisza Pártról sem volt jó véleménnyel.

Dúró Dóra a műsorban kiemelte, globalista pártnak tartja a Tiszát, Magyar Péter pedig szerinte az Európai Bizottság globalista politikáját valósítaná meg Magyarországon. A politikus szerint sokatmondó az is, hogy Magyar távol maradt a szélsőbaloldali Ilaria Salis mentelmi jogáról szóló EP-szavazáson, ezzel segítve, hogy ne lehessen felelősségre vonni a az ártatlan magyarokkal szemben a nyílt utcán elkövetett antifa támadásokban való részvétele miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Dúró Dóra egyébként nem csak a Tisza Párt politikusairól beszélt kritikus hangvétellel, hanem a kormánypártról, sőt, magáról Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről is.

A Magyar Péterhez feltűnően lojális Telex ismét feldühítette az ellenzéki párt elnökét, amiért beszámolt Dúró Dóra véleményéről. Facebook-hozzászólásában ezt írta:

Magyar Péter Telex
Magyar Péter hozzászólása a Facebook-on
Forrás: Facebook/Képernyőfotó

A Telex újabb cikke felér egy bocsánatkéréssel

A Telex röviddel a Tisza Párt elnökének hozzászólását követően újabb cikket tett közzé Dúró Dóra Mandinernek adott interjújáról, amelyben gyakorlatilag Magyar Péter Facebook-bejegyzését idézték. Magyar szerint „így már mindenki számára világos lehet, hogy a Mi Hazánk nem akar kormányváltást. Épp ellenkezőleg, ők vagy kívülről, vagy belülről, de az orbáni hatalom részesei akarnak lenni”.

Az elmúlt időszakban szinte minden héten kihúzta a gyufát a magát függetlennek nevező Telex Magyar Péternél. A Tisza Párt elnökének néhány hete az sem tetszett, hogy a baloldali portál is hírt adott a Digitális Polgári Kör találkozóról, de a baloldali újságírók azért is megkapták a magukét, amiért – szintén a Mandiner műsorából – idézték Bayer Zsolt véleményét, ráadásul nem éppen objektíven és tárgyilagosan.

Magyar Péter régóta ellenségnek tekinti a kormánypárti lapokat, rendszeresen propagandának minősítve ezeket, 

de az ellenzéki portálokat is bírálja, amiért nem csak azokról a témákról számolnak be, amelyeket a Tisza Párt elnöke fontosnak tart. 

Mindezt úgy, hogy az ellenzéki sajtó szinte a kezdetektől egy emberként sorakozott fel az ellenzéki vezető mögött. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. október 12. 17:11
Egyre szűkebb lesz az a kör, amit Poloska újra és újra kezd..
Válasz erre
0
0
yazoo.tributary
2025. október 12. 17:02
Természetesen a Tisza egyesíti az összes magyart és ők minden államopolgárért teszik amit tesznek, és nincs olyan, hogy jobb- vagy baloldal. Viszont a szektavezért egy az egyben eldöntheti egy nem tetsző cikk alapján, hogy melyik sajtóorgánumot szántja be és hinti el sóval a tetemet. Akinek ez a kettőség eddig nem esett le, az vak és süket egyszerre.
Válasz erre
0
1
langyostiszasok
2025. október 12. 16:59
Kúró Dórával is vigyázni kell, azt sem szabad elhinni neki, amit kérdez, mert ő is ez ElKúró klán tagja, akik majd választáson - érdekes módon - majd szövetkezni fognak még akár magával az Ördöggel is, csak nehogy mégegyszer az Orbán és az ötödik FIDESZ 3/4 kerüljön hatalomra!
Válasz erre
1
2
Héja
2025. október 12. 16:52
M. Péter nevű pszichopata össze-vissza csapkod. Ritka ellenszenves figura.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!