Magyar Péter zokon vette Dúró Dóra szavait, de a Telex ezúttal is megkapta a magáét

Ezúttal sem tudott Magyar Péter kedvében járni a Telex: az ellenzéki portált most azért bírálta a Tisza Párt elnöke, mert egy viszonylag részletes cikkben összegezte, miről beszélt Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese a Mandiner műsorában. Dúró Dóra a Hotel Lentulai című műsorunk vendége volt, az ellenzéki politikus pedig nem csak a kormánnyal és a többi ellenzéki párttal szemben fogalmazott meg kritikát, de Magyar Péterről és a Tisza Pártról sem volt jó véleménnyel.

Dúró Dóra a műsorban kiemelte, globalista pártnak tartja a Tiszát, Magyar Péter pedig szerinte az Európai Bizottság globalista politikáját valósítaná meg Magyarországon. A politikus szerint sokatmondó az is, hogy Magyar távol maradt a szélsőbaloldali Ilaria Salis mentelmi jogáról szóló EP-szavazáson, ezzel segítve, hogy ne lehessen felelősségre vonni a az ártatlan magyarokkal szemben a nyílt utcán elkövetett antifa támadásokban való részvétele miatt.