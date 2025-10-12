Magyar Péter zokon vette Dúró Dóra szavait, de a Telex ezúttal is megkapta a magáét

Ha Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat, ártatlan emberek félholtra verését is eltűri?
Sorsdöntő szavazás volt az Európai Parlamentben, a Tisza vezér pedig döntött. Kovács András írása.
A Mi Hazánk elnökhelyettese a Hotel Lentulaiban fejtette ki véleményét a Tisza Párt elnökéről, aki ismét helyretette a hozzá lojális ellenzéki portált.
Ezúttal sem tudott Magyar Péter kedvében járni a Telex: az ellenzéki portált most azért bírálta a Tisza Párt elnöke, mert egy viszonylag részletes cikkben összegezte, miről beszélt Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese a Mandiner műsorában. Dúró Dóra a Hotel Lentulai című műsorunk vendége volt, az ellenzéki politikus pedig nem csak a kormánnyal és a többi ellenzéki párttal szemben fogalmazott meg kritikát, de Magyar Péterről és a Tisza Pártról sem volt jó véleménnyel.
Dúró Dóra a műsorban kiemelte, globalista pártnak tartja a Tiszát, Magyar Péter pedig szerinte az Európai Bizottság globalista politikáját valósítaná meg Magyarországon. A politikus szerint sokatmondó az is, hogy Magyar távol maradt a szélsőbaloldali Ilaria Salis mentelmi jogáról szóló EP-szavazáson, ezzel segítve, hogy ne lehessen felelősségre vonni a az ártatlan magyarokkal szemben a nyílt utcán elkövetett antifa támadásokban való részvétele miatt.
Dúró Dóra egyébként nem csak a Tisza Párt politikusairól beszélt kritikus hangvétellel, hanem a kormánypártról, sőt, magáról Orbán Viktorról és Gyurcsány Ferencről is.
A Magyar Péterhez feltűnően lojális Telex ismét feldühítette az ellenzéki párt elnökét, amiért beszámolt Dúró Dóra véleményéről. Facebook-hozzászólásában ezt írta:
A Telex röviddel a Tisza Párt elnökének hozzászólását követően újabb cikket tett közzé Dúró Dóra Mandinernek adott interjújáról, amelyben gyakorlatilag Magyar Péter Facebook-bejegyzését idézték. Magyar szerint „így már mindenki számára világos lehet, hogy a Mi Hazánk nem akar kormányváltást. Épp ellenkezőleg, ők vagy kívülről, vagy belülről, de az orbáni hatalom részesei akarnak lenni”.
Az elmúlt időszakban szinte minden héten kihúzta a gyufát a magát függetlennek nevező Telex Magyar Péternél. A Tisza Párt elnökének néhány hete az sem tetszett, hogy a baloldali portál is hírt adott a Digitális Polgári Kör találkozóról, de a baloldali újságírók azért is megkapták a magukét, amiért – szintén a Mandiner műsorából – idézték Bayer Zsolt véleményét, ráadásul nem éppen objektíven és tárgyilagosan.
Magyar Péter régóta ellenségnek tekinti a kormánypárti lapokat, rendszeresen propagandának minősítve ezeket,
de az ellenzéki portálokat is bírálja, amiért nem csak azokról a témákról számolnak be, amelyeket a Tisza Párt elnöke fontosnak tart.
Mindezt úgy, hogy az ellenzéki sajtó szinte a kezdetektől egy emberként sorakozott fel az ellenzéki vezető mögött.
A Tisza Párt vezetője szombat délután óta aktívan kivan, igyekszik rendre utasítani az ellenzéki újságírókat.
A Tisza Párt elnöke most sem kímélte a „baráti sajtót”.
