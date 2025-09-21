Ft
09. 21.
vasárnap
Telex Origo Tisza Párt Bayer Zsolt műsor Magyar Péter komment Deák Dániel

Magyar Péter teljesen elszabadult: „csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik”

2025. szeptember 21. 16:15

A Tisza Párt vezetője szombat délután óta aktívan kivan, igyekszik rendre utasítani az ellenzéki újságírókat.

2025. szeptember 21. 16:15
null

A Mandiner Hotel Lentulai műsorának legutóbbi vendége Bayer Zsolt publicista volt. Lentulai Krisztián kollégánk műsorát a Telex is szemlézte. Írásuknak azt a címet adták, hogy 

Bayer Zsolt már ott tart, hogy tulajdonképpen Horn Gyula és Gyurcsány Ferenc is jobb volt, mint Magyar Péter”.

Természetesen ez szemet szúrt Magyar Péternek,  – aki szemmel láthatóan még nem heverte ki a szombati DPK gyűlés sikerét –, és azt kommentálta a portál bejegyzése alá, hogy 

a Telex többet hozza a gyűlölködő, uszító orbáni propagandát, mint az origo és a mandiner együtt. Nice”.

Ezt a hozzászólást Ceglédi Zoltán is kiszúrta, és úgy reagált rá közösségi oldalán, „Már megint nem volt elég tiszás a Telex Magyar Péternek”.

Az elemző egy másik kommentben azt is hozzátette, hogy „micsoda dráma ez: csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, igazi belemenős b@sztatást a Bayer-Lentulai páros ellen– erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik. Nice”.

De Ceglédi a tőle megszokott stílusban azt is megjegyezte, hogy 

KORMÁNYON BIZTOS MÁS LESZ”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szombaton arról írt, hogy a Tisza belső ügyeire rálátó informátora megsúgta neki, hogy Magyar Péter nagyon ideges lett a DPK találkozó sikere kapcsán. Folyamatosan követte az élő közvetítést, és kommentelgetett az ellenzéki orgánumok tudósításai alatt is.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 11 komment

Sorrend:
robertdenyiro
2025. szeptember 21. 16:52
Ez vicces. Hehehe.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. szeptember 21. 16:41
Nna,kiderült,hogy MP nemcsak a gatyájába szarik bele.😂😂😂
Válasz erre
4
0
meteor
•••
2025. szeptember 21. 16:35 Szerkesztve
Most képzeljük el hogy viselkedhetett ez a csávó a családjával a négy fal között ha nyilvánosan ilyeneket művel. Nem is értem V.J.-t hogy viselte el egy hónapnál tovább.
Válasz erre
6
0
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 21. 16:34
Azt írja MP, hogy nice,------- a bleeeee-t a büdös-szájú, agyhalott csápolóinak tartogatja.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!