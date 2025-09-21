Magyar Péter teljesen elszabadult: „csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik”

„Egyszer rontunk, és vége van mindennek!” – Bayer Zsolt | Hotel Lentulai
A Hotel Lentulai vendége Bayer Zsolt volt.
A Tisza Párt vezetője szombat délután óta aktívan kivan, igyekszik rendre utasítani az ellenzéki újságírókat.
A Mandiner Hotel Lentulai műsorának legutóbbi vendége Bayer Zsolt publicista volt. Lentulai Krisztián kollégánk műsorát a Telex is szemlézte. Írásuknak azt a címet adták, hogy
Bayer Zsolt már ott tart, hogy tulajdonképpen Horn Gyula és Gyurcsány Ferenc is jobb volt, mint Magyar Péter”.
Természetesen ez szemet szúrt Magyar Péternek, – aki szemmel láthatóan még nem heverte ki a szombati DPK gyűlés sikerét –, és azt kommentálta a portál bejegyzése alá, hogy
a Telex többet hozza a gyűlölködő, uszító orbáni propagandát, mint az origo és a mandiner együtt. Nice”.
Ezt a hozzászólást Ceglédi Zoltán is kiszúrta, és úgy reagált rá közösségi oldalán, „Már megint nem volt elég tiszás a Telex Magyar Péternek”.
Az elemző egy másik kommentben azt is hozzátette, hogy „micsoda dráma ez: csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, igazi belemenős b@sztatást a Bayer-Lentulai páros ellen– erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik. Nice”.
De Ceglédi a tőle megszokott stílusban azt is megjegyezte, hogy
KORMÁNYON BIZTOS MÁS LESZ”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szombaton arról írt, hogy a Tisza belső ügyeire rálátó informátora megsúgta neki, hogy Magyar Péter nagyon ideges lett a DPK találkozó sikere kapcsán. Folyamatosan követte az élő közvetítést, és kommentelgetett az ellenzéki orgánumok tudósításai alatt is.
Nyitókép: Képernyőfotó
