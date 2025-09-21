Magyar Péter teljesen elszabadult: „csinál a telex egy 100%-ban ellenzéki cikket, erre akinek az érdekében állna, az odajön, és beleszarik”

A Mandiner Hotel Lentulai műsorának legutóbbi vendége Bayer Zsolt publicista volt. Lentulai Krisztián kollégánk műsorát a Telex is szemlézte. Írásuknak azt a címet adták, hogy

Bayer Zsolt már ott tart, hogy tulajdonképpen Horn Gyula és Gyurcsány Ferenc is jobb volt, mint Magyar Péter”.

Természetesen ez szemet szúrt Magyar Péternek, – aki szemmel láthatóan még nem heverte ki a szombati DPK gyűlés sikerét –, és azt kommentálta a portál bejegyzése alá, hogy

a Telex többet hozza a gyűlölködő, uszító orbáni propagandát, mint az origo és a mandiner együtt. Nice”.

Ezt a hozzászólást Ceglédi Zoltán is kiszúrta, és úgy reagált rá közösségi oldalán, „Már megint nem volt elég tiszás a Telex Magyar Péternek”.