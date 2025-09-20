Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter telex agresszió

Magyar Péter olyan ideges lett a DPK miatt, hogy egyből neki is ment a Telexnek

2025. szeptember 20. 17:29

A Tisza Párt elnöke most sem kímélte a „baráti sajtót”.

2025. szeptember 20. 17:29
null

Magyar Péter nem fogadta jó szívvel, hogy még a baloldali sajtó is beszámolt az első Digitális Polgári Kör találkozóról.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza Párt elnöke egy kommentben ment neki a Telexnek a Facebookon, amelyet alább olvashatnak:

Forrás: Facebook

A DKP első nagyszabású gyűlésére szeptember 20-án, Budapesten, a Papp László Sportarénában kerül sor. Az eseményt a Mandiner déltől élőben közvetíti. A miniszterelnök mellett Lázár János és Kocsis Máté is színpadra lép, a programot pedig koncertek és pódiumbeszélgetések színesítik. A Mandiner exkluzív interjúkkal is készül – kövesse velünk a rendezvényt!

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kétes
2025. szeptember 20. 19:46
Az is a show része, hogy pöcsfej peti ugat és pöröl az őt támogató sajtóval.
Válasz erre
0
0
rejszmano
2025. szeptember 20. 19:22
"Velkey György László a Tisza Párt új kabinetfőnöke – jelentette be Magyar Péter a Bethesda Gyermekkórháznál. A kabinetfőnök a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának, Velkey Györgynek a fia. Az idősebb Velkey 2011-től a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője volt, 2014-ben majdnem egészségügyi államtitkár lett, vezette a Kórházszövetséget, nemrég pedig belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe. Magyar Péter a Telex tudósítása szerint a bejelentéskor meg is jegyezte a Bethesda főigazgatójára utalva, hogy „kicsit pikáns a helyszín”. Velkey a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) szociológia, valamint magyar nyelv- és irodalomtudomány szakán végzett, majd a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezett doktori fokozatot. Tanult továbbá a római La Sapienza egyetemen is, de Párizsban, az Université Paris-Est Marne-la-Vallée-n, és a Paris 8 egyetemen is. Vezette továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Colle­giumot."
Válasz erre
1
0
Hangillat
2025. szeptember 20. 18:46
A folyami hablegény adomány szappanhab düh-tajtékot vet; talán az EU-s támogatástól megvont kórházakban. Pénzszívó ágyi poloska chip.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 20. 18:45
MP a brusszeli fizetese fele jotekony celra megy OV zsebre teszi az egeszet, habar minden rokona milliardos
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!