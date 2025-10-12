Ft
10. 12.
vasárnap
Erdély Kolozsvár Orbán Viktor RMDSZ

„Nem megyünk mi innen el” – most már 4,5 millióan tudják (VIDEÓ)

2025. október 12. 16:35

Mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi a hétvégén. A miniszterelnök videója tarolt a közösségi médiában.

2025. október 12. 16:35
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Kolozsvárról posztolt egy rendhagyó videót még pénteken. A videón látható, hogy a miniszterelnök dalra fakad a kolozsvári Rhédey kávézóban, ami valósággal letarolta a közösségi médiát:

csak a Facebookon vasárnap délutánig már több mint 4,5 millióan látták.

A miniszterelnök hétvégén a Kolozsvár melletti, Kolozs megyei Zsukiménesben, az RMDSZ 17. kongresszusán mondott beszédet, amelyen Nicușor Dan, Románia államfője is részt vett. A miniszterelnök erdélyi látogatását hatalmas médiaérdeklődés kísérte, ami azon a videón is látható, amelyet a TikTok-oldalára töltöttek fel. 

@viktor_a_tiktokon Zajlik az élet #orbanviktor #miniszterelnok #sajtó #kérdés #interjú ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A kongresszust követően a Mandiner exkluzív interjút készített Orbán Viktorral és Lázár Jánossal, amelyet ITT tekinthetnek meg.

A miniszterelnököt övező hatalmas érdeklődés láthatóan nem volt jó hatással Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére, hiszen feltűnően sokat foglalkozott Orbán Viktor személyével a Facebook-oldalán.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ebben az is szerepet játszott, hogy a miniszterelnök videóját már milliók látták, valamint az, hogy a pesterzsébeti piacon jóval többen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, mint a Tisza Párt tagjaira, akik csak irigykedve figyelték Orbán Viktort, amikor bejelentette, hogy elkezdődik az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.  

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

kbexxx
2025. október 12. 16:55
Az államférfi így működik harcol .,kitart.,küzd.meggyözni kész. Stb Pipaljuk.ji melyik illik az ellenzék jelöltjére. Megtéveszt,hazudik,elárul ,lázit fenyeget stb..
Grogu
2025. október 12. 16:50
Van baj
nuevoreynuevaley
2025. október 12. 16:40
Ork ban teljesen rottyon van, habar kemenyen megdolgozott erte Nem fogja megerni a 70et
