„Nem megyünk mi innen el” – most már 4,5 millióan tudják (VIDEÓ)

EXKLUZÍV: Orbán Viktort és Lázár Jánost kérdeztük az RMDSZ kongresszusán (VIDEÓ!)
Az RMDSZ kongresszusán az eseményre érkezők mellett Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János minisztert kérdeztük. Riportunk Zsukiménesből.
Mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi a hétvégén. A miniszterelnök videója tarolt a közösségi médiában.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Kolozsvárról posztolt egy rendhagyó videót még pénteken. A videón látható, hogy a miniszterelnök dalra fakad a kolozsvári Rhédey kávézóban, ami valósággal letarolta a közösségi médiát:
csak a Facebookon vasárnap délutánig már több mint 4,5 millióan látták.
A miniszterelnök hétvégén a Kolozsvár melletti, Kolozs megyei Zsukiménesben, az RMDSZ 17. kongresszusán mondott beszédet, amelyen Nicușor Dan, Románia államfője is részt vett. A miniszterelnök erdélyi látogatását hatalmas médiaérdeklődés kísérte, ami azon a videón is látható, amelyet a TikTok-oldalára töltöttek fel.
A kongresszust követően a Mandiner exkluzív interjút készített Orbán Viktorral és Lázár Jánossal, amelyet ITT tekinthetnek meg.
A miniszterelnököt övező hatalmas érdeklődés láthatóan nem volt jó hatással Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére, hiszen feltűnően sokat foglalkozott Orbán Viktor személyével a Facebook-oldalán.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ebben az is szerepet játszott, hogy a miniszterelnök videóját már milliók látták, valamint az, hogy a pesterzsébeti piacon jóval többen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, mint a Tisza Párt tagjaira, akik csak irigykedve figyelték Orbán Viktort, amikor bejelentette, hogy elkezdődik az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
