„Nem megyünk mi innen el” – most már 4,5 millióan tudják (VIDEÓ)

A kongresszust követően a Mandiner exkluzív interjút készített Orbán Viktorral és Lázár Jánossal, amelyet ITT tekinthetnek meg.

A miniszterelnököt övező hatalmas érdeklődés láthatóan nem volt jó hatással Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére, hiszen feltűnően sokat foglalkozott Orbán Viktor személyével a Facebook-oldalán.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ebben az is szerepet játszott, hogy a miniszterelnök videóját már milliók látták, valamint az, hogy a pesterzsébeti piacon jóval többen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, mint a Tisza Párt tagjaira, akik csak irigykedve figyelték Orbán Viktort, amikor bejelentette, hogy elkezdődik az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala