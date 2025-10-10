EXKLUZÍV: Orbán Viktort és Lázár Jánost kérdeztük az RMDSZ kongresszusán (VIDEÓ!)

Hont András esete a Szeretetországgal: egyre agresszívabbá válik az eltörléskultúra
A gyalázkodó kommentáradat célja mindenképpen az áldozat elhallgattatása.
Az RMDSZ kongresszusán az eseményre érkezők mellett Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János minisztert kérdeztük. Riportunk Zsukiménesből.
Orbán Viktort, Lázár Jánost és Zsigmond Barna Pált Magyar Péter azon kijelentéséről kérdeztük, miszerint Erdély „román föld”.
A kongresszusra érkezőket ezenfelül Gáspárik Attila erdélyi magyar közszereplő mondatairól faggattuk, aki a Müncheni Tisza Szigetnél arról beszélt: Trianonban Magyarország régi álma valósult meg, a határon túli magyaroknak pedig nem kéne a magyarországi választáson szavazniuk.
Hogy miként reagált a miniszterelnök, és hogyan válaszoltak az RMDSZ kongresszusára érkezők a tiszás kijelentésekre, az a videóból kiderül.
