10. 10.
péntek
EXKLUZÍV: Orbán Viktort és Lázár Jánost kérdeztük az RMDSZ kongresszusán (VIDEÓ!)

2025. október 10. 15:01

Az RMDSZ kongresszusán az eseményre érkezők mellett Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János minisztert kérdeztük. Riportunk Zsukiménesből.

2025. október 10. 15:01
null

Orbán Viktort, Lázár Jánost és Zsigmond Barna Pált Magyar Péter azon kijelentéséről kérdeztük, miszerint Erdély „román föld”.

A kongresszusra érkezőket ezenfelül Gáspárik Attila erdélyi magyar közszereplő mondatairól faggattuk, aki a Müncheni Tisza Szigetnél arról beszélt: Trianonban Magyarország régi álma valósult meg, a határon túli magyaroknak pedig nem kéne a magyarországi választáson szavazniuk.

Hogy miként reagált a miniszterelnök, és hogyan válaszoltak az RMDSZ kongresszusára érkezők a tiszás kijelentésekre, az a videóból kiderül.

Nézze vissza riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

dundi-fan3
2025. október 10. 15:50
Én azt kérdeztem volna meg, tőlük, hogy nem kéne-e már megállítani a folyamatos ukrán provokációt, és egy nagyot odacsapni nekik az ötezer (!!!) fős honvéd harcoló alakulattal? Be kéne vennünk kárpátalját!
nogradi
2025. október 10. 15:38
Brutálisan összeomlott a fideszes kommunikációs csodafegyver Harcosok órája nézettsége -96%
google-2
2025. október 10. 15:31
Már megint igaza van Orbánnak, hagyjuk a rossz dolgokat a TSZ-re, Gasparikokra, Borókákra, menetrendszerűen előállnak úgy is az ilyesmikkel.
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK
2025. október 10. 15:29
Jaaaj de jóó! Tapsikolnak a közmunkások meg az összeszerelő munkások! Milliárdos tolvajoknak ajvékolnak! A minimálbéren tartott magyar marha nem veszi észre, hogy már az összes politikus milliomos vagy milliárdos, csak a szavazógép keresi a minimálbért. Magyar Péter, Orbán, Lázár és Szijjártó, az összes milliárdos ti aberrált balfaszok! Tapsoljatok nekik szolgák! Mi itt Németországban havi 4000 Eurót keresünk, ti a putri Magyarországon meg havi 400 000 forintot. A tej és a kenyér és a csemegeáru itt ugyanannyiba kerül mint Magyarországon, a tonhal viszont kétszer annyiba kerül nálatok, mint itt Németországban. Kérdés: Hogy lehettek ennyire hülyék, hogy tapsikoltok a kétévenkénti 10 százalékos minimálbér emelésnek, miközben az infláció kétszer annyit elvisz??? Hogyan lehettek ennyire hülyék magyarok? Vicc.. 😂😂
