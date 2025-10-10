EXKLUZÍV: Orbán Viktort és Lázár Jánost kérdeztük az RMDSZ kongresszusán (VIDEÓ!)

Orbán Viktort, Lázár Jánost és Zsigmond Barna Pált Magyar Péter azon kijelentéséről kérdeztük, miszerint Erdély „román föld”.

A kongresszusra érkezőket ezenfelül Gáspárik Attila erdélyi magyar közszereplő mondatairól faggattuk, aki a Müncheni Tisza Szigetnél arról beszélt: Trianonban Magyarország régi álma valósult meg, a határon túli magyaroknak pedig nem kéne a magyarországi választáson szavazniuk.

Hogy miként reagált a miniszterelnök, és hogyan válaszoltak az RMDSZ kongresszusára érkezők a tiszás kijelentésekre, az a videóból kiderül.