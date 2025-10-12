Magyar Péter egész hétvégén a Facebookon tombolt – az elemző elárulta, miért

A hétvégén egyébként több, Magyar Péter által terjesztett mítosz is megdőlt. Deák Dániel felidézte, hogy Orbán Viktor erdélyi videóját már több mint négy és fél millióan nézték meg, a pesterzsébeti piacon pedig jóval többen voltak rá kíváncsiak, mint a Tisza Párt tagjaira, akik csak irigykedve figyelték Orbán Viktort, amikor a miniszterelnök bejelentette, hogy elkezdődik az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.
Mindezek fényében nem csoda, hogy nem volt jó hétvégéje Magyar Péternek, aki végig Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva”
– zárta bejegyzését Deák Dániel.