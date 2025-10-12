Magyar Péter egész hétvégén a Facebookon tombolt – az elemző elárulta, miért

A hétvégén a szokásosnál is aktívabb és agresszívebb volt a Facebookon Magyar Péter – világított rá Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Deák Dániel közösségi oldalán azt is elárulta, hogy miért eshetett pánikba a Tisza Párt elnöke. Az elemző szerint a Tisza belső ügyeire rálátó informátorai megerősítették, hogy

a párt saját belső felmérései szerint is megtorpant és csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága.

Ennek fő okai között szerepelnek egyebek mellett

a párt adóemelési terveinek nyilvánosságra kerülése,

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya, valamint

az ukrán adatszivárgási ügy, amelynek keretében több ezer Tisza-szimpatizáns személyes adata kerülhetett Ukrajnába.

Kiderült továbbá, hogy az alkalmazást egy ukrán cég fejleszthette a párt számára.