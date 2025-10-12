Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor Deák Dániel

Magyar Péter egész hétvégén a Facebookon tombolt – az elemző elárulta, miért

2025. október 12. 15:48

Orbán Viktor az interneten is, és az emberek között is tarol.

2025. október 12. 15:48
Magyar Péter

A hétvégén a szokásosnál is aktívabb és agresszívebb volt a Facebookon Magyar Pétervilágított rá Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Deák Dániel közösségi oldalán azt is elárulta, hogy miért eshetett pánikba a Tisza Párt elnöke. Az elemző szerint a Tisza belső ügyeire rálátó informátorai megerősítették, hogy

a párt saját belső felmérései szerint is megtorpant és csökkenésnek indult a Tisza támogatottsága.

Ennek fő okai között szerepelnek egyebek mellett

Kiderült továbbá, hogy az alkalmazást egy ukrán cég fejleszthette a párt számára.

Az elemző hozzátette, hogy az elmúlt hetek botrányait tetézi, hogy az emberek nem tudják elképzelni Magyar Péterről, hogy képes lenne kormányozni, ráadásul a csapata is meglehetősen szedett-vedett.

A hétvégén egyébként több, Magyar Péter által terjesztett mítosz is megdőlt. Deák Dániel felidézte, hogy Orbán Viktor erdélyi videóját már több mint négy és fél millióan nézték meg, a pesterzsébeti piacon pedig jóval többen voltak rá kíváncsiak, mint a Tisza Párt tagjaira, akik csak irigykedve figyelték Orbán Viktort, amikor a miniszterelnök bejelentette, hogy elkezdődik az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.

Mindezek fényében nem csoda, hogy nem volt jó hétvégéje Magyar Péternek, aki végig Orbán Viktor gyalázásával volt elfoglalva”

– zárta bejegyzését Deák Dániel.

nyafika
2025. október 12. 17:12
Kérdezzetek egy vérbeli pszichiátert, már két kézzel írná a beutalót valamelyik gyogyóba...
nyafika
2025. október 12. 17:10
Telefont rabolt...még jó, hogy nem ez az indok. Mert az már tényleg az óvodás gügyögés szint. Durvább a minősített hazaárulás bűntette. Btk. pontosan leírja.
nedudgi
•••
2025. október 12. 16:43 Szerkesztve
Arra adjon magyarázatot, hogy a villamosmegállóban mi volt az a barna folt a nadrágján! :)
Héja
2025. október 12. 16:38
M. Péter Gyurcsányt is lepipálva gyalázkodik. Nem normális ez a fickó. Kínjának kocsmai stílusa megnevettet. Botrányai nem jöttek be, egész társadalmi rétegeket haragított magára.
