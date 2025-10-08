Ruszin-Szendi Romulusz pisztollyal az oldalán győzködte a nyugdíjasokat, hogy a fiatalok kedvéért szavazzanak a Tiszára

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa a hajdúsámsoni fórumon pisztollyal az oldalán arról beszélt, hogy az idősebb választóknak a rövidebb várható élettartamuk miatt a fiatalok elvárásainak megfelelően kellene szavazniuk. A nyugdíjasokat a fórumon

idősállománynak” nevezte, és arra buzdította őket, hogy támogassák a Tisza Pártot.

Az Ellenpont portál szerint Ruszin-Szendi így szólt az idősebb választókhoz: „Amikor a fiatalok pedig azt mondják, hogy Papi, Mami, ez az én jövőm, legyél velünk még nagyon sokáig, de a számok nagysága miatt valószínűleg én tovább leszek ezen a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem jó.”