Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz pisztoly Tisza Párt idősállomány

Ruszin-Szendi Romulusz pisztollyal az oldalán győzködte a nyugdíjasokat, hogy a fiatalok kedvéért szavazzanak a Tiszára

2025. október 08. 14:42

A Tisza Párt szakpolitikusa a hajdúsámsoni fórumon a nyugdíjasokat „idősállománynak” nevezte.

2025. október 08. 14:42
null

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa a hajdúsámsoni fórumon pisztollyal az oldalán arról beszélt, hogy az idősebb választóknak a rövidebb várható élettartamuk miatt a fiatalok elvárásainak megfelelően kellene szavazniuk. A nyugdíjasokat a fórumon 

idősállománynak” nevezte, és arra buzdította őket, hogy támogassák a Tisza Pártot.

Az Ellenpont portál szerint Ruszin-Szendi így szólt az idősebb választókhoz: „Amikor a fiatalok pedig azt mondják, hogy Papi, Mami, ez az én jövőm, legyél velünk még nagyon sokáig, de a számok nagysága miatt valószínűleg én tovább leszek ezen a földön. Szavazz úgy, ahogy nekem jó.”

Ezt is ajánljuk a témában

A fórumon készült felvételt azóta törölték, de az Ellenpontnak sikerült megszereznie. A képsorokon jól látható, hogy a politikus pisztolytáskával az oldalán győzködi az időseket a párt támogatására, miközben a nyugdíjasokat „idősállománynak” nevezi.

Ismert: az esetet követően a rendőrség kivonult Ruszin-Szendi otthonához, lefoglalta fegyverét, és visszavonta fegyverviselési engedélyét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. október 08. 16:14
Ezt az elmebeteg lázítót csak egy hátulról ütközésig feltolt Kalasnyikov tudná meggyógyítani.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. október 08. 16:12
A fiataloknak, de bárkinek miért lenne érdeke az ország teljes kivéreztetése, Ukrajna érdekében? Miért lenne érdekük a rezsicsökkentés, a családsegítő, a lakáshoz jutást könnyítő jóléti intézkedések eltörlése és helyette a brutális adóemelések? Miért lenne érdekük a migrik beengedése és a más országokból kvóta szerinti betelepítése? Miért lenne érdekük a gyerekek pedofil genderbuzultatásának intézményesítése? Valamelyik balfasz ki is fejthetné, hogy ezek milyen személyes érdeke? Mit remél, mi lenne neki jobb ezektől?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 08. 15:51
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, Otthon Start stb.
Válasz erre
2
0
szantofer
2025. október 08. 15:30
Na még egyszer. Fegyverrel járt Romulusz? Nagy dolog!? Nem olyan régen még az ország egész fegyverarzenálját bízta rá a fidesz kormány. Ja, és 200 000 magyar katona életét. Államtitkokat, hadi titkokat, NATO titkokat bíztak rá, terroristák ellen harcolni küldték Afganisztánba és Irakba, vezető beosztásba, ahol ki tudja hány muszlim szarházinak lépett a tyúkszemére. Jobb helyeken az ilyen emberek életük végéig védelmet kapnak, itt meg azt sem engedik neki, hogy saját magát megvédje. Nem véletlenül adták neki azt a fegyverviselési engedélyt, és ha nem áll a Tisza mellé, soha senki el nem veszi tőle. De hát ebben az országban csak a hová tartozás számít, minden más mellékes.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!