„Egy gorillaorgiáról szakadtál le...” – Bayer nekiment Puzsérnak, aki szerint a nyugdíjasok halála hozza el a Fidesz bukását

2025. október 01. 14:44

Puzsér Róbert, a Tisza Párt egyik legaktívabb támogatója szerint a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leválthatják a Fideszt.

2025. október 01. 14:44
Puzsér Róbert, a Tisza Párt egyik legaktívabb támogatója a Válasz Online szeptemberi podcastjában arról beszélt, hogy a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leválthatják a Fideszt – írja az Origo

Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép”

– fogalmazott a baloldali publicista, aki korábban többször is kinyilvánította, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot az utolsó töltényig támogatni fogja. Puzsér szerint a fiatalabb generációk belépése a választói körbe a politikai fordulat kulcsa lehet, miközben a nyugdíjasok halála előnyt biztosíthat a Tisza Pártnak.

Bayer Zsolt a Magyar Nemzeten közzétett írásában élesen reagált Puzsér kijelentéseire. Szóról szóra így fogalmazott: „Milyen ismerős gondolatmenet. Mármint hogy valakiknek mindenképpen meg kell halniuk, hogy eljöjjön a szép új világ. És innen már csak egy ugrás, hogy ha nem akaródzik meghalniuk az illetékeseknek, akkor majd segítünk nekik. Igaz, Puzsér?”

Amúgy neked vannak szüleid, nagyszüleid? Vagy egy gorillaorgiáról szakadtál le valahogy… És még egy amúgy: nincs kedved neked »elhalni«?”

– tette fel a kérdéseket Bayer Zsolt. 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

 

nemecsekerno-007-01
•••
2025. október 01. 16:19 Szerkesztve
Zárjuk már el ezt az elmebeteg faszt. Ragaszgasson színes papírdarabokat.
Válasz erre
2
0
XTRO
2025. október 01. 16:17
Ne sértegesd a gorillákat 🤣 Minden szava találat. Bayer úr, köszönjük , 10/10 mint mindig.
Válasz erre
1
0
cinkegolyó
2025. október 01. 16:10
Pedig ennek sincs már sok hátra a nyugdíjas korig, vagy csak úgy néz ki, a festett haja ellenére is eléggé hervadt.
Válasz erre
1
0
fintaj-2
•••
2025. október 01. 15:50 Szerkesztve
Az idő helyre tesz mindent, Puzsért is! Aki ma fiatal, az holnap, holnapután középkorú, megjön az esze, de Puzsér logikájával Puzsér holnap, holnapután eltakarítandó öreg lehet.
Válasz erre
2
0
