„Egy gorillaorgiáról szakadtál le...” – Bayer nekiment Puzsérnak, aki szerint a nyugdíjasok halála hozza el a Fidesz bukását

Orbán Viktor videóüzenetben árult el kulcsfontosságú részleteket: ennek minden nyugdíjas örülni fog (VIDEÓ)
„Pontos elszámolás, hosszú barátság” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Puzsér Róbert, a Tisza Párt egyik legaktívabb támogatója szerint a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leválthatják a Fideszt.
Puzsér Róbert, a Tisza Párt egyik legaktívabb támogatója a Válasz Online szeptemberi podcastjában arról beszélt, hogy a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leválthatják a Fideszt – írja az Origo.
Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép”
– fogalmazott a baloldali publicista, aki korábban többször is kinyilvánította, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot az utolsó töltényig támogatni fogja. Puzsér szerint a fiatalabb generációk belépése a választói körbe a politikai fordulat kulcsa lehet, miközben a nyugdíjasok halála előnyt biztosíthat a Tisza Pártnak.
Bayer Zsolt a Magyar Nemzeten közzétett írásában élesen reagált Puzsér kijelentéseire. Szóról szóra így fogalmazott: „Milyen ismerős gondolatmenet. Mármint hogy valakiknek mindenképpen meg kell halniuk, hogy eljöjjön a szép új világ. És innen már csak egy ugrás, hogy ha nem akaródzik meghalniuk az illetékeseknek, akkor majd segítünk nekik. Igaz, Puzsér?”
Amúgy neked vannak szüleid, nagyszüleid? Vagy egy gorillaorgiáról szakadtál le valahogy… És még egy amúgy: nincs kedved neked »elhalni«?”
– tette fel a kérdéseket Bayer Zsolt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Pontos elszámolás, hosszú barátság” – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka