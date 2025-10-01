„Egy gorillaorgiáról szakadtál le...” – Bayer nekiment Puzsérnak, aki szerint a nyugdíjasok halála hozza el a Fidesz bukását

Puzsér Róbert, a Tisza Párt egyik legaktívabb támogatója a Válasz Online szeptemberi podcastjában arról beszélt, hogy a demográfiai folyamatok miatt legkésőbb 2030-ra leválthatják a Fideszt – írja az Origo.

Még egy nyugdíjas nemzedék elhal, még egy fiatal nemzedék választókorba lép”

– fogalmazott a baloldali publicista, aki korábban többször is kinyilvánította, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot az utolsó töltényig támogatni fogja. Puzsér szerint a fiatalabb generációk belépése a választói körbe a politikai fordulat kulcsa lehet, miközben a nyugdíjasok halála előnyt biztosíthat a Tisza Pártnak.

Bayer Zsolt a Magyar Nemzeten közzétett írásában élesen reagált Puzsér kijelentéseire. Szóról szóra így fogalmazott: „Milyen ismerős gondolatmenet. Mármint hogy valakiknek mindenképpen meg kell halniuk, hogy eljöjjön a szép új világ. És innen már csak egy ugrás, hogy ha nem akaródzik meghalniuk az illetékeseknek, akkor majd segítünk nekik. Igaz, Puzsér?”