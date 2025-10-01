Ft
Orbán Viktor videóüzenetben árult el kulcsfontosságú részleteket: ennek minden nyugdíjas örülni fog (VIDEÓ)

2025. október 01. 11:38

„Pontos elszámolás, hosszú barátság” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

2025. október 01. 11:38
null

Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetben fordult a nyugdíjasokhoz, hangsúlyozva, hogy készülnek az utolsó simítások a 2025. novemberi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. A miniszterelnök elmondta, hogy az infláció magasabb lett, mint korábban jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor megszokott módon megemelik.

Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy minden nyugdíjas megkapja, ami jár, és reményei szerint már novemberben hozzájutnak az átlagosan 51 ezer forintos összeghez. A miniszterelnök kiemelte, hogy Európában sok helyen spórolni kényszerülnek a nyugdíjak emelése helyett, mert a pénzeket Ukrajnába irányítják. 

„Ha Ukrajnában van a pénzed, nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár” – mondta Orbán Viktor, aki az idősek napja alkalmából is köszöntötte a nyugdíjasokat.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

akkkkorki
2025. október 01. 12:02
Aki nem erre az emberre szavaz az a magyarság hithű ellensége!!!!!! Hogy lehetne kiszűrni az áradó gecziket a fészbukról meg a tünciken résztvevő mocskos Fideszezők közül, már csak azért mert ezeknek a nedves bugyijú kommunista közcsavar nyanyáknak egy fillér nem jár!!!! Jómagam is ismerek komcsi mamikat akik bőszen kiabálják: Áradjon és Mocskos Fidesz! Felháborító, hogy ezek is kapnak 13. havit, nyugdíj emelést meg még ezt is. De egyik sem küldi vissza, ez a bicskanyitogató a sztoriban!!! Phöjjj! Köp!
survivor
2025. október 01. 11:56
NYUGDÍJASKÉNT ANYAGILAG JOBBAN ÉLEK , MINT DOLGOZÓKÉNT ÉLTEM. Tanúsítom ! Orbán u Ahbar ! :-) :-)))
chief Bromden
2025. október 01. 11:47
"a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből" Mi az hogy, nagyon is. :( Köszönjük az éltetést!
csulak
2025. október 01. 11:46
Koszonjuk szepen ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
