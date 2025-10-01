Orbán Viktor videóüzenetben árult el kulcsfontosságú részleteket: ennek minden nyugdíjas örülni fog (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetben fordult a nyugdíjasokhoz, hangsúlyozva, hogy készülnek az utolsó simítások a 2025. novemberi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. A miniszterelnök elmondta, hogy az infláció magasabb lett, mint korábban jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor megszokott módon megemelik.

Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy minden nyugdíjas megkapja, ami jár, és reményei szerint már novemberben hozzájutnak az átlagosan 51 ezer forintos összeghez. A miniszterelnök kiemelte, hogy Európában sok helyen spórolni kényszerülnek a nyugdíjak emelése helyett, mert a pénzeket Ukrajnába irányítják.

„Ha Ukrajnában van a pénzed, nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár” – mondta Orbán Viktor, aki az idősek napja alkalmából is köszöntötte a nyugdíjasokat.