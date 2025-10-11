Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Budapest Orbán Viktor

Történelmi akciót indított Orbán Viktor: Magyarország jövője forog most kockán – (VIDEÓ)

2025. október 11. 14:39

Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy „háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk”– mondta a miniszterelnök Pesterzsébeten. Orbán Viktor közölte, ezért is indították el az aláírásgyűjtést.

2025. október 11. 14:39
null
Kovács András
Kovács András

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.

Orbán
Orbán Viktor aláírásgyűjtést indított

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben „Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia”.

Orbán Viktor: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana 

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy „háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk”, az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek.

Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana néhány hónapon belül. 

Magyarország azért küzd, hogy kimaradjon ebből az elhibázott gazdaságpolitikából –

 emelte ki, hozzátéve, az Európai Unió azonban át akarja állítani az európai gazdaságot egy hadigazdaságba, de „ebből nekünk ki kell maradnunk”.

Szólt arról is, hogy a második világháborúban Budapest szenvedte el a második leghosszabb ostromot. Ha valahol szenvedtek a legutóbbi háborúban sokat, az éppen Budapesten volt, ezért Budapesten budapestinek lenni alapvetően és automatikusan békepártiságot kell, hogy jelentsen. Egy budapesti nem állhat egyszerűen a háború mellett, mert az visszahozza azt a szenvedést, amit egyszer már ez a város megélt – fogalmazott.

Fontos nap közeleg

Orbán Viktor hangsúlyozta: 

  • a Tisza Párt „brüsszeli projekt”, és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi. 
  • Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába – jegyezte meg. 
  • Jelezte: október 23-án és 24-én a miniszterelnökök tanácsa ülésezni fog, ezen meg kell akadályozni, hogy olyan döntés szülessen, ami „beletolná” Európát és Magyarországot a háborúba. 
  • Világosan meg kell mondani, hogy se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba – emelte ki.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 

Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, „de a végén belenyomtak bennünket a háborúba” és „most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült”. 

„Ha a magyarok összeállnak és megsegítenek engem ebben a küzdelemben és egyértelműen kimondjuk, hogy nem küldünk katonákat, nem adunk pénzt és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdaságából való átalakításához, akkor ki tudunk maradni” – hangsúlyozta, hozzátéve, ez az aláírásgyűjtés értelme.

Nem szabad Budapestről lemondani

A miniszterelnök szólt a jövő évi országgyűlési választásról is, mint mondta, Budapesten „a szénánk nem áll jól”, de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak. Hozzátette: a külső kerületek mandátumait „be kell húzni”, és arra bíztatta a megjelenteket, szavazzanak Földesi Gyulára, a Fidesz választókerületi elnökére, „hogy a polgári, nemzeti és keresztény kormányzást tudjuk folytatni”. Orbán Viktor azt javasolta a polgári, nemzeti és keresztény közösségnek, hogy sose mondjon le Budapestről, mert az „a mi otthonunk”, a nemzet fővárosa.

Budapest tartozik a hazának azzal, hogy nem engedi, hogy csak vörös lobogót emeljenek magasba ebből a városból –

 tette hozzá.

Szólt arról is, nem kívánja az országnak, hogy „kipróbáljon egy olyan kormányzást”, amely a brüsszeli utasításokat hajtja végre. Jelezte: országosan „jó reményekre okot adó mértékben élvezzük az emberek támogatását, tehát ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei”. A miniszterelnök azt javasolta az embereknek, a döntésüknél a legfontosabb szempont a biztonság legyen, mert „a változás túl nagy kockázat”. A pesterzsébeti piacon „Mondjunk nemet a háborús tervekre” feliratú pultoknál gyűjtötték az aláírásokat az aktivisták.

Nő a kulső nyomás

Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát! - fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook oldalán szombaton annak kapcsán, hogy aláírásgyűjtés indult Brüsszel háborús tervei ellen. Menczer Tamás azt írta,

Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte.

Kiemelte: nem akarunk háborút és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, de a nyomás nő és mindent bevetnek. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: "Brüsszel és a magyarországi bábfigurák folyamatosan támadnak bennünket."

Elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Nem nézhetjük tétlenül, hogy Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé – írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. október 11. 16:27
0rbán még mindig részeg.
Válasz erre
1
3
templar62
2025. október 11. 16:26
" fortress Európe rises " = " erőd Európa " Európai háborús induló - YouTube - on . A globalisták harcolnának az utolsó európai nagymamáig , az orosz gázmezőkért .
Válasz erre
0
0
isler111
2025. október 11. 16:01
""""A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK 2025. október 11. 14:48 Micsoda hazudozás és agymosás folyik itt??""""" A te agyadat már rég átmosta a tisza szekta vezér - azért vagy ilyen hülye!!!!
Válasz erre
5
0
isler111
2025. október 11. 15:58
"""drnagylaszlo 2025. október 11. 15:31 A háborúba pont hogy Orbán sodorhat bennünket. Éppen ők a háborús párt. """" BOLOND!!!!!
Válasz erre
5
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!