Történelmi akciót indított Orbán Viktor: Magyarország jövője forog most kockán – (VIDEÓ)

Orbán Viktor: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy „háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk”, az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek.

Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana néhány hónapon belül.