Történelmi akciót indított Orbán Viktor: Magyarország jövője forog most kockán – (VIDEÓ)

Eldördült a startpisztoly: hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort! (VIDEÓ)
Elindult a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése.
Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy „háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk”– mondta a miniszterelnök Pesterzsébeten. Orbán Viktor közölte, ezért is indították el az aláírásgyűjtést.
Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.
A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette: azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben „Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia”.
Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy „háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk”, az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek.
Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is – emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nem lenne a háború, a gazdasági növekedés két-háromszorosára ugrana néhány hónapon belül.
Magyarország azért küzd, hogy kimaradjon ebből az elhibázott gazdaságpolitikából –
emelte ki, hozzátéve, az Európai Unió azonban át akarja állítani az európai gazdaságot egy hadigazdaságba, de „ebből nekünk ki kell maradnunk”.
Szólt arról is, hogy a második világháborúban Budapest szenvedte el a második leghosszabb ostromot. Ha valahol szenvedtek a legutóbbi háborúban sokat, az éppen Budapesten volt, ezért Budapesten budapestinek lenni alapvetően és automatikusan békepártiságot kell, hogy jelentsen. Egy budapesti nem állhat egyszerűen a háború mellett, mert az visszahozza azt a szenvedést, amit egyszer már ez a város megélt – fogalmazott.
Orbán Viktor hangsúlyozta:
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy
Magyarország mindig ki akart maradni a háborúból. Tisza István és Horthy Miklós sem akart beleegyezni, „de a végén belenyomtak bennünket a háborúba” és „most az a feladat, hogy nekünk sikerüljön az, ami nekik nem sikerült”.
„Ha a magyarok összeállnak és megsegítenek engem ebben a küzdelemben és egyértelműen kimondjuk, hogy nem küldünk katonákat, nem adunk pénzt és nem járulunk hozzá az európai gazdaság hadigazdaságából való átalakításához, akkor ki tudunk maradni” – hangsúlyozta, hozzátéve, ez az aláírásgyűjtés értelme.
A miniszterelnök szólt a jövő évi országgyűlési választásról is, mint mondta, Budapesten „a szénánk nem áll jól”, de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak. Hozzátette: a külső kerületek mandátumait „be kell húzni”, és arra bíztatta a megjelenteket, szavazzanak Földesi Gyulára, a Fidesz választókerületi elnökére, „hogy a polgári, nemzeti és keresztény kormányzást tudjuk folytatni”. Orbán Viktor azt javasolta a polgári, nemzeti és keresztény közösségnek, hogy sose mondjon le Budapestről, mert az „a mi otthonunk”, a nemzet fővárosa.
Budapest tartozik a hazának azzal, hogy nem engedi, hogy csak vörös lobogót emeljenek magasba ebből a városból –
tette hozzá.
Szólt arról is, nem kívánja az országnak, hogy „kipróbáljon egy olyan kormányzást”, amely a brüsszeli utasításokat hajtja végre. Jelezte: országosan „jó reményekre okot adó mértékben élvezzük az emberek támogatását, tehát ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei”. A miniszterelnök azt javasolta az embereknek, a döntésüknél a legfontosabb szempont a biztonság legyen, mert „a változás túl nagy kockázat”. A pesterzsébeti piacon „Mondjunk nemet a háborús tervekre” feliratú pultoknál gyűjtötték az aláírásokat az aktivisták.
Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát! - fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebook oldalán szombaton annak kapcsán, hogy aláírásgyűjtés indult Brüsszel háborús tervei ellen. Menczer Tamás azt írta,
Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte.
Kiemelte: nem akarunk háborút és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, de a nyomás nő és mindent bevetnek. A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott: "Brüsszel és a magyarországi bábfigurák folyamatosan támadnak bennünket."
Elindult az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Nem nézhetjük tétlenül, hogy Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé – írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője.
