Eldördült a startpisztoly: hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort! (VIDEÓ)

mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette:

azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben "Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia".

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy "háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk", az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek. Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is - emelte ki a miniszterelnök.