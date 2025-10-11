Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Pesterzsébeten Brüsszelben tömeg Orbán Viktor

Eldördült a startpisztoly: hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort! (VIDEÓ)

2025. október 11. 10:32

Elindult a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése.

2025. október 11. 10:32
null

Orbán Viktor kormányfő szombat reggel jelentette be, hogy „megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek  nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen”

Ezt is ajánljuk a témában

Deák Dániel szombat délelőtt egy friss képet közölt, ahol Orbán Viktor Pesterzsébeten a piacon nagy tömeg kíséretében megkezdte az aláírásgyűjtést. 

Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból -

 mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.

A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette: 

azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben "Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia".

Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy "háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk", az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek. Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is - emelte ki a miniszterelnök.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook oldala

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. október 11. 12:18
Z. Ízisz nuevoreynuevaley 2025. október 11. 12:16 Azok az ingatlanok drágultak, ami a 3%-os keretbe egyébként sem fértek bele!!! Te agyhalott szektás kurva!!! 💯👌👎❗ Ez nem befolyásolja az első lakás tulajdonosok vásárlását!!! 💯❗😊
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. október 11. 12:12
Szerintem Moszkvában kellene tiltakoznia a tartótisztjénél… Birkahülyítés ezerrel…értelme semmi….😉
Válasz erre
1
1
karcos-2
2025. október 11. 12:02
Multikulturális pezsgés Magyarországon Egy indiai férfi próbált magyar nőket megerőszakolni Budapesten Október 9-én, este 8 óra körül megtámadtak egy hazafelé tartó nőt a Hősök tere környékén A leírások alapján a támadó indiai vagy arab férfi lehetett. Mint kiderült, hátulról elkapta a nőt, befogta a száját, majd angolul azt kiabálta, hogy „kussolj”, „kussolj”, illetve azt ismételgette, hogy kés van nála. Az áldozat szerencséjére a támadás egy jól kivilágított utcán történt. Az ott lakók meglátták az ablakokból, ahogy a külföldi férfi földre viszi, és rátérdel a nőre, majd a lakásokból többen kirohantak, hogy segítsenek a nőnek.
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 11. 12:00
Nagyon helyes. Nyomjuk ezerrel.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!