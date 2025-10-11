Eldördült a startpisztoly: hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort! (VIDEÓ)

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett az aláírásgyűjtésről
„Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!” – írja Orbán Viktor .
Elindult a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése.
Orbán Viktor kormányfő szombat reggel jelentette be, hogy „megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen”.
Deák Dániel szombat délelőtt egy friss képet közölt, ahol Orbán Viktor Pesterzsébeten a piacon nagy tömeg kíséretében megkezdte az aláírásgyűjtést.
Világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból -
mondta Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon szombaton.
A miniszterelnök aláírta a Fidesz által Brüsszel háborús tervei ellen szombaton indított aláírásgyűjtő ívet. Kijelentette:
azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben "Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia".
Mint mondta, Európa elkészítette a saját háborús tervét, amelynek a lényege, hogy "háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt és a frontvonalon győzni fogunk", az európai gazdaságot pedig alárendelik ennek a tervnek. Ez veszély, mert a háború most is rosszat tesz a magyar gazdaságnak, blokkolja a gazdaság növekedését egész Európában és Magyarországon is - emelte ki a miniszterelnök.
